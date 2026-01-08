Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

Elvis Presley, a Király sorsa a numerológia tükrében — Amikor a lélek nem tud együtt rezegni az ellentétes energiákkal

Bettmann - Bettmann
születésnap numerológia Elvis Presley sors
Szlovák Eszter
2026.01.08.
Január 8-a minden évben különleges dátum a zenerajongók számára. Elvis Presley születésnapja mára annak a férfinak az emléknapja, aki örökre megváltoztatta a könnyűzenét, és akit a világ máig csak így emleget: a Király. A számmisztikai képletét megfigyelve azonban az élete nem csak a siker, gazdagság és hírnév kódjait hordozta, hanem egy nagyon mély belső ellentétről , ambivalenciáról is tanúskodik, amely végigkísérte az egész pályáját.

Elvis Presley 1935. január 8-án született Mississippi államban, Tupelóban, rendkívül szerény körülmények között. Ikertestvére, Jesse Garon Presley, akivel egypetéjű ikrek voltak, halva született, ami gyermekkorától kezdve mély nyomot hagyott a lelkében spirituális szempontból is.

Elvis Presley a címlapokon
Elvis Presley, a Király igazi címlapsztár volt, de vajon tényleg ez volt a sorsa?
Forrás: Getty Images

Elvis Presley élete a számmisztika szemszögéből

  • Elvis Presley a „túlélő iker”
  • A Király hatalmas lelke és a vele szembeni elvárások ütközése
  • Függőségek árnyékában
  • Elvis utolsó évei és halála

A „túlélő iker” szindróma

A pszichológia és a spirituális szemlélet egyaránt ismeri az úgynevezett „túlélő iker” szindrómát, amelynek jellemzői közé tartozik a konstans, megmagyarázhatatlan bűntudat és az állandó belső hiányérzet. Mintha folyamatosan keresne valamit-valakit az ember, és ez a mély belső magányérzet a kapcsolatokban is megnyilvánul. Elvis egész életében jelen volt egyfajta láthatatlan veszteségérzés, amelyről a közeli ismerősei is beszámoltak.

A szindróma másik velejárója az anyához való erőteljes kötődés: Elvis gyerekkorát végigkísérte az anyjához, Gladys Presley-hez fűződő szoros, már-már függő kapcsolata, amely később, felnőttkorában is meghatározta érzelmi működését.

Elvesztett ikertestvére mellett Elvis drámai életének kulcsa számmisztikailag két egymással nehezen összeegyeztethető rezgésben rejlett: a 9-es sorsszáma és 8-as születésnapszáma folyamatos belső feszültséget hozott létre.

A 9-es sorsszám: a lélek, aki szolgálni jött a földre

Elvis sorsszáma a számmisztika szerint 9-es volt ( 1+9+3+5+1+8= 27, 2+7= 9 ), amely a kollektív szolgálat, az együttérzés és sokszor az önfeláldozás száma — mindenképpen nagyon mély lelkivilágot takar. A 9-es emberek nem pusztán maguknak élnek: ők azok, akik ösztönösen magukra veszik mások érzelmeit, fájdalmait és a külvilág rezgéseit.

Ez magyarázza, miért volt Elvis ennyire erős, már-már transzba ejtő érzelmi hatással a közönségére, miért rezonált vele egy egész generáció, és minek köszönhetően vált ikonikus szimbólummá, nem csupán egy előadóvá.

A 9-es sorsszám azonban rendkívül megterhelő is a léleknek. Ezek az emberek gyakran kimerülnek érzelmileg, és magányossá válnak még a legintenzívebb társasági élet ellenére is, mert egyszerűen nem találnak valódi belső lelki kapaszkodót. Elvis Presley esetében ez már fiatalon megmutatkozott szorongásban, frusztrációban és az állandó megfelelési kényszerben. 

Elvis Presley telt házas koncerteket adott
Miközben a Király a világ tetején állt, Elvis egyre üresebbnek érezte magát
Forrás: Getty Images

A 8-as születésnapszám: a pénz, a hatalom és a kontroll

A Király 8-án született, születésnapszáma a numerológiában az anyagi világ legerősebb száma. A 8-as a pénzről, hatalomról, befolyásról és státuszról szól, de emellett kemény, hideg rezgést is hordoz. Ez ugyan hozzásegítette Elvist a példátlan anyagi sikerhez, a világszintű hírnévhez és ahhoz a luxusélethez, amely kívülről irigylésre méltónak tűnt, ugyanakkor a 8-as szám keményebb földi energiája számára nem volt kompatibilis a 9-es sorsszám érzelmes, lelkileg mély rezgéseivel. Ez az ellentét folyamatos belső konfliktust okozott Elvisben: miközben a világ tetején állt Királyként, belül egyre üresebbnek érezte magát — mindent megkapott, amire csak vágyott, mégsem volt elég soha semmi...

Függőségek és menekülés a belső feszültség elől

Elvis már a hatvanas évektől kezdve egyre komolyabb pszichés és testi problémákkal küzdött. Orvosai rendszeresen írtak fel számára altatókat, nyugtatókat és fájdalomcsillapítókat, így a gyógyszerfüggőség fokozatosan az élete részévé vált. Ennek következményeként idővel súlyproblémákkal, komoly alvászavarokkal és depresszív időszakokkal küzdött — korábbi fénye megkopott, és addig tökéletesnek mondható, vonzó külseje is kezdett átalakulni.

Elvis Presley és Priscilla felvágják az esküvői tortát
Priscilla sem tudta megadni Elvisnek, amire vágyott
 Forrás: Bettmann

Házassága a gyönyörű Priscilla Presley-vel sem tudta megadni számára azt az érzelmi teljességet, amelyre vágyott, sajnos az állandó lelki menekülése miatt képtelen volt hűséges maradni. A válásuk után még inkább elszigetelődött, miközben Las Vegas-i fellépései egyre inkább rutinszerűvé  váltak.

Az utolsó évei: amikor a Király már nagyon elfáradt

Elvis utolsó éveiben fiatal kora ellenére, fizikailag és lelkileg is egyre rosszabb állapotba került. Bár továbbra is telt házas koncerteket adott, a kulisszák mögött krónikus kimerültséggel küzdött, és szinte csak a gyógyszerek tartották „működésben”. Fellépésein kívül egyre inkább visszahúzódott a külvilágtól, és még inkább kezdte elhagyni magát.

6- os személyes év

Elvis 1977. augusztus 16-án bekövetkezett halálakor a 6-os személyes évben járt, amely a számmisztika szerint a szeretet, a család és az érzelmi túlcsordulás jelképe. Ez a személyes év gyakran jelzi, amikor valaki túl sokat ad másoknak, miközben önmagát elhanyagolja — több érzelmet és energiát bocsát ki magából, mint amennyit visszakap.
Elvis otthonában pihent meg örökre, a hivatalos haláloknak szívritmuszavart és szívleállást neveztek meg. Spirituális szempontból nem „tragikusan” halt meg — egyszerűen egy túl nagy szívű lélek hagyta el a testét, miután betöltötte azt a küldetését, amit erre az inkarnációra vállalt.

Elvis utolsó éveiben fiatal kora ellenére, fizikailag és lelkileg is egyre rosszabb állapotba került.
Elvis utolsó éveiben fiatal kora ellenére, fizikailag és lelkileg is egyre rosszabb állapotba került.
Forrás: Getty Images

Elvis Presley ambivalens öröksége

Elvis Presley egész élete számmisztikai szempontból egy mély belső ellentét történetét meséli el.  A 9-es sorsszáma az érzékeny, önfeláldozó lelkét mutatja, mely a 8-as születésnapszámmal kombinálva egy könyörtelenebb, ridegebb, de mérhetetlen anyagi sikert jelentő világba vezette. A Király mindent elért, amit földi világ kínálhatott számára – ugyanakkor a mély, érzelmes és szenzitív lelke hosszú távon nem találta a helyét ebben az életformában. Talán éppen ezért maradt számunkra örök legenda: mert nemcsak a sikert, hanem annak az árát is megmutatta az egész világnak. 

Priscilla Presley sokkoló vallomása: Elvis Presley bérgyilkossal akarta megöletni

Priscilla Presley új memoárja, a *Softly, As I Leave You* kedden jelent meg, és máris hatalmas vihart kavart. Az immár 80 éves színésznő könyvében őszintén beszél életének legintimebb és legfájdalmasabb fejezeteiről: Elvis Presleyvel való házasságáról, lányuk, Lisa Marie küzdelmeiről, valamint arról, miért nem tudott soha megbízni Michael Jacksonban.

Szörnyű vádak érték Priscilla Presleyt: az öröksége miatt kapcsoltatta le a lányát a gépekről - Videó

Sokkoló részletek derültek ki Lisa Marie Presley halálával kapcsolatban. A híresztelések szerint Priscilla Presley nem vette figyelembe lánya egészségi gondjait és kizárólag Elvis Presley vagyonának megszerzésére törekedett.

Fotókon Elvis Presley gyerekkori otthona: Priscilla nem hitte el, hogy ott született dúsgazdag férje

Ha eddig még nem láttad, hol élt gyerekként egy ideig a rock and roll királya, most megnézheted. Priscilla Presley, Elvis Presley felesége egy videóban mutatja be a tupelói házat és eleveníti fel emlékeit.





 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu