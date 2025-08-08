Elképesztő magyar siker: Kádár L. Gellért lett egy világmárka új arca

Minél több helyen látjuk Kádár L. Gellértet, a szívünk annál boldogabb, a reklámfilm láttán pedig egyenese repes!

Hatalmas megtiszteltetés érte Kádár L. Gellértet.

Forrás: Getty Images

Kádár L. Gellért most egy parfümreklámban mutatta meg magát

Az idei év egyik legnagyobb durranása volt a Hunyadi sorozat, aminek sikerét a remek forgatókönyv és az elképesztően kiemelkedő színészi játék mellett természetesen Kádár L. Gellért csodás lényének tulajdonítjuk.

A 29 éves erdélyi magyar színész ugyanis olyan, mintha egy A-listás hollywoodi színészt vegyítenénk egy végtelenül szerethető és szerény szomszéd sráccal, ami érthető módon megdobogtatta a magyar nők szívét.

Arra viszont álmunkban sem gondoltuk volna, hogy mire kettőt pislogunk, egy francia divatház is felfigyel rá és ő lesz az Yves Saint Laurent új arca. Márpedig megtörtént, Gellért pedig az Instagramon jelentette be a nagy hírt.

Első (és sokadik) látásra is azt kell mondanunk, hogy a kampányfilm telitalálat lett és már csak azt bánjuk, hogy nincsen belőle egy egész estés verzió, mert be kell valljuk, bármeddig el tudnánk nézni az alul öltözött Gellértet szertorna közben. Az új férfiillatról pedig ezt a leírást olvashatjuk a színész bejegyzésében:

A MYSLF L’Absolu, az YSL új illata, számomra nem csak egy parfüm, hanem egy rituálé. Minden mozdulatban ott van az önfegyelem, az erő, a jelenlét. A gyakorlás, a csend, a fókusz. Ez a luxus számomra: amikor önmagam lehetek, magabiztosan.

Hát, az biztos, hogy hívogatóan hangzik, mi pedig alig várjuk, hogy megszaglászhassuk Gellért illatát!