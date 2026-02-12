Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hollywood

Csodás outfitekben pompáztak a hírességek az Oscar-jelöltek éves ebédjén

Hollywood Oscar outfit
Nagy Kata
2026.02.12.
Egy délutánra visszahozták a hírességek a régi hollywoodi csillogást a Beverly Hiltonba. A filmvilág krémje szebbnél szebb szettekben pompázott, mi pedig elhoztuk neked a kedvenceinket!

Mint minden évben, 2026-ban is megrendezésre került az Oscar-jelöltek ebédje a Beverly Hiltonban, ahová csak úgy záporoztak a hírességek. Kivételesen azonban nem a magamutogatás vagy a meghökkentés volt a cél, hanem inkább az elegancia került az előtérbe– a mi legnagyobb örömünkre! 

Elle Fanning az Oscar-jelöltek éves ebédjén
Az Oscar-jelöltek éves ebédjén csak úgy tündököltek a hírességek. 
Forrás: Variety

Az Oscar-jelöltek ebédjének legszebb outfitjei 

  • Idén is megrendezésre került az Oscar-jelöltek éves ebédje a Beverly Hilton hotelben. 
  • Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Kate Hudson és Elle Fanning is a meghívottak között volt.

Március 16-án ismét megrendezésre kerül Los Angelesben az Oscar-gála, immár 98. alkalommal, a hagyományoknak megfelelően pedig az Amerikai Filmakadémia egy ebéd keretében ünnepelte meg a jelölteket. A hírességek az alkalomhoz megfelelően szebbnél szebb ruhakölteményekben jelentek meg, mutatjuk a kedvenceinket!

Emma Stone 

A 37 éves Emma Stone akkora glow up hullámban van, hogy csak pislogunk és ezúttal sem okozott csalódást: egyszerűen káprázatosan festett ebben a mélyen dekoltált kis fekete ruhában. Úgy tűnik, duplán is megérte kopaszra borotválni a fejét: a Bugoina miatt a színésznő ismét esélyes az Oscar-díjra és a frizurája sem volt még soha ennyire jó! 

Beverly Hills, CA - February 10: Emma Stone arrives on the red carpet for the Oscars Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on Tuesday, Feb. 10, 2026 in Beverly Hills, CA. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)
Emma Stone csak úgy ragyogott. 
Forrás: Los Angeles Times

Kate Hudson 

A Song Sung Blue című filmben nyújtott alakításáért legjobb női főszereplő díjra jelölt Kate Hudson ezúttal nem szenvedett ruhabalesetet: ez a skarlátvörös szaténruha pontosan annyit mutatott, amennyit kell!

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Kate Hudson attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/WireImage)
Kate Hudsonnak istenien állt ez a vörös ruha. 
Forrás: WireImage

Elle Fanning

Elle Fanninget a Sentimental Value című filmben nyújtott teljesítményéért jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriában és Emma Stone-hoz hasonlóan ő is feketében jelent meg. Ez a blézerszabású, mélyen dekoltált ruha tökéletesen kiemelete a színésznő természetes szépségét. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Elle Fanning attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
Elle Fanning ruhája különleges és nagyon stílusos volt. 
Forrás: Getty Images North America

Leonardo DiCaprio

Azt nem tudni, hogy DiCaprio a Golden Globe-hoz hasonlóan ismét mémgyáros volt-e, de kétségtelenül istenien állt neki ez a klasszikus szabású, fekete öltöny. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Leonardo DiCaprio attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
Leonardo DiCaprio egyszerű, de nagyszerű szettben jelent meg. 
Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet 

Timothée a feketebárány ebben a listában, ugyanis a megjelenésének mindegy egyes részletét szenvedélyesen gyűlöljük. A haj, a ruha, a szabás, a bajusz – egyik sem szolgálta a 30 éves színész érdekeit. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: Timothée Chalamet attends the 98th Oscar Nominees Luncheon at The Beverly Hilton on February 10, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/WireImage)
Minden bizonnyal nem ez lesz a kedvenc képünk Timothée Chalamet-ról. 
Forrás: WireImage

