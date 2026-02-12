A vitiligo pigmenthiánnyal járó bőrbetegség

Világos, élesen körülhatárolt foltok jelennek meg

Nem fertőző és nem fájdalmas

Autoimmun folyamat állhat a hátterében

Bármely életkorban kialakulhat

Kezeléssel a terjedés lassítható

A bőr színe nemcsak esztétikai kérdés, hanem az önazonosság része is. Amikor hirtelen vagy fokozatosan megváltozik, az sokaknál bizonytalanságot és szorongást vált ki. A vitiligo pontosan ilyen állapot, amely gyakran váratlanul jelenik meg, és hosszú távon is hatással lehet az életminőségre.A vitiligo hátterében a melanociták működésének zavara áll. Ezek a sejtek felelősek a melanin termeléséért, amely a bőr, a haj és a szem színét adja. Amikor a melanociták károsodnak vagy elpusztulnak, az érintett területeken a bőr világosabbá válik. A folyamat nem egyik napról a másikra zajlik, hanem fokozatosan alakul ki.

Winnie Harlow modell az egyik legismertebb vitiligo

Forrás: Billboard via Getty Images

Mi okozza a vitiligo kialakulását?

A vitiligo pontos oka nem minden esetben ismert, de a jelenlegi ismeretek szerint autoimmun folyamatok játszanak szerepet a kialakulásában. Az immunrendszer ilyenkor tévesen a saját melanocitákat támadja meg, ami pigmentvesztéshez vezet. Ez magyarázza, hogy a vitiligo gyakran társul más autoimmun betegségekhez.

Genetikai hajlam is megfigyelhető, mivel a vitiligo családon belül halmozódhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy biztosan kialakul, csupán a hajlam öröklődhet. Környezeti tényezők, például tartós stressz, bőrsérülések vagy hormonális változások kiváltó szerepet játszhatnak a folyamat elindulásában.

Egyes esetekben a vitiligo megjelenése komolyabb lelki megterhelés után kezdődik, ami arra utal, hogy az idegrendszer és az immunrendszer közötti kapcsolat is szerepet játszhat a betegség kialakulásában.

Hogyan jelentkezik a vitiligo és hogyan változik idővel?

A vitiligo legjellemzőbb tünete a világos, tejfehér foltok megjelenése a bőrön. Ezek leggyakrabban az arcon, a kézen, a könyökön, a térden és a testnyílások környékén jelennek meg. A foltok általában szimmetrikusan alakulnak ki, de ez nem minden esetben igaz.

A betegség lefolyása egyénenként eltérő. Vannak, akiknél a foltok gyorsan terjednek, míg másoknál évekig változatlanok maradnak. A haj is érintett lehet, ilyenkor az érintett területen őszülés figyelhető meg. Fontos tudni, hogy a vitiligo nem okoz testi fájdalmat, de az érintett bőr érzékenyebb lehet a napsugárzásra.