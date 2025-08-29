Rúzsa Magdi hármas ikrei óvodába mentek: az énekesnő fotót posztolt a nagy napról

Szívmelengető fotót osztott meg az Instagram-oldalán Rúzsa Magdi. A közösségi médiába feltöltött képen egyszerre láthatjuk Rúzsa Magdi hármas ikreit, amint libasorba elindultak, hogy megkezdjék az első napjukat az óvodában.

Rúzsa Magdi hármas ikrei hatalmasat nőttek: idén augusztusban megkezdték már az óvodát is

Forrás: Instgaram / Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi hármas ikrei izgatottan várták már az óvodát

A képet elnézve Keve, Lujza, és Zalán nagyon izgatottan várta már a nagy napot, ugyanis mindannyian vidáman kapták magukra az egyedi kistáskájukat, és libasorban indultak az óvodába, hogy végre találkozhassanak a kispajtásaikkal.

Az énekesnő fotóit itt tudjátok megtekinteni:

Idén februárban töltötték be a hároméves kort az ikrek, és azóta számtalan kalandban volt már részük a szüleiknek köszönhetően. Rúzsa Magdi rendszeresen posztol képeket és videókat arról, hogy milyen kihívásokkal jár hármas ikrek szüleinek lenni, azonban mindig kihangsúlyozza, hogy háromszor annyi boldogságot is tud okozni, amikor az ember egyszerre nevel három egykorú gyermeket.

Ha kíváncsiak vagytok az ikrek kalandjaira, akkor olvassátok el a róluk szóló többi cikkünket: