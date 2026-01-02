5 masnis frizura, amivel feldobhatod a szürke telet

A frizuradivat 2025-ben a kiegészítőkről, csillogásról és kreativitásról szól. Télen, a karácsony közeledtével szuper népszerűek a hajba való masnik. A bársony, szatén és szőrmés kiegészítők népszerűbbek mint valaha. Mutatjuk a legjobb inpspirációs képeket!

Idén télen is szuper népszerű a masnis frizura.

Forrás: Getty Images Europe

Ismét trendi a masnis frizura A hajba való masni készítése és viselése könnyebb, mint gondolnád.

Tökéletes kiegészítője egy egyszerű karácsonyi hajstílusnak.

Kreatív, különleges frizurakiegészítő, a használata időtakarékos.

A téli divat egyik legnagyobb kedvence a hajba való masni

A hajba való masnikat te is elkészítheted, de vannak már előre elkészített hajkiegészítők is. Az egyik felükön hajcsat vagy hajgumi van, és arra van rögzítve a masni, ami így makulátlanul állhat a hajadban. Választhatsz bársony, szatén vagy szőrmés szalagos masnit is. Egyes darabok fémes, köves díszekkel vannak ellátva. Idén télen nagyon népszerűek a vintage piros, a mély szilva, az olíva zöld és a burgundi színek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb és elképesztően bájos inspirációkat.

Rózsaszín, hosszú masni konttyal.

Forrás: Getty Images AsiaPac

A masnis frizurákhoz leggyakrabban félig vagy teljesen fel kell fognod a hajadat. Fent egy kontyos megoldást láthatsz, amihez egy hosszú, élénk pink szalagos masnit választottak. Ezt könnyen újraalkothatod egy szép szalaggal. Készítsd el a szokásos kontyodat, majd köss köré egy vagy két masnit. Hullámcsatokkal és hajlakkal rögzítsd, hogy ne csússzon el. Tökéletes lehet karácsonyi frizurának vagy mindennapos viseletnek is.

Virágmintás masni hajfonattal.

Forrás: Getty Images Europe

Választhatsz mintás masnikat is. A klasszikus piros, fehér csíkos vagy a mintás flanel kiegészítő kifejezetten trendi. Viselheted egyszerű hajfonattal is, így retró-vintage hangulatot kölcsönzöl megjelenésednek. Készíts egy egyszerű klasszikus fonatot, de fontos, hogy laza és kényelmes legyen. Majd a legvégére vagy a legtetejére helyezd el a túlméretezett masnit.

Mini masnik felfogott hajhoz.

Forrás: Forrás: Instagram

Ha a nagy masnik nem a te világod, válassz mini verziót. A fenti képen láthatod, hogy a felfogott, kusza kontyot három kicsi masnival koronázták meg. A hajstílus minimalista, egyszerű, de mégis egyedi. Ez az egyik legkreatívabb megoldása a vintage hajtrendnek. Tökéletes kivágott hátú felsőkhöz vagy ruhákhoz, de egyszerű garbókhoz is.