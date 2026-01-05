Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Kiadták a narancs riasztást a havazás miatt: ebben az országrészben 20-30 centi hó is hullhat

időjárás Riasztás havazás ónos eső
Life.hu
2026.01.05.
A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

A HungaroMet Zrt. hétfőn veszélyjelzést adott ki. Csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, hétfő estére a havazás eléri az északkeleti tájakat is. Kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg várható, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Havazás: Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki keddre.
Havazás: Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki keddre. 
Forrás: Getty Images

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Narancs riasztást adtak ki az erős havazás miatt

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. 12 óra alatt öt centméternél több friss hó hullhat kedden Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A legrosszabbra készülhetünk: havazás és ónos eső béníthatja meg az országot

Hétfőn megérkezik az igaz tél: többfelé intenzív havazásra, emellett ónos esőre is készülni kell, fagyos levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Aki útnak indul, az különös körültekintéssel tegye.

Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

Az ország déli felén kedd reggelig akár 10 centiméternél is vastagabb friss hóréteg gyűlhet össze.

Már tudjuk, meddig tart a havazás: eddig marad a télies időjárás

Több hullámban érkezik a hó január első teljes hetében, a tél érezteti az erejét. De vajon meddig marad a havazás, mire számíthatunk?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu