Ilyen lesz az új év Kádár L. Gellért számára – Beszélgetés színészetről és 2026-ról

A siker nem kopogtat magától az ajtónkon, és nem is marad meg kellő alázat és szorgalom nélkül. A színészet tehát ebből a szempontból ugyanolyan, mint bármilyen más hivatás: gyakorlás, kudarc és újrakezdés előzi meg a siker mámorító illatát. Kádár L. Gellért elmesélte, hogyan éli meg a színészet bizonyos aspektusait, illetve mit kíván magának a 2026-os évre.

Kádár L. Gellért, aki Hunyadi Jánost alakította a Hunyadiban, a jelenben szeretne élni.

Forrás: TV2

Kádár L. Gellért – Egy erdélyi falutól a nemzetközi sikerekig

Gellért a 2025-ös évben nemcsak a magyarországi tévéképernyőket, hanem a Netflixet is meghódította. A törökverő Hunyadi János életét feldolgozó sorozatban, a Hunyadiban Gellért játszotta az elveihez hű, meg nem hunyászkodó és a végsőkig kitartó Hunyadi Jánost. A sorozat akkora erővel robbant be Magyarországon, hogy a produkciónak epizódonként egy millió nézője volt a premierhétvégéjén. A nemzeti győzelmet pedig nemzetközi sikerekkel is megkoronázták, melynek állomásai között nemcsak európai nagyvárosok szerepeltek, hanem az amerikai álomgyár, Los Angeles is. A nagy sikerek után mindenki abban reménykedik, hogy a sorozat egy második évaddal is előrukkol, amely valószínűleg Hunyadi János fiáról, Hunyadi Mátyásról fog szólni.

Mikor Gellért értesült arról, hogy övé lett a színészi karrierjét megváltoztató szerep, egyből autóba szállt, és meg sem állt Budapestig. Ám elmondása szerint számára Magyarország nem a végállomás, hiszen a nemzetközi vizektől sem riadna vissza. És lássuk be, egy ennyire internacionális sorozat után, mint a Hunyadi, mely több országban is hatalmas sikert aratott, ez nem is olyan irreális álom.

A Hunyadi (Rise of the Raven) című történelmi sorozat sikert sikerre halmozott.

Forrás: Instagram / Kádár L. Gellért

Kádár L. Gellért a színészetről

A karácsonyi interjúnk után Gellért arról is mesélt, számára milyen kihívást jelent egy-egy szerep megélése, illetve eltemetése, valamint hogy hogyan készül fel a következő produkciókra.

Nehéz letenni egy olyan szerepet, amely különösen közel került a szívedhez?

Igen, van, hogy nehéz. Vannak szerepek, amelyek nem állnak meg a próbaterem vagy a forgatás ajtajában, hanem egy ideig elkísérik az embert. Nem feltétlenül azért, mert hasonlítunk rájuk, hanem mert olyan kérdéseket hoznak felszínre, amelyek velünk is dolgoznak tovább. Idő kell ahhoz, hogy ezek a szerepek lecsendesedjenek, és az ember újra teljesen önmaga legyen.