Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bölcsesség

Halle Berry volt férje elárulta, miért hagyta el a színésznőt — Most a fél világ rajta röhög

bölcsesség Halle Berry David Justice kapcsolat
Life.hu
2025.08.12.
Halle Berry és volt férje, David Justice négy évig, 1993 és 1997 között voltak házasok. A férfi elárulta, miért hagyta ott az Oscar-díjas színésznőt, és ezzel sikerült nevetség tárgyává tennie magát.

Halle Berry exe felkorbácsolta a rajongói kedélyeket, amikor elárulta, milyen kifogásolnivalókat talált a színésznőben, amelyek odavezettek, hogy szakított az Oscar-díjas sztárral. David Justice indokain te is felnevetsz...

Halle Berry
Halle Berry nem volt elég jó David Justice-nak
Forrás: Getty Images North America

Halle Berry nem volt elég jó az exének

Eddig nem sok minden derült ki az egykori házaspár válásáról, de David Justice most gondoskodott róla, hogy kitudódjon, amit Halle Berry talán épp az exe védelmében nem árult el soha. Na de, van, aki házhoz megy a pofonért, ahogy a volt férje is tette a nyilatkozatával. 

David Justice elárulta, miért volt számára elviselhetetlen Berry és a házasság. Az All the Smoke podcastban Matt Barnes műsorvezetővel beszélgetve mesélt a Macskanő sztárjáról és a házasságukról. A férfi így fogalmazott: 

„Fiatal srác voltam, és ő nem főzött, nem takarított, nem tűnt túl anyásnak. Felmerült bennem, hogy vajon tényleg ez az a nő, akivel gyereket szeretnék vállalni és családot alapítani?” — magyarázta, és hozzátette: „Rájöttem, hogy nem vele akarom leélni az életemet”. Justice azt is elárulta, hogy később megértette, hogy a házasságuk párterápiával megmenthető lett volna.

„Az a helyzet, hogy mivel fiatal voltam, előtte csak egy igazi kapcsolatom volt, a kapcsolatokról szóló tudásom, megértésem és bölcsességem nem volt elég széleskörű” — mondta halle Berry exe, és elismerte, hogy mélyen megbántotta exét azzal, hogy elhagyta a süllyedő hajót, ahelyett, hogy küzdött volna a kapcsolatért vagy „terápiát” keresett volna, hogy megpróbálja helyrehozni a házasságukat.

A baseballsztár a nyilatkozatával kiakasztotta a színésznő és a saját rajongóit is. 

„Nem volt elég anyás? Hiszen a partnere volt, nem az anyja” — mondta el a véleményét az egyikük, egy másik pedig így kommentálta a podcastot: „David tényleg arra számított, hogy Halle Berry a fénykorában otthonülő háziasszony lesz. Ez aztán a labdavesztés Mr. Justice számára”.

A podcastban a volt férj azt is elmondta, hogy fel volt háborodva a volt feleségére, amiért nem tisztázta, hogy nem ő az az ex, akiről azt állította, hogy egyszer fizikailag bántalmazta. 1996-ban Halle a People magazinnak elmondta, hogy volt egy bántalmazó, meg nem nevezett volt partnere, aki egyszer fejbe vágta, és kilyukasztotta a dobhártyáját, amitől halláskárosodást szenvedett.

Levetkőzött Halle Berry — A sztár nem bírta a sivatagi forróságot, ruha nélkül mutogatta bomba testét — FOTÓ

Halle Berry simán letagadhatna akár 20 évet is. Nem csoda, ha szívesen mutatja meg bomba alakját, ezúttal nyaralás közben, egy szexi egyrészes fürdőruhában.

Levetkőzött Halle Berry — A sztár nem bírta a sivatagi forróságot, ruha nélkül mutogatta bomba testét — FOTÓ

Milliárdot érő gyűrűvel jegyezte el Ronaldo Georgina Rodríguezt: nem ő az egyetlen sztár, aki drága ékszert kapott

Cristiano Ronaldo eljegyezte Georgina Rodríguezt, nem akármilyen gyűrűvel. Brutálisan drága ékszer csillog a modell ujján, de nem ő az egyetlen sztár, akit lenyűgőző ékszerrel kértek feleségül. Összeszedtük a hírességek legdrágább gyűrűit.

Milliárdot érő gyűrűvel jegyezte el Ronaldo Georgina Rodríguezt: nem ő az egyetlen sztár, aki drága ékszert kapott

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták egymásnak az igent. Victoria és David Beckham nem volt a vendéglistán, és bár nagyon szomorúak, de tudomásul vették: nincs tovább.

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu