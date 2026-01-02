5 masnis frizura, amivel feldobhatod a szürke telet

A frizuradivat 2025-ben a kiegészítőkről, csillogásról és kreativitásról szól. Télen, a karácsony közeledtével szuper népszerűek a hajba való masnik. A bársony, szatén és szőrmés kiegészítők népszerűbbek mint valaha. Mutatjuk a legjobb inpspirációs képeket!
Ismét trendi a masnis frizura
- A hajba való masni készítése és viselése könnyebb, mint gondolnád.
- Tökéletes kiegészítője egy egyszerű karácsonyi hajstílusnak.
- Kreatív, különleges frizurakiegészítő, a használata időtakarékos.
A téli divat egyik legnagyobb kedvence a hajba való masni
A hajba való masnikat te is elkészítheted, de vannak már előre elkészített hajkiegészítők is. Az egyik felükön hajcsat vagy hajgumi van, és arra van rögzítve a masni, ami így makulátlanul állhat a hajadban. Választhatsz bársony, szatén vagy szőrmés szalagos masnit is. Egyes darabok fémes, köves díszekkel vannak ellátva. Idén télen nagyon népszerűek a vintage piros, a mély szilva, az olíva zöld és a burgundi színek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb és elképesztően bájos inspirációkat.
A masnis frizurákhoz leggyakrabban félig vagy teljesen fel kell fognod a hajadat. Fent egy kontyos megoldást láthatsz, amihez egy hosszú, élénk pink szalagos masnit választottak. Ezt könnyen újraalkothatod egy szép szalaggal. Készítsd el a szokásos kontyodat, majd köss köré egy vagy két masnit. Hullámcsatokkal és hajlakkal rögzítsd, hogy ne csússzon el. Tökéletes lehet karácsonyi frizurának vagy mindennapos viseletnek is.
Választhatsz mintás masnikat is. A klasszikus piros, fehér csíkos vagy a mintás flanel kiegészítő kifejezetten trendi. Viselheted egyszerű hajfonattal is, így retró-vintage hangulatot kölcsönzöl megjelenésednek. Készíts egy egyszerű klasszikus fonatot, de fontos, hogy laza és kényelmes legyen. Majd a legvégére vagy a legtetejére helyezd el a túlméretezett masnit.
Ha a nagy masnik nem a te világod, válassz mini verziót. A fenti képen láthatod, hogy a felfogott, kusza kontyot három kicsi masnival koronázták meg. A hajstílus minimalista, egyszerű, de mégis egyedi. Ez az egyik legkreatívabb megoldása a vintage hajtrendnek. Tökéletes kivágott hátú felsőkhöz vagy ruhákhoz, de egyszerű garbókhoz is.
Halley Brisker a Bridgerton sztárja is kipróbálta már a hajtrendet. Halley az egyszerű, rózsaszín, minimalista stílusú masnit választotta. Rövid bob frizurájához két vékony hajbavalót készített, amelyeket oldalra tűzött fel. Ez az apróság minden sminket és megjelenést extrán bájossá és ünnepivé varázsol.
Nicola Peltz Beckham is kipróbálta már a minimasnikat. A több tincsből álló hajfonatát, apró fekete masnikkal egészítette ki. Vagány, csajos és divatos volt egyszerre. Ha sötét a hajszíned választhatsz fehér vagy krémszínű masnit is, hogy elüssön a hajadtól. De választhatsz arany vagy ezüst masnikat is, így a hajad ékszerként csilloghat.
