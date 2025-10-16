Kvíz: felismered a hírességeket, akik csak a '90-es években voltak népszerűek?

Ha tévedhetetlen vagy a '90-es évek popkulturális világában, ez a kvíz neked szól!
A '90-es évek elfeledett hullócsillagai
A showbiznisz bizony könyörtelen: egyik pillanatban még a kasszasikerek és a vörös szőnyeges események elengedhetetlen szereplője vagy, majd kettőt pislogsz és már a kutya sem emlékszik rád.
Ha viszont belegondolunk, hogy hány igazán tehetséges művészt és kevésbé értékes megélhetési celebet termelt ki a média az elmúlt évtizedekben, nem annyira meglepő, hogy nem mindig tudunk lépést tartani az új és régi arcokkal.
Bár a kilencvenes években ez a folyamat jóval lassabb volt és a legnagyobb sztárokat pontosan úgy konzerválta az emlékezetünk, ahogy akkor megismertük őket, a kevésbé szerencsések bizony hamar eltűntek a süllyesztőben. Vagy mégsem? Lássuk, kiket ismersz fel a '90-es évek színészei kvízünkből!
1/9 Ki ő?
2/9 Ki ő?
3/9 Ki ő?
4/9 Ki ő?
5/9 Ki ő?
6/9 Ki ő?
7/9 Ki ő?
8/9 Ki ő?
9/9 Ki ő?