2026. jan. 5., hétfő

Azt suttogják, Jessica Alba ismét férjhez megy: már nem titkolja új szerelmét

Horváth Angéla
2026.01.05.
Már nem akarnak bujkálni! A mexikói tengerparton romantikázott Jessica Alba és új párja, a Top Gun: Maverickből ismert Danny Ramirez. A hollywoodi pletykák szerint a háromgyermekes színésznő annyira boldog, hogy már az esküvő is szóba került kettejük között.

Jessica Alba alig néhány hónapja jelentette be, hogy 16 év után válik férjétől, Cash Warrentől, azóta viszont szinte szárnyal: új kapcsolatát eleinte titkolta a nyilvánosság előtt, mostanra azonban nyíltan vállalja, mennyire odáig van a nála fiatalabb színészért. Sokak szerint már csak idő kérdése, mikor állnak oltár elé.

Danny Ramirez és Jessica Alba már a házasságra készülnek
Forrás: Getty Images

Danny Ramirez és Jessica Alba nem bújkálnak többé: forró jelenetek a tengerparton

Január 2-án kerültek fel az internetre azok a felvételek, amelyeken Jessica Alba és Danny Ramirez egy Cabo környéki tengerparton pihennek. A képek pillanatok alatt körbejárták a netet, és újra felerősítették azokat a találgatásokat, amelyek szerint a kapcsolat már jóval komolyabb, mint azt néhány hónapja sokan gondolták.

Jessica Alba és Danny Ramirez között izzik a levegő
Jessica Alba és Danny Ramirez között izzik a levegő
Forrás: Profimedia


A szerelmesek állítólag együtt búcsúztatták az óévet is: otthon maradtak és meccset néztek, nem vágytak nagy bulira. A rajongók szerint ez is arra utal, hogy mennyire meghitt a kapcsolatuk – annak ellenére, hogy Danny Ramirez 11 évvel fiatalabb Jessica Albánál.

Esküvői pletykák: „egy éven belül férj és feleség lehetnek”

Az utóbbi hetekben egyre több olyan információ szivárgott ki, melyek szerint Jessica Alba és Danny Ramirez szintet léptek. A Radar Online-nak nyilatkozó források azt mondták, a színésznő nyitott arra, hogy újra férjhez menjen, és a környezetükben sokan úgy gondolják, ez hamarabb megtörténhet, mint bárki sejtené. Egy bennfentes úgy fogalmazott: egy éven belül férj és feleség lehetnek, és azt is hozzátette, hogy Danny „nem fogja elszúrni ezt”. Eljegyzésről vagy konkrét tervekről ugyan még nem beszéltek nyilvánosan, de a közeli ismerősök szerint a házasság komoly opcióként szerepel a jövőképükben.

Hogyan kezdődött Jessica Alba és Danny Ramirez szerelme?

A hírek szerint Jessica Alba és Danny Ramirez közös barátokon keresztül ismerkedtek meg, a vonzalom pedig lassan, fokozatosan alakult ki. 2025 júliusában kezdtek el találgatni a rajongók, amikor Mexikóban, Cancúnban töltött nyaralás után együtt látták őket visszaérkezni Los Angelesbe. Mindez néhány hónappal azután történt, hogy a színésznő 16 év házasság után elvált Cash Warrentől. Akkoriban a kapcsolatot még „nagyon újnak” írták le a források, ám az elmúlt fél évben a helyzet komolyra fordult, mára szinte elválaszthatatlanok. Nemcsak közös mexikói és ausztráliai utazásokon vettek részt, hanem olyan nagyszabású eseményeken is felbukkantak együtt, mint a New York-i US Open teniszverseny. 2025 novemberében végül az Instagramon is hivatalossá tették a kapcsolatukat.

Ki az a Danny Ramirez?

  • 1992-ben született Chicagóban, és sokáig profi sportkarriere készült: az Oglethorpe Egyetem csapatában futballozott, mielőtt egy térdsérülés kettétörte volna ezt az álmát. 
  • Ezután a színészet felé fordult, és a New York University Tisch School of the Arts képzésén tanult tovább. 
  • Filmszínészi pályája 2008-ban indult, első emlékezetes mozis szerepét az Assassination Nation című filmben kapta. Azóta láthattuk a Top Gun: Maverickben, a The Last of Usban és több Marvel-projektben is; karrierje meredeken ível felfelé, egyre gyakrabban emlegetik Hollywood új szívtiprójaként.

