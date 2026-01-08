Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Ez a koreai hódesszert felrobbantotta az internetet: bingsu, a 0 kalóriás fagyi

Shutterstock - svetograph
recept desszert koreai
Hajdu Viktória
2026.01.08.
Mi történik, ha a havazás, a diéta és a koreai gasztrotrendek egy tálban találkoznak? Egy szó: bingsu.

Idén annyi hó esett, hogy őszintén, elfogytak az ötleteink. Hóember pipa, hógolyócsata pipa, „nézd, még mindig esik” sztori pipa. Ennyi friss hónál egy ponton az ember már azon gondolkodik, hogy „jó, de ezt meg lehet-e enni?” A koreaiak erre már régen tudják a választ, amit úgy hívnak: bingsu.

A koreai Bingsu nem csak a nyár desszertje.
A koreai Bingsu nem csak a nyár desszertje.
Forrás: Shutterstock

Hógolyódesszert Koreából: mi az a bingsu, amitől megőrül az internet?

  • Annyi hó esik, hogy már desszertet csinálnánk belőle – és a koreaiak meg is tették.
  • A bingsu egy kvázi hógolyódesszert, ami könnyű, látványos és „elméletben” 0 kalóriás.
  • Ha tél, havazás és diéta, akkor ez a koreai hófagyi most mindent visz.

Kezdjük ott, hogy a bingsu nem fagylalt, nem jégkása és nem is granita. Ez inkább egy hógolyódesszert, ami annyira finomra „reszelt” jégből készül, hogy az első kanálnál konkrétan elolvad. Olyan, mintha frissen hullott porhavat kanalaznál, csak persze fagyásveszély nélkül.

A klasszikus bingsu titka a víz (vagy tej, növényi tej – ki, hogy szereti), amit lefagyasztanak, és mintha csak egy sajt lenne, lereszelik. Innen jön a legenda is, miszerint ez a desszert 0 kalóriát tartalmaz. Jó, ez nyilván attól függ, mit pakolsz rá, de az alap maga tényleg olyan könnyű, mint egy felhő.

A koreai konyha bűvöletében

Nem véletlen, hogy a koreai konyha ennyire trendi lett nálunk is. Hisz a K-pop démonvadászok sikere és sok-sok koreai dráma már réges-rég meghozta a kedvünk ezekhez az ínycsiklandozó falatokhoz. Hisz a kimchi már rég túlvan a „furcsa savanyúság” státuszon, elég csak megnézni hány változata van már. Vagy ha esetleg másnaposságra keresünk valamit, azt is megtaláljuk náluk, például egy kimchi jjigae formájában. 

A bingsu pedig pont beleillik ebbe az egész „könnyű, mégis élvezetes” vonalba, amit mostanában annyira keresünk. Gondolj csak a Switch On diéta filozófiájára: élvezet, de okosan. És nem véletlen, hogy a világ legboldogabb embereinek étrendjében is ott lapul ez a könnyű desszert.

Bingsu recept a hidegre

Hozzávalók:

  • 5 dl víz vagy cukormentes növényi tej
  • apróra vágott gyümölcs (eper, mangó, áfonya)
  • pár mentalevél
  • opcionális: eritrit vagy méz (ha nem ragaszkodsz a 0 kalóriához)

Elkészítés:

Fagyaszd le a folyadékot egy lapos edényben. Amikor teljesen megfagyott, reszeld le, vagy aprítógépben tördeld hóállagúra. Halmozd egy tálba, mint egy hógolyó, pakold meg gyümölccsel, díszítsd mentával, és kanalazd, mintha csak egy friss hó lenne, ami hiába sárga, nyugodtan ehető.

@supportlocalmnlph Bingsu house BGC 🫶🏼 #LearnItOnTikTok #TikTokAwardsPH2023 #longervideos #foodieph #flavorsoftiktokph #foodfestontiktok #tikotkpromote #supportlocal #FiestaNaSaTikTok #mukbang #bingsu ♬ Lil Boo Thang - Paul Russell

Ezek is érdekelhetnek:

Ő Yerin Ha, A Bridgerton család új főhősnője – Minden, amit tudnod kell róla

A nagy sikerű sorozat január 29-én, két részletben érkezik majd a Netflix műsorára.

Fény derült a koreai nők harmatos arcának titkára − Így csináld utánuk!

Mutatjuk, hogyan tudod beépíteni a hétköznapjaidba azt az 5 lépéses koreai arcápolási rutint.

Íme a világ 8 legnehezebb nyelve – A magyar hátrébb van, mint gondolnád

Mi magyarok szeretjük azt gondolni, hogy nincs nehezebb és szebb a magyar nyelvnél. De vajon igazunk van?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu