Kiadták a narancs riasztást a havazás miatt: ebben az országrészben 20-30 centi hó is hullhat

A HungaroMet Zrt. hétfőn veszélyjelzést adott ki. Csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, hétfő estére a havazás eléri az északkeleti tájakat is. Kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg várható, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Havazás: Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki keddre.

Forrás: Getty Images

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Narancs riasztást adtak ki az erős havazás miatt

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. 12 óra alatt öt centméternél több friss hó hullhat kedden Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.