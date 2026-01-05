Kylie Jenner mindent vitt: ők voltak a Critics Choice Awards legjobban öltözött sztárjai

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Critics Choise Awards 2026-os vörös szőnyege izzott a szebbnél szebb sztároktól. Többek között felvonult Kylie Jenner, Ariana Grande, Elle Fanning és Jacob Elordi is. Nézd meg, milyen extravagáns ruhákban jelentek meg kedvenc hírességeink a Critics Choise díjátadóján!

A Critics Choise Awards nyitotta meg a nagy filmdíjátadók hosszú sorát. Hamrosan érkezik a Golden Globe és az Oscar is, így a világsztárok extrém ruhákkal készülnek az elkövetkezendő hónapokra. A Critics Choise díjátadó ötvözte a filmipar és a divat művészetét. Kedvenc hírességeink elképesztő tervezésekben léptek  vörös szőnyegre. Nézd meg kik lettek az est legjobban öltözöttjei!

sztárok, critics choise awards, hírességek
Sztárok a Critics Choise díjátadóján.
Forrás: Getty Images North America

Sztárok a Critics Choise Awards 2026-os eseményén

  • A legújabb divattrendeket láthattuk a filmdíjátadón. 
  • Kylie Jenner és Ariana Grande lettek az esemény legjobban öltözöttjei. 
  • Ez az esemény nyitotta meg a nagy díjátadók sorozatát.

A 31. Critcs Choise díjátadón az elmúlt év kiemelkedő filmjeit és sorozatait ünnepelték. Az estélyt Santa Monicában tartottál. Az eseményen Timothée Chalamet-t a Marty Supreme-ben, Emma Stone-t a Bugoniában, Leonardo DiCapriót pedig a One Battle After Anotherben nyújtott alakításáért díjazták. További jelölt filmek voltak még a Sinners, a Frankenstein és a Hamnet, míg a sorozatok közül a Kamaszok emelkedett ki. A díjátadón a divat is kiemelt szerepet kapott. A jelöltek és kísérőik elképesztő ruhákban jelentek meg. Íme a legstílusosabb hírességek: 

A Critics Choise Awards legjobban öltözött sztárjai

Ariana Grande 

Ariana Grande megjelenését Law Roach stylistnak köszönhetjük, aki napjaink egyik legkiemelkedőbb divatszakembere. Ariana ruháját egy 1969-es Oscar-gálás ruha ihlette. A rózsaszín, kövekkel kirakott estélyit Alberta Ferretti tervezte, amihez egyedi Swarovski ékszereket párosítottak. Ariana két éve az ékszermárka arca, így egy egyedi fülbevalóval lépett a vörös szőnyegre. 

ariana grande
Ariana Grande a Critics Choise díjátadóján.
Forrás: Getty Images

Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Kylie Jenner lenyűgöző volt a szexi fekete ruhájában, amely mély dekoltázzsal, vékony pántokkal, testhez simuló szabással, oldalt áttetsző csipkés betétekkel és mindenhol csillogó flitterekkel volt díszítve. A ruhát Versace tervezte, ami annyira különleges volt, hogy ékszert nem is viselt hozzá a híresség. 

kylie jenner és Timothée chalamet
Kylie Jenner és Timothée Chalamet a vörös szőnyegen.
Forrás: Getty Images

Elle Fanning

Elle Fanning egy vintage 2003-as Ralph Lauren ruhában jelent meg. A pezsgőszínű estélyi ruhának mély dekoltázsa és testre simuló szabása volt. A ruha tónusa tökéletesen állt a szőke színésznőnek. Hogy a ruha érvényesülni tudjon, egyszerű Cartier gyűrűkkel és fülbevalóval párosították. Elle mint jelölt vett rész a díjátadón. 

elle fanning
Elle Fanning a Critics Choise díjátadóján.
Forrás: Getty Images

Mia Goth

Mia Goth egy klasszikus, visszafogott Dior ruhát választott az eseményre. Az egyszerű, testre simuló szabás, és vállra húzott dizájn kiemelte természetes szépségét. A ruhához egy laza kontyba fogta a haját, és sminkjét is elegánsabbra készítették. Mia a Frankenstein-film egyik legfontosabb mellékszereplőjeként volt hivatalos a díjátadóra. 

mia goth
Mia Goth a Critics Choise díjátadóján.
Forrás: Getty Images / FilmMagic

Leighton Meester és Adam Brody

Leighton Meester egy csodaszép lila Carolina Herrera estélyi ruhában volt. A tervezést 2026-os tavaszi kollekcióban láthattuk. Meester csak egy pár Chopard Haute Joaillerie, 18 karátos fehéraranyból készült, rózsaszín zafírral és gyémántokkal díszített csillárfülbevalót viselt. Illetve néhány gyűrűt, köztük egy virág alakú Chopard gyűrűt a L'Heure du Diamant kollekcióból, 0,86 karátos gyémántokkal. Valamint eljegyzési gyűrűjét férjétől, Adam Brodytól, akit a Netflix Nobody Wants This című sorozatában nyújtott alakításáért a legjobb komédia sorozat színésze kategórában jelöltek díjra.

Leighton Meester és Adam Brody
Leighton Meester és Adam Brody a vörös szőnyegen.
Forrás: Getty Images

Jacob Elordi

Jacob Elordi egy Bottega Veneta fekete öltönyszettben volt. A klasszikus fekete öltönyt túlméretezett napszemüveggel párosította. Jacob Elordi a Frankenstein-film mellékszereplőjeként vett részt az eseményen. 

jacob elordi
Jacob Elordi a 2026-os Critics Choise Awardson.
Forrás: Getty Images

Michael B. Jordan

Michael B. Jordant a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért jelölték. A szívtipró egy burgundi Louis Vuitton öltönyben érkezett az eseményre. A dupla soros, díszgombos öltönyt rózsaszín inggel és burgundi nyakkendővel egészítette ki. 

michael b. jordan
Michael B. Jordan burgundi öltönyben.
Forrás: Getty Images

