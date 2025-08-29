Rúzsa Magdi hármas ikrei óvodába mentek: az énekesnő fotót posztolt a nagy napról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.29.
Hihetetlen, de már háromévesek az ország legismertebb hármas ikrei. Rúzsa Magdi gyerekei most augusztus végén végre megkezdték az óvodát is.

Szívmelengető fotót osztott meg az Instagram-oldalán Rúzsa Magdi. A közösségi médiába feltöltött képen egyszerre láthatjuk Rúzsa Magdi hármas ikreit, amint libasorba elindultak, hogy megkezdjék az első napjukat az óvodában.

Rúzsa Magdi hármas ikrei hatalmasat nőttek: idén augusztusban megkezdték már az óvodát is
Rúzsa Magdi hármas ikrei izgatottan várták már az óvodát

A képet elnézve Keve, Lujza, és Zalán nagyon izgatottan várta már a nagy napot, ugyanis mindannyian vidáman kapták magukra az egyedi kistáskájukat, és libasorban indultak az óvodába, hogy végre találkozhassanak a kispajtásaikkal. 

Idén februárban töltötték be a hároméves kort az ikrek, és azóta számtalan kalandban volt már részük a szüleiknek köszönhetően. Rúzsa Magdi rendszeresen posztol képeket és videókat arról, hogy milyen kihívásokkal jár hármas ikrek szüleinek lenni, azonban mindig kihangsúlyozza, hogy háromszor annyi boldogságot is tud okozni, amikor az ember egyszerre nevel három egykorú gyermeket.

Tündérként ragyogott Rúzsa Magdi kislánya, habos-babos ruhában hódította meg az internetet – FOTÓ

Rúzsa Magdi kislányáról álomszép fotók készültek egy esküvőn – a rajongók elolvadtak Lujzától.

A családi nyaralásról osztott meg cuki fotót Rúzsa Magdi — Az énekesnő gyerekei élvezik a falusi életet

Itt a nyár, aki csak teheti, nyaralni megy. Nincs ezzel másképp Rúzsa Magdi és a családja sem. Falusi pihenésre indultak, amit a megosztott fotó alapján úgy tűnik, a gyerekek is nagyon élveznek.

Ilyen cukin bicikliznek Rúzsa Magdi hármasikrei - Videón a gyerekek

Szinte hihetetlen, hogy már háromévesek elmúltak az énekesnő gyerekei. Rúzsa Magdi megmutatta hármasikreit, ahogy futóbicikliznek.

 

