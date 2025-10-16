Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök

Kvíz: felismered a hírességeket, akik csak a '90-es években voltak népszerűek?

Northfoto - Miramax Films
popkultúra 90-es évek kvíz
Nagy Kata
2025.10.16.
A '90-es évek hírességeiről szóló kvízekben olyan arcokat elevenítünk fel, akik harminc éve a csapból is folytak, ma pedig szinte már alig emlékszünk rájuk.

Ha tévedhetetlen vagy a '90-es évek popkulturális világában, ez a kvíz neked szól! 

90-es évek romantikus vígjátékának egyik jelenete
Felismered a '90-es évek elfeledett színészeit? 
Forrás: arhiv

A '90-es évek elfeledett hullócsillagai 

A showbiznisz bizony könyörtelen: egyik pillanatban még a kasszasikerek és a vörös szőnyeges események elengedhetetlen szereplője vagy, majd kettőt pislogsz és már a kutya sem emlékszik rád. 

Ha viszont belegondolunk, hogy hány igazán tehetséges művészt és kevésbé értékes megélhetési celebet termelt ki a média az elmúlt évtizedekben, nem annyira meglepő, hogy nem mindig tudunk lépést tartani az új és régi arcokkal. 

Bár a kilencvenes években ez a folyamat jóval lassabb volt és a legnagyobb sztárokat pontosan úgy konzerválta az emlékezetünk, ahogy akkor megismertük őket, a kevésbé szerencsések bizony hamar eltűntek a süllyesztőben. Vagy mégsem? Lássuk, kiket ismersz fel a '90-es évek színészei kvízünkből! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Ki ő?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Ki ő?

 

 

Retró rajzfilmkvíz: te felismered, melyik karakter melyik rajzfilmben szerepelt?

Te még emlékszel gyerekkorod kedvenc meséire?

30 éves mindenki kedvenc tinifilmje, a Spinédzserek: így néznek ki a szereplők ma − GALÉRIA

1995-ben jelent meg az egyik legnépszerűbb gimis vígjáték, ezért megmutatjuk, hogyan néznek ki most a szereplői. Így néznek ki a Spinédzserek című film sztárjai 30 évvel később.

Filmkvíz: csak a 90-es évek rajongói ismerik fel ezeket a színészeket az ikonikus szerepükről

Derítsd ki, mennyire vagy retro film géniusz!

 

