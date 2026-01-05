Kylie Jenner mindent vitt: ők voltak a Critics Choice Awards legjobban öltözött sztárjai

A Critics Choise Awards nyitotta meg a nagy filmdíjátadók hosszú sorát. Hamrosan érkezik a Golden Globe és az Oscar is, így a világsztárok extrém ruhákkal készülnek az elkövetkezendő hónapokra. A Critics Choise díjátadó ötvözte a filmipar és a divat művészetét. Kedvenc hírességeink elképesztő tervezésekben léptek vörös szőnyegre. Nézd meg kik lettek az est legjobban öltözöttjei!

A 31. Critcs Choise díjátadón az elmúlt év kiemelkedő filmjeit és sorozatait ünnepelték. Az estélyt Santa Monicában tartottál. Az eseményen Timothée Chalamet-t a Marty Supreme-ben, Emma Stone-t a Bugoniában, Leonardo DiCapriót pedig a One Battle After Anotherben nyújtott alakításáért díjazták. További jelölt filmek voltak még a Sinners, a Frankenstein és a Hamnet, míg a sorozatok közül a Kamaszok emelkedett ki. A díjátadón a divat is kiemelt szerepet kapott. A jelöltek és kísérőik elképesztő ruhákban jelentek meg. Íme a legstílusosabb hírességek:

A Critics Choise Awards legjobban öltözött sztárjai

Ariana Grande

Ariana Grande megjelenését Law Roach stylistnak köszönhetjük, aki napjaink egyik legkiemelkedőbb divatszakembere. Ariana ruháját egy 1969-es Oscar-gálás ruha ihlette. A rózsaszín, kövekkel kirakott estélyit Alberta Ferretti tervezte, amihez egyedi Swarovski ékszereket párosítottak. Ariana két éve az ékszermárka arca, így egy egyedi fülbevalóval lépett a vörös szőnyegre.

Ariana Grande a Critics Choise díjátadóján.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Kylie Jenner lenyűgöző volt a szexi fekete ruhájában, amely mély dekoltázzsal, vékony pántokkal, testhez simuló szabással, oldalt áttetsző csipkés betétekkel és mindenhol csillogó flitterekkel volt díszítve. A ruhát Versace tervezte, ami annyira különleges volt, hogy ékszert nem is viselt hozzá a híresség.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a vörös szőnyegen.

Elle Fanning

Elle Fanning egy vintage 2003-as Ralph Lauren ruhában jelent meg. A pezsgőszínű estélyi ruhának mély dekoltázsa és testre simuló szabása volt. A ruha tónusa tökéletesen állt a szőke színésznőnek. Hogy a ruha érvényesülni tudjon, egyszerű Cartier gyűrűkkel és fülbevalóval párosították. Elle mint jelölt vett rész a díjátadón.