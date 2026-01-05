Egyszerű, könnyű és csak 350 kalória: készíts ebédre fetával göngyölt csirkemellet

Az ünnepek alatt, és alapvetően télen általában többet szoktunk enni, ami teljesen természetes. Az új évben azonban egyre többen kezdenek el diétázni és egészségesebben étkezni. Az életmódváltás sokszor stresszes és túlterhelő is lehet. Hogy megkönnyítsük a diétádat, hoztunk egy szuperegyszerű, könnyű receptet, amit muszáj kipróbálnod! Íme az ínycsiklandó göngyölt csirkemell feta sajttal és spenóttal!

Göngyölt csirkemell feta sajttal és spenóttal.

Forrás: Shutterstock

350 kalóriás diétás vacsora A fetával göngyölt csirkemell tökéletes lehet vacsorára, hiszen könnyű, tápanyagban gazdag és még diétás is.

A 350 kalóriás receptek különösen kedveltek, mert segítenek kontrollálni az étkezések mennyiségét, a nassolást és a tápanyagbevitelt.

Étkezz ízletesen felesleges kalóriák nélkül!

A 350 kalóriás receptek gyakran mérsékelt szénhidrát, magas rost és fehérje tartalmat biztosítanak. Tökéletesek a kezdő és a gyakorlott diétázok számára is. A sikeres diétához az is hozzájárul, hogy megfelelő mennyiségeket egyél. A túl kevés étkezés éppen olyan káros lehet a fogyásodra, mint a nassolás vagy a szorongásos étkezés.

Göngyölt csirkemell feta sajttal

Hozzávalók 2 személyre:

Két szelet csirkemellfilé vékonyra klopfolva

4 dkg feta sajt

friss bazsalikom, oregánó, só, bors

kevés olívaolaj

egy csésze barna rizs

egy maréknyi friss spenót

2 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

A csirkemellet terítsük ki, osszuk el rajta a feta sajtot, borsozzuk meg, vágjunk rá a friss fűszernövényekből. Göngyöljük fel, majd csomagoljuk olívaolajjal vékonyan megkent alufóliába. Tekerjük fel a fóliát jó szorosan úgy, hogy a két végén alaposan zárjuk le, mintha egy csomag szaloncukor lenne. Hevítsünk fel alaposan egy serpenyőt, majd amikor már jó forró, tegyük bele a csomagokat. Pár perc alatt, folyamatosan forgatva a göngyölt csomagokat, süssük készre. Közben főzzük ki a rizst. Amikor a hús elkészült, egy teáskanálnyi olajat öntsünk a még forró serpenyőbe, dobjuk rá a spenótot, reszelt fokhagymával egy-két perc alatt forgassuk össze, öntsük vissza hozzá a rizst, keverjük össze. A húst a fóliából kitekerve, a spenótos rizzsel tálaljuk.