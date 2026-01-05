Még nem láttad? Ezeket a filmeket érdemes megnézned a Critics Choice Awardsról

A Critics Choice Awards minden évben bemutatja, hogy mit gondolnak a „nagyok” vagyis a legnagyobb kritikusok a tavalyi év filmjeiről és sorozatairól. Viszont az idei gála sem finomkodott. Volt presztízs, volt stílus, és volt néhány olyan döntés, amin látszott, hogy nem csupán a bevétel miatt érdemelte ki a díjat.
Ezeket a filmeket ajánlja a Critics Choice Awards, és mi is
- A Critics Choice Awards idén sem hagyta, hogy unatkozzunk.
- Voltak filmek, amik taroltak, és olyanok is, amik „csak” a szívünket nyerték meg.
- Ez a válogatás erősen szerkesztőségi vélemény, vállaltan elfogult és filmrajongó.
A legjobb film díjáért zajló verseny idén valóban egyik csatából a másikba torkollott. Nem volt egyértelmű favorit, ami ritka ajándék egy díjszezonban. Paul Thomas Anderson végül elvitte a legjobb rendező díját, ami nemcsak szakmai vállveregetés, hanem egyfajta biztosíték is arra, hogy az alkotói vízió még mindig számítanak Hollywoodban. Az adaptált forgatókönyv elismerése pedig szintén azt mutatta: egy jó alapanyag és egy merész értelmezés aranyat ér. Na meg persze az sem hátrány, ha a film főszereplője Leonardo DiCaprio, aki képes másodpercek alatt megnevettetni és megrígatni egyaránt.
A Frankenstein igazi technikai és színészi diadalmenetet futott be. A legjobb férfi mellékszereplő, a legjobb látványterv, a kosztüm, a haj és smink díjai mind azt bizonyítják, hogy ez a film nemcsak történetet mesél, hanem világot épít. Olyan részletgazdag univerzumot, amiben jó elveszni – még akkor is, ha közben kicsit kiráz tőle a hideg Jacob Elordi furcsa színjátszásától.
A Jay Kelly ugyan díj nélkül maradt, de George Clooney és Adam Sandler párosa valahogy mégis megnyerte a szerkesztőségünk szívét. Van valami ellenállhatatlan abban, amikor két teljesen külön világ találkozik, és nem akar többnek látszani annál, ami: szórakoztató, emberi és meglepően őszinte. Bár őszintén a kritikánkban kicsit lehúztuk, de azért kellemesen emlékszünk vissza rá.
A dokumentumfilmek mezőnyében A tökéletes szomszéd nem lett a legjobb, de számunkra mégis kiemelkedik. Már csak a magyar vonatkozás miatt is érdemes ránézni, de a témaválasztás és a megközelítés is bőven ad gondolkodnivalót – ami egy jó dokunál alapelvárás.
A Kamaszok pedig… nos, ezt tényleg nem kell bemutatni. Legjobb minisorozat, legjobb színész, legjobb színésznő – és mindegyik megérdemelten. A színészi játék, a jelenetek ereje, a képi világ és a történet együttese nálunk egyértelmű 10/10. Ritka az ilyen egységesen erős produkció, ami egyszerre szólít meg érzelmileg és gondolkodtat el. Nem hiába tarolta le már az Emmyt is tavaly.
+1-es figyelem a Marty Supreme-nek. Itthon még nem tudunk róla hivatalosan nyilatkozni, de ha hihetünk a külföldi kritikusoknak, Timothée Chalamet – igen, a „kis kamasz bajszos fiatalember” – új filmje az év egyik legnagyobb dobása lesz. Nem véletlen, hogy már most megkapta a legjobb színész díját.
A Critics Choice Awards ajánlója
A díjátadó idei listája erős, sokszínű és meglepően izgalmas lett. Akár díjat nyertek, akár „csak” emlékezetesek maradtak, ezek a filmek és sorozatok simán megérdemlik az idődet.
