Halle Berry volt férje elárulta, miért hagyta el a színésznőt — Most a fél világ rajta röhög

Halle Berry exe felkorbácsolta a rajongói kedélyeket, amikor elárulta, milyen kifogásolnivalókat talált a színésznőben, amelyek odavezettek, hogy szakított az Oscar-díjas sztárral. David Justice indokain te is felnevetsz...

Forrás: Getty Images North America

Halle Berry nem volt elég jó az exének

Eddig nem sok minden derült ki az egykori házaspár válásáról, de David Justice most gondoskodott róla, hogy kitudódjon, amit Halle Berry talán épp az exe védelmében nem árult el soha. Na de, van, aki házhoz megy a pofonért, ahogy a volt férje is tette a nyilatkozatával.

David Justice elárulta, miért volt számára elviselhetetlen Berry és a házasság. Az All the Smoke podcastban Matt Barnes műsorvezetővel beszélgetve mesélt a Macskanő sztárjáról és a házasságukról. A férfi így fogalmazott:

„Fiatal srác voltam, és ő nem főzött, nem takarított, nem tűnt túl anyásnak. Felmerült bennem, hogy vajon tényleg ez az a nő, akivel gyereket szeretnék vállalni és családot alapítani?” — magyarázta, és hozzátette: „Rájöttem, hogy nem vele akarom leélni az életemet”. Justice azt is elárulta, hogy később megértette, hogy a házasságuk párterápiával megmenthető lett volna.

„Az a helyzet, hogy mivel fiatal voltam, előtte csak egy igazi kapcsolatom volt, a kapcsolatokról szóló tudásom, megértésem és bölcsességem nem volt elég széleskörű” — mondta halle Berry exe, és elismerte, hogy mélyen megbántotta exét azzal, hogy elhagyta a süllyedő hajót, ahelyett, hogy küzdött volna a kapcsolatért vagy „terápiát” keresett volna, hogy megpróbálja helyrehozni a házasságukat.

A baseballsztár a nyilatkozatával kiakasztotta a színésznő és a saját rajongóit is.

„Nem volt elég anyás? Hiszen a partnere volt, nem az anyja” — mondta el a véleményét az egyikük, egy másik pedig így kommentálta a podcastot: „David tényleg arra számított, hogy Halle Berry a fénykorában otthonülő háziasszony lesz. Ez aztán a labdavesztés Mr. Justice számára”.

A podcastban a volt férj azt is elmondta, hogy fel volt háborodva a volt feleségére, amiért nem tisztázta, hogy nem ő az az ex, akiről azt állította, hogy egyszer fizikailag bántalmazta. 1996-ban Halle a People magazinnak elmondta, hogy volt egy bántalmazó, meg nem nevezett volt partnere, aki egyszer fejbe vágta, és kilyukasztotta a dobhártyáját, amitől halláskárosodást szenvedett.