Csodás outfitekben pompáztak a hírességek az Oscar-jelöltek éves ebédjén

Mint minden évben, 2026-ban is megrendezésre került az Oscar-jelöltek ebédje a Beverly Hiltonban, ahová csak úgy záporoztak a hírességek. Kivételesen azonban nem a magamutogatás vagy a meghökkentés volt a cél, hanem inkább az elegancia került az előtérbe– a mi legnagyobb örömünkre!

Forrás: Variety

Az Oscar-jelöltek ebédjének legszebb outfitjei Idén is megrendezésre került az Oscar-jelöltek éves ebédje a Beverly Hilton hotelben.

Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Kate Hudson és Elle Fanning is a meghívottak között volt.

Március 16-án ismét megrendezésre kerül Los Angelesben az Oscar-gála, immár 98. alkalommal, a hagyományoknak megfelelően pedig az Amerikai Filmakadémia egy ebéd keretében ünnepelte meg a jelölteket. A hírességek az alkalomhoz megfelelően szebbnél szebb ruhakölteményekben jelentek meg, mutatjuk a kedvenceinket!

Emma Stone

A 37 éves Emma Stone akkora glow up hullámban van, hogy csak pislogunk és ezúttal sem okozott csalódást: egyszerűen káprázatosan festett ebben a mélyen dekoltált kis fekete ruhában. Úgy tűnik, duplán is megérte kopaszra borotválni a fejét: a Bugoina miatt a színésznő ismét esélyes az Oscar-díjra és a frizurája sem volt még soha ennyire jó!

Emma Stone csak úgy ragyogott.

Forrás: Los Angeles Times

Kate Hudson

A Song Sung Blue című filmben nyújtott alakításáért legjobb női főszereplő díjra jelölt Kate Hudson ezúttal nem szenvedett ruhabalesetet: ez a skarlátvörös szaténruha pontosan annyit mutatott, amennyit kell!

Kate Hudsonnak istenien állt ez a vörös ruha.

Forrás: WireImage

Elle Fanning

Elle Fanninget a Sentimental Value című filmben nyújtott teljesítményéért jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában és Emma Stone-hoz hasonlóan ő is feketében jelent meg. Ez a blézerszabású, mélyen dekoltált ruha tökéletesen kiemelete a színésznő természetes szépségét.

Elle Fanning ruhája különleges és nagyon stílusos volt.

Forrás: Getty Images North America

Leonardo DiCaprio

Azt nem tudni, hogy DiCaprio a Golden Globe-hoz hasonlóan ismét mémgyáros volt-e, de kétségtelenül istenien állt neki ez a klasszikus szabású, fekete öltöny.

Leonardo DiCaprio egyszerű, de nagyszerű szettben jelent meg.

Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet

Timothée a feketebárány ebben a listában, ugyanis a megjelenésének mindegy egyes részletét szenvedélyesen gyűlöljük. A haj, a ruha, a szabás, a bajusz – egyik sem szolgálta a 30 éves színész érdekeit.