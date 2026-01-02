Ilyen lesz az új év Kádár L. Gellért számára – Beszélgetés színészetről és 2026-ról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az új év mindenkinek új lehetőségeket tartogat. Ez a hírességek esetében is így van, akik ugyanúgy próbálják újra és újra megújítani és felfedezni magukat, mint a „civil emberek”. A karácsonyi interjúnk után Kádár L. Gellért az új évvel kapcsolatos reményeit és céljait is megosztotta a Life.hu olvasóival.

A siker nem kopogtat magától az ajtónkon, és nem is marad meg kellő alázat és szorgalom nélkül. A színészet tehát ebből a szempontból ugyanolyan, mint bármilyen más hivatás: gyakorlás, kudarc és újrakezdés előzi meg a siker mámorító illatát. Kádár L. Gellért elmesélte, hogyan éli meg a színészet bizonyos aspektusait, illetve mit kíván magának a 2026-os évre.

Kádár L. Gellért – új évi interjú
Kádár L. Gellért, aki Hunyadi Jánost alakította a Hunyadiban, a jelenben szeretne élni. 
Forrás: TV2

Kádár L. Gellért – Egy erdélyi falutól a nemzetközi sikerekig

Gellért a 2025-ös évben nemcsak a magyarországi tévéképernyőket, hanem a Netflixet is meghódította. A törökverő Hunyadi János életét feldolgozó sorozatban, a Hunyadiban Gellért játszotta az elveihez hű, meg nem hunyászkodó és a végsőkig kitartó Hunyadi Jánost. A sorozat akkora erővel robbant be Magyarországon, hogy a produkciónak epizódonként egy millió nézője volt a premierhétvégéjén. A nemzeti győzelmet pedig nemzetközi sikerekkel is megkoronázták, melynek állomásai között nemcsak európai nagyvárosok szerepeltek, hanem az amerikai álomgyár, Los Angeles is. A nagy sikerek után mindenki abban reménykedik, hogy a sorozat egy második évaddal is előrukkol, amely valószínűleg Hunyadi János fiáról, Hunyadi Mátyásról fog szólni.

Mikor Gellért értesült arról, hogy övé lett a színészi karrierjét megváltoztató szerep, egyből autóba szállt, és meg sem állt Budapestig. Ám elmondása szerint számára Magyarország nem a végállomás, hiszen a nemzetközi vizektől sem riadna vissza. És lássuk be, egy ennyire internacionális sorozat után, mint a Hunyadi, mely több országban is hatalmas sikert aratott, ez nem is olyan irreális álom.

Kádár L. Gellért Hunyadiként
A Hunyadi (Rise of the Raven) című történelmi sorozat sikert sikerre halmozott.
Forrás: Instagram / Kádár L. Gellért

Kádár L. Gellért a színészetről

A karácsonyi interjúnk után Gellért arról is mesélt, számára milyen kihívást jelent egy-egy szerep megélése, illetve eltemetése, valamint hogy hogyan készül fel a következő produkciókra.

Nehéz letenni egy olyan szerepet, amely különösen közel került a szívedhez?

Igen, van, hogy nehéz. Vannak szerepek, amelyek nem állnak meg a próbaterem vagy a forgatás ajtajában, hanem egy ideig elkísérik az embert. Nem feltétlenül azért, mert hasonlítunk rájuk, hanem mert olyan kérdéseket hoznak felszínre, amelyek velünk is dolgoznak tovább. Idő kell ahhoz, hogy ezek a szerepek lecsendesedjenek, és az ember újra teljesen önmaga legyen.

Színészként sokszor kiszámíthatatlan lehet az élet. Van, hogy egymás után érkeznek az ajánlatok a következő produkcióra, viszont van, hogy várni kell a következő munkára. Te hogyan éled meg ezt a két projekt közötti időszakot?

Ma már egészen másként, mint régen. Korábban a várakozás könnyen bizonytalanságot vagy türelmetlenséget hozott magával. Most inkább lehetőségként tekintek erre az időszakra. Ilyenkor van tér tanulni, figyelni, töltekezni – emberként is. Hiszem, hogy ezek a „köztes” időszakok legalább annyira formálnak, mint maga a munka, és hosszú távon ezekből születnek meg a legigazabb döntések.

Kádár L. Gellért 2026-ról

Gellért számára a szakmai sikerek mellett igen fontos az önismeret útjának tudatos bejárása is, hiszen szerinte nem létezhet egyik a másik nélkül. A belső utazást pedig 2026-ban is folytatni szeretné.

Vannak már kitűzött céljaid a 2026-os évre?

Mindig vannak céljaim, ezek visznek előre az utamon.

Mit kívánsz magadnak a következő évre?

Azt kívánom magamnak, hogy mindig tudjak a jelenben maradni. Ne szaladjak előre, ne a jövő ismeretlen szálain gondolkodjak. Hiszen ha nem vagyok kapcsolatban a jelenemmel, akkor a jövő valóban ködös. Az „itt és most”-ban tudok igazán tenni és alkotni, és végső soron ez az, ami majd megteremti a jövőt.

Van valamilyen szerep vagy kihívás, melyre különösen nyitott lennél 2026-ban?

Olyan szerepekre vagy kihívásokra vagyok nyitott, amelyek valódi belső utazásra hívnak. Nem feltétlenül a műfaj számít, hanem az, hogy legyen tétje, mélysége, és emberileg is kérdéseket tegyen fel. Azok a munkák érdekelnek igazán, amelyek nem hagyják érintetlenül sem a színészt, sem a nézőt.

Kádár L. Gellért új évi interjúja

Önazonosság és színészi kihívások – Gellért számára ezek biztosítják az igazi iránytűt a belső békéjéhez és a karrierje lépcsőfokainak bejárásához. A 2026-os év pedig nagyon úgy tűnik, hogy a Hunyadi sztárjának is óriási izgalmakat tartogat.

