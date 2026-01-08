Szemüveges lesz a gyereked? A személyiségét is megváltoztathatja!

„Nézd, milyen kis komoly! Olyan, mint egy miniatűr professzor!” – áradoznak a rokonok a szemüveges gyerek láttán. Persze, hogy komolyan viselkedik. Te folytatnád a bohém életed, ha egy fél havi fizetésnyi, törékeny üveggel az arcodon kellene fogócskáznod? A pszichológia ezt „viselkedéses gátlásnak” hívja, de mi hívjuk egyszerűen csak parának. A gyerek nem azért ül le olvasni a sarokba, mert hirtelen megvilágosodott, hanem mert ott biztonságban érzi magát és az orrán hordott drága eszközt. Egy amerikai tanulmány szerint a szemüveg láthatatlan falat húz köré, ami elzárja a gondtalanul rohangáló kortársaitól. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal közösen értelmeztük a tanulmány eredményeit.

Így változtatja meg a szemüveg a gyereked személyiségét

A mondat, ami mindent elront – így lesz a spontán gyerekből szorongó kis felnőtt.

Az NIH (National Institutes of Health) tanulmánya igazolja, hogy a rövidlátó gyerekek szignifikánsan kevesebb időt töltenek a szabadban.

​A kényszerű introverzió okai.

A tanárok kedvence, a csendes, jól nevelt gyerek csak álca

Mire a gyerek megkapja a szemüveget, a családi kassza eléggé megcsappanhat, a szülő aggódását a gyerek pedig azonnal átveszi. A szemüveg személyiség formáló ereje éppen ebben az anyagi nyomásban rejlik: a kicsi hamar megtanulja, hogy a vad játék veszélyes az orrán csücsülő drága kiegészítőre és anyagi csődbe taszíthatja a családját, ha újat kell csináltatni. Az amerikai National Institutes of Health (NIH) adatbázisában elérhető tanulmány, amely a szemüvegesség és a fizikai aktivitás összefüggéseit vizsgálta, egyértelműen igazolta, hogy a rövidlátó gyerekek sokkal kevesebb időt töltenek a szabadban, fizikai aktivitással. A kutatásban 2000 12 éves gyerek életét követték nyomon két éven keresztül és azt találták, hogy a kényszerű passzivitás változtathatja őket visszahúzódó megfigyelőkké.

„Az elemzések kimutatták, hogy a szabadban töltött idő negatív összefüggést mutat a rövidlátással... A korábban megfigyelt kapcsolat a szabadtéri tevékenység és a myopia (rövidlátás) között valószínűleg annak köszönhető, hogy a rövidlátó gyerekek kevesebb időt töltenek a szabadban.” – fogalmaztak a tanulmány szerzői.