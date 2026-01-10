Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Miért utálnak az csevegni az introvertáltak, avagy túlélőkalauz small talkhoz

Shutterstock - Robert Kneschke
társadalmi elvárás csevegés beszélgetés
Bába Dorottya
2026.01.10.
Sokan utálják, mégsem lehet mindig elkerülni. A felületes csevegés, azaz a small talk sokak rémálma,de szerencsére léteznek rá praktikák, hogy átvészeljük.

Találkozás a szomszéddal, templomi összejövetel, fodrászlátogatás – vannak szituációk, amikor elkerülhetetlen, hogy sekélyes trécselésbe kezdjünk sokszor vadidegen emberekkel. Sokakat a világból ki lehet kergetni a small talkkal, amiért nem hibáztathatóak, bár olykor meglepő előnyök származnak a fecsegésből. Éppen ezért összeállítottunk egy túlélőkalauzt a felszínes csevegéshez.

Small talk túlélőkalauz
A small talk szórakoztató is tud lenni, ha tudatosan csinálod.
Forrás:  Getty Images

Csevelyundor: miért utáljuk a small talkot?

Közhely, hogy az introvertáltak ódzkodnak a felületes csevegéstől, ám hiba volna azt hinni, hogy kizárólag ők utálják — a tartalom nélküli, értelmetlen fecsegést ugyanis még egyes extrovertáltak is terhelőnek érzik, de a jelenségnek van egyfajta kulturális vetülete is.

A small talk jelentése: a másik privát szféráját nem sértő, de a létezését elismerő könnyed beszélgetés, egyben az introvertált személyiségűek legrosszabb rémálma.

Őket ugyanis az egyedüllét, az énidő tölti fel, míg a társasági élet lemeríti a szociális energiaraktáraikat. Hogyha valaki a felszínt kapargató bájcsevejt kezdeményez velük, attól úgy érzik, csak pazarolják energiáikat, ráadásul extra erőfeszítést igényel tőlük az odafigyelés is. Energiájukat olyan kommunikációba fektetnék, aminek valóban van értelme.

Az introvertáltak csevejfóbiájának van egy olyan vonulata is, hogy azt érzik, csak gátat képez az emberek között, ahelyett hogy összehozná őket. Azonban néha előnyös is lehet a small talk, így készítettünk egy túlélőkalauzt hozzá – és ki tudja, talán még élvezni is megtanulod.

Túlélőkisokos small talkhoz

Nem csak idegenekkel való csevegéskor, de turistákkal, állásinterjún, illetve nyelvvizsgán is hasznát veheted.

Érdeklődj, kérdezz

Ahhoz, hogy egy csevej gördülékenyen menjen, fontos, hogy érdeklőd és jól tedd fel a kérdéseket. A „mi újság” jellegű kérdések helyett kérdezz rá konkrét dolgokra, például, hogy a beszélgetőpartnered milyen projekten dolgozik, milyen hírt hallott. Érdemes lehet betanulni néhány kérdést, hogy szükség esetén elővehesd tarsolyodból.

Válogassuk meg a témát

Nagyon nem mindegy, milyen témát igyekszel csevegéskor megvitatni: aktuális hírek, a téged ért élmények, nagy események mind jó kiindulási alapot jelentenek. Azonban a politika, vallás, pénz, egészségügy szigorúan kerülendő topikok.

Kerüld a hosszú sztorikat

A nevében is benne van: small talk, tükörfordítással „kis beszélgetés”. Ilyenkor röviden megtárgyalható témákat ildomos felhozni, hisz az egésznek épp az a lényege, hogy bármikor abba lehessen hagyni. A hosszú sztorik csak pazarolják mindenki idejét.

Bókoljunk, dicsérjünk

Már a csevej kezdetekor érdemes lehet egy-egy jól irányzott bókkal kezdeni a kommunikációt, hisz a pozitív benyomás kellemes alaphangot ad az egész diskurzusnak. A beszélgetés során se spórolj a dicsérettel!

Lazíts

Báraz  introvertáltak hajlamosak befeszülni, a csevegésnél valójában senki nem várja el tőled, hogy megjátszd magunkat, ahogy bizonyítanod sem kell senkinek. Add önmagad és lazíts!

A lezárás művészete

Tudni kell lezárni a small talkot. Amikor már mennünk kéne, kerekítsük le a történetet, és egy udvarias „további szép napot”, „viszontlátásra, vezess óvatosan” mondattal vegyünk könnyes búcsút.

A small talk tehát nem az ördögtől való, bármennyire is érzed időpocsékolásnak, a felszínes csevegés „tudománya” néha nagyon is jól jön.

