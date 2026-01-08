Ez a koreai hódesszert felrobbantotta az internetet: bingsu, a 0 kalóriás fagyi

Idén annyi hó esett, hogy őszintén, elfogytak az ötleteink. Hóember pipa, hógolyócsata pipa, „nézd, még mindig esik” sztori pipa. Ennyi friss hónál egy ponton az ember már azon gondolkodik, hogy „jó, de ezt meg lehet-e enni?” A koreaiak erre már régen tudják a választ, amit úgy hívnak: bingsu.

A koreai Bingsu nem csak a nyár desszertje.

Forrás: Shutterstock

A bingsu egy kvázi hógolyódesszert, ami könnyű, látványos és „elméletben” 0 kalóriás.

Ha tél, havazás és diéta, akkor ez a koreai hófagyi most mindent visz.

Kezdjük ott, hogy a bingsu nem fagylalt, nem jégkása és nem is granita. Ez inkább egy hógolyódesszert, ami annyira finomra „reszelt” jégből készül, hogy az első kanálnál konkrétan elolvad. Olyan, mintha frissen hullott porhavat kanalaznál, csak persze fagyásveszély nélkül.

A klasszikus bingsu titka a víz (vagy tej, növényi tej – ki, hogy szereti), amit lefagyasztanak, és mintha csak egy sajt lenne, lereszelik. Innen jön a legenda is, miszerint ez a desszert 0 kalóriát tartalmaz. Jó, ez nyilván attól függ, mit pakolsz rá, de az alap maga tényleg olyan könnyű, mint egy felhő.

A koreai konyha bűvöletében

Nem véletlen, hogy a koreai konyha ennyire trendi lett nálunk is. Hisz a K-pop démonvadászok sikere és sok-sok koreai dráma már réges-rég meghozta a kedvünk ezekhez az ínycsiklandozó falatokhoz. Hisz a kimchi már rég túlvan a „furcsa savanyúság” státuszon, elég csak megnézni hány változata van már. Vagy ha esetleg másnaposságra keresünk valamit, azt is megtaláljuk náluk, például egy kimchi jjigae formájában.

A bingsu pedig pont beleillik ebbe az egész „könnyű, mégis élvezetes” vonalba, amit mostanában annyira keresünk. Gondolj csak a Switch On diéta filozófiájára: élvezet, de okosan. És nem véletlen, hogy a világ legboldogabb embereinek étrendjében is ott lapul ez a könnyű desszert.

Bingsu recept a hidegre

Hozzávalók:

5 dl víz vagy cukormentes növényi tej

apróra vágott gyümölcs (eper, mangó, áfonya)

pár mentalevél

opcionális: eritrit vagy méz (ha nem ragaszkodsz a 0 kalóriához)

Elkészítés:

Fagyaszd le a folyadékot egy lapos edényben. Amikor teljesen megfagyott, reszeld le, vagy aprítógépben tördeld hóállagúra. Halmozd egy tálba, mint egy hógolyó, pakold meg gyümölccsel, díszítsd mentával, és kanalazd, mintha csak egy friss hó lenne, ami hiába sárga, nyugodtan ehető.