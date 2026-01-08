Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így fogyj le más kárára − Íme a trükkös zsírleszívás

plasztika zsírleszívás trend
Hajdu Viktória
2026.01.08.
Zsírosztás? A plasztikai trendek egyre bizarrabbak, és most itt az AlloClae, ami gyakorlatilag a zsírleszívás elvét emeli új szintre.

Ha azt hitted, hogy már mindent láttál a szépségiparban, akkor kapaszkodj meg az botoxolt ánuszodban, mert itt van az AlloClae, a technológia, ami lehetővé teszi, hogy végre ne a saját zsíroddal szenvedj, hanem valaki máséval. Igen, jól olvastad! Más testéből származó, zsírleszívással kinyert, sterilizált, strukturált zsírt injekcióznak beléd, hogy kicsit felturbózzák azt, amit a természet és a fehérjeszegény diétád közösen elszúrtak.

Az AlloClae a legújabb zsírleszívás plasztikai trend.
Forrás:   shutterstock

Zsír kell? Jó lesz bárkié! AlloClae, a plasztikaipar legújabb „zsírleszívása”

A módszer egyszerű: nincs műtét, nincs kimondott nagy műtétes zsírleszívás, nincs „várjunk pár hetet, amíg a testem összeszedi magát”. Csak egy gyors injekció, amelyben egy idegen donortól származó, szépen feldolgozott zsírszövet úszik be a testedbe, hogy ott új életet kezdjen. Ez szinte olyan, mint egy örökbefogadás — csak itt a zsír kap új „családot.”

Természetes plasztika

Az AlloClae elvileg teljesen természetes hatást biztosít, mert az anyag idővel integrálódik, és nem úgy fest majd, mint egy éjszakai műszakban beszorult hyaluronsavas töltőanyag

A kutatások szerint a duzzanat normális, némi kék-zöld elszíneződés a „szépség ára”, de legalább gyors a felépülés. Pont mint egy rossz döntés utáni másnap: fáj, de hamar elmúlik.

Furcsa szépségműtétek a nagyvilágból 

A szépségipar persze nem először jár a „bizarr, de működik” ösvényen. Az ipar már régóta dokumentálja a plasztikai őrületeket: ott van például az ánuszbotox, a bizarr műtétek listája, vagy éppen a zsíros arcfeltöltés és botox különleges koktélja. 

Ha pedig celebhitelesség is kell, Cardi B is bevallotta anno, hogy neki bizony volt már zsírleszívása — és voltaképp innen már csak egy lépés, hogy mindannyian idegen zsírral éljünk tovább.

Csak egy pici bökkenő van

Ha később mégis úgy érzed, hogy nem szeretnél örökké idegen zsírt cipelni, a visszaút már kicsit nehezebb. Ez ugyanis integrálódik. Az AlloClae azoknak való, akik szeretnének volumenben növekedni, de nem akarnak műtétet, és nem bánják, ha egy másik ember zsírja lakik majd a popsijukban. Plusz, a kutatások alapján más zsírja sokkal gyorsabban tünteti egy a saját zsírodat. Vagyis a saját nemkívánatos pufi részeid leolvadnak, míg a kölcsönpufiság olyan helyekre költözik, amelyek nem bánjuk, ha nagyok maradnak. 

Mi az a AlloClae zsírleszívás?

Az AlloClae egy új, nem műtéti töltőanyag, amelyhez más embernek a zsírját használják fel a tested volumenének növelésére. Gyors, látványos és természetesebb eredményt ígér, mint sok hagyományos töltőanyag — csak éppen furcsán hangzik, és nem teljesen kockázatmentes. A plasztikai trendek bizarr világába tökéletesen illeszkedik, és bár elsőre sokkoló, nem kizárt, hogy pár év múlva ez lesz „az új botox”.

