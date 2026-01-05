Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő

Még nem láttad? Ezeket a filmeket érdemes megnézned a Critics Choice Awardsról

Northfoto - Netflix
díjátadó film Critics' Choice Awards
Hajdu Viktória
2026.01.05.
Nem minden film nyert díjat, de nem is minden díjazott film nyerte meg a szívünket. Összeszedtük a kedvenceinket a Critics Choice Awards-jelöltek közül, amiket mindenkinek érdemes legalább egyszer megnéznie!

A Critics Choice Awards minden évben bemutatja, hogy mit gondolnak a „nagyok” vagyis a legnagyobb kritikusok a tavalyi év filmjeiről és sorozatairól. Viszont az idei gála sem finomkodott. Volt presztízs, volt stílus, és volt néhány olyan döntés, amin látszott, hogy nem csupán a bevétel miatt érdemelte ki a díjat.

Timothee Chalamet meglepő módon legyőzte Leonardo DiCapriot a Critics Choice Awardson.
Timothee Chalamet meglepő módon legyőzte Leonardo DiCapriót a Critics Choice Awardson. 
Forrás: Northfoto

Ezeket a filmeket ajánlja a Critics Choice Awards, és mi is

  • A Critics Choice Awards idén sem hagyta, hogy unatkozzunk. 
  • Voltak filmek, amik taroltak, és olyanok is, amik „csak” a szívünket nyerték meg.
  • Ez a válogatás erősen szerkesztőségi vélemény, vállaltan elfogult és filmrajongó.
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio megható filmje több díjat is bezsebelt. 
Forrás: Northfoto

A legjobb film díjáért zajló verseny idén valóban egyik csatából a másikba torkollott. Nem volt egyértelmű favorit, ami ritka ajándék egy díjszezonban. Paul Thomas Anderson végül elvitte a legjobb rendező díját, ami nemcsak szakmai vállveregetés, hanem egyfajta biztosíték is arra, hogy az alkotói vízió még mindig számítanak Hollywoodban. Az adaptált forgatókönyv elismerése pedig szintén azt mutatta: egy jó alapanyag és egy merész értelmezés aranyat ér. Na meg persze az sem hátrány, ha a film főszereplője Leonardo DiCaprio, aki képes másodpercek alatt megnevettetni és megrígatni egyaránt. 

Picture MUST credit: Netflix Here’s the first facial glimpse of Saltburn actor Jacob Elordi as the monster in a new big screen adaptation of Frankenstein. The Australian’s half covered face is revealed at the end of the first full trailer for the latest big scare version of British author Mary Shelley's 1818 classic horror novel. Elordi’s face is kept hidden for much of the footage but the final frames show him confronting his maker, US actor Oscar Isaac as Victor Frankenstein. The seemingly indestructible monster lights a stick of dynamite and advises his creator to run. The film has been directed by Mexico’s Guillermo del Toro known for dark movies like Pan’s Labyrinth. Elordi’s face is kept hidden in the trailer but his hooded figure is seen taking on a boat load of sailors. Immune to their bullets he tips a ship trapped in ice over on its side. Another scene shows Isaac’s Frankenstein selecting an eyeball for the being he is creating, A more touching scene shows the monster’s face being caressed by Victor Frankenstein’s fiancee played by Mia Goth The all-star cast also includes Games of Thrones actor Charles Dance and award winning Christoph Waltz, Frankenstein is due to hit screens in November both in the cinema and on Netflix streaming. Picture supplied by JLPPA
A Frankenstein a látványvilágban verhetetlen a kritikusok szerint. 
Forrás: Northfoto

A Frankenstein igazi technikai és színészi diadalmenetet futott be. A legjobb férfi mellékszereplő, a legjobb látványterv, a kosztüm, a haj és smink díjai mind azt bizonyítják, hogy ez a film nemcsak történetet mesél, hanem világot épít. Olyan részletgazdag univerzumot, amiben jó elveszni – még akkor is, ha közben kicsit kiráz tőle a hideg Jacob Elordi furcsa színjátszásától.

RELEASE DATE: December 5, 2025 TITLE: Jay Kelly STUDIO: Netflix DIRECTOR: Noah Baumbach PLOT: Famous movie actor Jay Kelly and his devoted manager Ron embark on a whirlwind, unexpectedly profound journey. Both are forced to confront choices they've made, their relationships with loved ones, and the legacies they'll leave behind. STARRING: (L-R) Adam Sandler as Ron Sukenick and George Clooney as Jay Kelly. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A Jay Kelly talán majd más díjátadón tarolni fog. 
Forrás: Northfoto

A Jay Kelly ugyan díj nélkül maradt, de George Clooney és Adam Sandler párosa valahogy mégis megnyerte a szerkesztőségünk szívét. Van valami ellenállhatatlan abban, amikor két teljesen külön világ találkozik, és nem akar többnek látszani annál, ami: szórakoztató, emberi és meglepően őszinte. Bár őszintén a kritikánkban kicsit lehúztuk, de azért kellemesen emlékszünk vissza rá. 

THE PERFECT NEIGHBOR, Susan Lorincz, 2025. Netflix / courtesy Everett Collection,Image: 1051717870, License: Rights-managed, Restrictions: Please credit ©Netflix/Courtesy Everett Collection, Model Release: no
Számunkra talán ez a dokufilm vitte a pálmát. 
Forrás: Profimedia

A dokumentumfilmek mezőnyében A tökéletes szomszéd nem lett a legjobb, de számunkra mégis kiemelkedik. Már csak a magyar vonatkozás miatt is érdemes ránézni, de a témaválasztás és a megközelítés is bőven ad gondolkodnivalót – ami egy jó dokunál alapelvárás.

Los Angeles, CA - Adolescence trailer teases Stephen Graham's intense one-shot crime drama. Fans of Stephen Graham in Philip Barantini's impeccable, ambitious, and superbly choreographed one-take wonder Boiling Point, are excited for the pair’s new collaboration. The actor and director reunite for another go at the ambitious one-shot format in Netflix crime drama Adolescence. Filmed in just one take, the four-part limited series was created and written by Graham alongside Joy's Jack Thorne. And from looks of the trailer, it's an intense run. Graham stars as Eddie Miller, whose 13-year-old son Jamie (Owen Cooper) is accused and arrested for murdering one of his classmates. Top Boy's Ashley Walters stars as Detective Inspector Luke Bascombe, assigned to the case, while Graham's A Thousand Blows co-star Erin Doherty plays a clinical psychologist tasked with understanding what happened. Each episode of the crime drama ‘unfolds in real time,’ as the series description stated. The official synopsis reads: “Adolescence’tells the story of how a family’s world is turned upside down when 13-year-old Jamie Miller (Cooper) is arrested for the murder of a teenage girl who goes to his school. Stephen Graham takes on the role of Jamie’s father and ‘appropriate adult,’ Eddie Miller, while Ashley Walters stars as Detective Inspector Luke Bascombe. Erin Doherty joins the cast as Briony Ariston, the clinical psychologist assigned to Jamie’s case.” Faye Marsay, Christine Tremarco, Mark Stanley, Jo Hartley, and Amélie Pease co-star. Adolescence is streaming on Netflix from March 13, 2025. *BACKGRID DOES NOT CLAIM ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE ATTACHED MATERIAL. ANY DOWNLOADING FEES CHARGED BY BACKGRID ARE FOR BACKGRID'S SERVICES ONLY, AND DO NOT, NOR ARE THEY INTENDED TO, CONVEY TO THE USER ANY COPYRIGHT OR LICENSE IN THE MATERIAL. BY PUBLISHING THIS MATERIAL , THE USER EXPRESSLY AGREES TO INDEMNIFY AND TO HOLD BACKGRID HARMLESS FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, OR CAUSES OF ACTION ARISING OUT OF OR CONNECTED IN ANY WAY WITH USER'S PUBLICATION OF THE MATERIAL* BACKGRID UK 24 FEBRUARY 2025,Image: 968656440, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no, Pictured: Owen Cooper
A Kamaszok sorozat még mindig mélyen él bennünk. 
Forrás: Profimedia

A Kamaszok pedig… nos, ezt tényleg nem kell bemutatni. Legjobb minisorozat, legjobb színész, legjobb színésznő – és mindegyik megérdemelten. A színészi játék, a jelenetek ereje, a képi világ és a történet együttese nálunk egyértelmű 10/10. Ritka az ilyen egységesen erős produkció, ami egyszerre szólít meg érzelmileg és gondolkodtat el. Nem hiába tarolta le már az Emmyt is tavaly. 

Picture MUST credit: A24 Here’s Hollywood heartthrob Timothee Chalamet coming back to the big screen — as a table-tennis hustler. In the film, Marty Supreme, is set in the 1950s and Chalamet , 29, plays a chancer and top ping pong Marty Mauser. There are scenes of him at the table in major tournaments as well as taking cash from opponents in back street table-tennis match-ups. The movie is loosely based on the life of a former US table tennis champion named Marty Reisman. Reisman , who passed away in 2012, began his career by hustling others before winning 22 ping pong titles from 1946 to 2002 and five bronze medals at the World Table Tennis Championships.  A trailer show’s Chalamet’s Mauser following his dreams in the face of opposers while the Tears For Fears hit, Everybody Wants To Rule The World plays in the background. The movie co-stars Gwyneth Paltrow , 53, who plays an older love interest. The film is due out on Christmas Day in the USA. A spokesman for studio A24, the film’s maker, said: “Marty Mauser, a young man with a dream no one respects, goes to hell and back in pursuit of greatness.” Picture supplied by JLPPA
Sokat várunk Chalamet új filmjétől. 
Forrás: Northfoto

+1-es figyelem a Marty Supreme-nek. Itthon még nem tudunk róla hivatalosan nyilatkozni, de ha hihetünk a külföldi kritikusoknak, Timothée Chalamet – igen, a „kis kamasz bajszos fiatalember” – új filmje az év egyik legnagyobb dobása lesz. Nem véletlen, hogy már most megkapta a legjobb színész díját.

A Critics Choice Awards ajánlója

A díjátadó idei listája erős, sokszínű és meglepően izgalmas lett. Akár díjat nyertek, akár „csak” emlékezetesek maradtak, ezek a filmek és sorozatok simán megérdemlik az idődet. 

