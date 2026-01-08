Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ettől cukibbat nem hozhat a hóhelyzet: így örültek a jegesmedvék a hónak a Nyíregyházi Állatparkban

boldogság nyíregyháza állatpark havazás
Virág Emília
2026.01.08.
A Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi leolvasztották az internetet: az intézmény videót tettek közzé arról, hogyan viselkedtek a bocsok, amikor először találkoztak igazi, vastag hóval – a felvételen jól látszik, mennyire élvezik az új élményt.

A két bocs 2024 novemberében jött világra az állatparkban. A szakemberek akkor szándékosan nem számoltak be azonnal a születésükről, mivel az első három hónap kockázatos időszak a jegesmedvekölykök életében, ilyenkor minden zavaró tényezőt igyekeznek kizárni. Amikor már látszott, hogy egészségesen fejlődnek, az állatkert rendszeres, rövid videókban tájékoztatta a látogatókat arról, hogyan fejlődnek.

Nyíregyháza, 2026. január 7. Jegesmedve (Ursus maritimus) a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én. MTI/Balázs Attila
Jegesmedve (Ursus maritimus) a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én.
Forrás: MTI

Boldoggá tette a havazás a jegesmedvebocsokat

Mostanra a jegesmedvebocsokból erős, játékos fiatal medvék lettek, a frissen hullott hó pedig új lendületet adott nekik: hempergnek, futkároznak, egymást kergették a fehérbe borult kifutóban. Az állatpark munkatársai szerint a látvány a helyszínen is hatalmas élmény volt, nem véletlen, hogy sok család kifejezetten miattuk látogat most el a nyíregyházi állatkertbe.

 

