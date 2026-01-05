Még nem láttad? Ezeket a filmeket érdemes megnézned a Critics Choice Awardsról

A Critics Choice Awards minden évben bemutatja, hogy mit gondolnak a „nagyok” vagyis a legnagyobb kritikusok a tavalyi év filmjeiről és sorozatairól. Viszont az idei gála sem finomkodott. Volt presztízs, volt stílus, és volt néhány olyan döntés, amin látszott, hogy nem csupán a bevétel miatt érdemelte ki a díjat.

Timothee Chalamet meglepő módon legyőzte Leonardo DiCapriót a Critics Choice Awardson.

Ezeket a filmeket ajánlja a Critics Choice Awards, és mi is A Critics Choice Awards idén sem hagyta, hogy unatkozzunk.

Voltak filmek, amik taroltak, és olyanok is, amik „csak” a szívünket nyerték meg.

Ez a válogatás erősen szerkesztőségi vélemény, vállaltan elfogult és filmrajongó.

Leonardo DiCaprio megható filmje több díjat is bezsebelt.

A legjobb film díjáért zajló verseny idén valóban egyik csatából a másikba torkollott. Nem volt egyértelmű favorit, ami ritka ajándék egy díjszezonban. Paul Thomas Anderson végül elvitte a legjobb rendező díját, ami nemcsak szakmai vállveregetés, hanem egyfajta biztosíték is arra, hogy az alkotói vízió még mindig számítanak Hollywoodban. Az adaptált forgatókönyv elismerése pedig szintén azt mutatta: egy jó alapanyag és egy merész értelmezés aranyat ér. Na meg persze az sem hátrány, ha a film főszereplője Leonardo DiCaprio, aki képes másodpercek alatt megnevettetni és megrígatni egyaránt.

A Frankenstein a látványvilágban verhetetlen a kritikusok szerint.

A Frankenstein igazi technikai és színészi diadalmenetet futott be. A legjobb férfi mellékszereplő, a legjobb látványterv, a kosztüm, a haj és smink díjai mind azt bizonyítják, hogy ez a film nemcsak történetet mesél, hanem világot épít. Olyan részletgazdag univerzumot, amiben jó elveszni – még akkor is, ha közben kicsit kiráz tőle a hideg Jacob Elordi furcsa színjátszásától.

A Jay Kelly talán majd más díjátadón tarolni fog.

A Jay Kelly ugyan díj nélkül maradt, de George Clooney és Adam Sandler párosa valahogy mégis megnyerte a szerkesztőségünk szívét. Van valami ellenállhatatlan abban, amikor két teljesen külön világ találkozik, és nem akar többnek látszani annál, ami: szórakoztató, emberi és meglepően őszinte. Bár őszintén a kritikánkban kicsit lehúztuk, de azért kellemesen emlékszünk vissza rá.

Számunkra talán ez a dokufilm vitte a pálmát.

A dokumentumfilmek mezőnyében A tökéletes szomszéd nem lett a legjobb, de számunkra mégis kiemelkedik. Már csak a magyar vonatkozás miatt is érdemes ránézni, de a témaválasztás és a megközelítés is bőven ad gondolkodnivalót – ami egy jó dokunál alapelvárás.