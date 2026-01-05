Friss fotón Szoboszlai Dominik kislánya: Buzsik Borka megmutatta a havas tájat a babának

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Újabb ritka pillanatot osztott meg a rajongókkal Szoboszlai Dominik felesége: Buzsik Borka ismét kislányukkal közös fotót tett közzé, most a friss hóesésnek örültek.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka mindig is nagy gonddal óvták a magánéletüket, és azóta még jobban odafigyelnek, hogy augusztusban megszületett az első gyermekük. A piciről még most sem tudni sokat, mindössze annyit hoztak nyilvánosságra, hogy a baba kislány, és egészséges, de nem árulták el a nevét, az arcát nem mutatták meg eddig.

Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka és a kislányuk
Szoboszlai Dominik, Buzsik Borka és a kislányuk
Forrás: Instagram

Buzsik Borka megmutatta a havat kislányának

Buzsik Borka azonban időről időre enged egy kis bepillantást a mindennapjaikba. Most is egy meghitt pillanatot osztott meg a követőivel a 24 óráti elérhető Instagram-sztorijában: a frissen behavazott tájban sétál kislányával, akinek ez az első tele.

Buzsik Borka megmutatta a havas tájat a kislányának
Buzsik Borka megmutatta a havas tájat a kislányának
Forrás: Instagram

Buzsik Borka minden egyes fotóját több tízezer ember lájkolja. A rajongók reakcióiból jól látszik, mennyire várják ezeket a ritka családi fotókat – még úgy is, hogy a pár továbbra is következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy a legfontosabb dolgokból csak annyit mutassanak meg, amennyit ők maguk szeretnének.

