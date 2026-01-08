A Disney felpörgeti a remake-gyárat: megvan, kik játsszák Rapunzelt és Flynn Rydert az élőszereplős Aranyhajban

A 2010-es animációs filmben Mandy Moore és Zachary Levi kölcsönözte hangját a két főhősnek, most azonban teljesen új párossal próbál szerencsét a Disney. A Hollywood Reporter értesülései szerint Rapunzel szerepét Teagan Croft, míg Flynn Rydert Milo Manheim alakítja majd.

Milo Manheim és Teagan Croft, az élőszereplős Aranyhaj főszereplői

Forrás: Getty Images / Life.hu

Ki az a Teagan Croft és Milo Manheim?

A mindössze 21 éves ausztrál Teagan Croft elsősorban a képregényrajongók számára lehet ismerős: a DC Universe Titánok című sorozatában mind a négy évadban ő játszotta Raven, a tini mágus szerepét. Most először kap olyan volumenű moziszerepet, amely világszinten ismert karakterhez köti a nevét.

A 24 éves Milo Manheim régi ismerőse a Disney-rajongóknak: fiatal színész a Zombik-filmekben tűnt fel. Milo az ismert színésznő, Camryn Manheim fia, így a szakma gyakorlatilag a vérében van – ehhez képest ez lesz az első igazán nagy, globális érdeklődésre számot tartó főszerepe.

Egyelőre nincs nagy név, aki elvinné a hátán a produkciót

Az Aranyhaj-remake különlegessége, hogy – ellentétben több korábbi Disney-újraértelmezéssel – valószínűleg nem lesz benne olyan mellékszerep, amit egy világsztárra bízhatnának. Korábbi pletykák szerint felmerült Scarlett Johansson neve, mint Aranyhaj gonosz nevelőanyja, de a stúdió hivatalosan eddig semmit nem erősített meg.

A filmet Michael Gracey rendezi, akinek neve A legnagyobb showman című musicalből, illetve a Better Man: Robbie Williams című produkcióból lehet ismerős. Mindez arra utal, hogy az élőszereplős Aranyhaj várhatóan megőrzi az eredeti animáció zenei alapjait és látványos, zenés-táncos világát, nem viszi radikálisan új irányba a történetet.

A Disney egyelőre nem jelentette be, mikor kerülhet mozikba az Aranyhaj élőszereplős változata. A szereplőválogatás mostani állása azonban azt jelzi, hogy a projekt aktív fejlesztési fázisba lépett – a következő hónapokban várhatóan újabb részletek derülnek ki a stáb további tagjairól és a forgatás menetrendjéről.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: