Kiderült, meddig tartotta titokban az eljegyzését Taylor Swift és Travis Kelce: a sportoló ne most tette fel a nagy kérdést

2025.08.27.
Taylor Swift és Travis Kelce egy ideig titokban tartották eljegyzésüket. Kiderült, mennyi idő telt el a lánykérés és a bejelentés között.

Travis Kelce édesapja, Ed Kelce egy exkluzív interjúban mesélte el, hogyan zajlott fia és Taylor Swift eljegyzése. A szerelmespár kedden tette közzé a nagy hírt, de Ed szerint a lánykérésre valójában már majdnem két hete sor került.

Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Forrás: Instagram

„Travis úgy két hete, talán kicsivel korábban tette fel a nagy kérdést” – mondta a News 5 műsorában Ed Kelce. – „Eredetileg erre a hétre tervezte, valami nagyobb meglepetéssel, de végül előbb lépett. Azt mondtam neki: mindegy, hol történik, a pillanat különleges lesz, amikor letérdel és megkéri a kezét.”

Az édesapa hozzátette, hogy Taylor Swift apja, Scott Swift is hasonlóan bátorította Travist.

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése: „Gyönyörű jelenet volt!"

A meghitt pillanatra végül Missouri államban, Lee’s Summit egyik kertjében került sor. „Éppen vacsorázni készültek, amikor Travis azt javasolta, menjenek ki egy pohár borra. Ott kérte meg Taylor kezét, gyönyörű jelenet volt” – idézte fel Ed Kelce. – „Ezután rögtön FaceTime-on hívtak minket és Taylor szüleit is, hogy együtt örüljünk.”

Ed éppen a Philadelphia Eagles nyilvános edzésén volt, több tízezer néző között, amikor befutott a hívás. „Amint megláttam, hogy ők keresnek, és feltűnt Taylor Travis mellett, rögtön tudtam, miről van szó” – mondta.

Elárulta, hogy hónapokkal korábban tudott fia tervéről, sőt, arra számított, hogy már a tavalyi NFL-szezon alatt sor kerül a lánykérésre.

„Még soha nem láttam a fiamat ilyen boldognak. Nemrég vacsoráztunk velük Kansas Cityben, Taylor főzött, és csodás este volt. Rajonganak egymásért” – mondta meghatottan.

Bár az esküvőt még nem kezdték el szervezni, Ed azonban biztos benne, hogy nem kell soká várni a nagy napra. „Két szerelmes fiatal, akik a sikereik miatt kerültek reflektorfénybe – de valójában csak szeretnének nyugodtan élni, és egymást szeretni” – tette hozzá.

Két éve várjuk, és most végre megtörtént — Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezte egymást

Taylor Swift és Travis Kelce két év randizás után eljegyezték egymást, amit a énekesnő és a sportoló kedden egy Instagram-posztban erősített meg.

Taylor Swift merész fotóitól mindenkinek leesett az álla – Ő már nem a lány a szomszédból

Taylor Swift legújabb albumához, a „The Life of a Showgirl”-höz készült promóképek őrületben tartják az internetet. A rajongók nem ismernek rá kedvencükre.

Travis Kelce elárulta, hogyan szeretettek egymásba Taylor Swifttel — Az NFL sztárja érzelmes interjúban mesélt a kapcsolatukról

Travis Kelce felidézte, hogyan szerettek egymásba Taylor Swifttel. A Kansas City Chiefs GQ magazinnak adott és augusztus 12-én megjelent interjújában arról beszélt, mi hozta és tartja össze őket a popsztárral.


 

