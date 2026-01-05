Azt suttogják, Jessica Alba ismét férjhez megy: már nem titkolja új szerelmét

Jessica Alba alig néhány hónapja jelentette be, hogy 16 év után válik férjétől, Cash Warrentől, azóta viszont szinte szárnyal: új kapcsolatát eleinte titkolta a nyilvánosság előtt, mostanra azonban nyíltan vállalja, mennyire odáig van a nála fiatalabb színészért. Sokak szerint már csak idő kérdése, mikor állnak oltár elé.

Danny Ramirez és Jessica Alba már a házasságra készülnek

Forrás: Getty Images

Danny Ramirez és Jessica Alba nem bújkálnak többé: forró jelenetek a tengerparton

Január 2-án kerültek fel az internetre azok a felvételek, amelyeken Jessica Alba és Danny Ramirez egy Cabo környéki tengerparton pihennek. A képek pillanatok alatt körbejárták a netet, és újra felerősítették azokat a találgatásokat, amelyek szerint a kapcsolat már jóval komolyabb, mint azt néhány hónapja sokan gondolták.

Jessica Alba és Danny Ramirez között izzik a levegő

Forrás: Profimedia



A szerelmesek állítólag együtt búcsúztatták az óévet is: otthon maradtak és meccset néztek, nem vágytak nagy bulira. A rajongók szerint ez is arra utal, hogy mennyire meghitt a kapcsolatuk – annak ellenére, hogy Danny Ramirez 11 évvel fiatalabb Jessica Albánál.

Esküvői pletykák: „egy éven belül férj és feleség lehetnek”

Az utóbbi hetekben egyre több olyan információ szivárgott ki, melyek szerint Jessica Alba és Danny Ramirez szintet léptek. A Radar Online-nak nyilatkozó források azt mondták, a színésznő nyitott arra, hogy újra férjhez menjen, és a környezetükben sokan úgy gondolják, ez hamarabb megtörténhet, mint bárki sejtené. Egy bennfentes úgy fogalmazott: egy éven belül férj és feleség lehetnek, és azt is hozzátette, hogy Danny „nem fogja elszúrni ezt”. Eljegyzésről vagy konkrét tervekről ugyan még nem beszéltek nyilvánosan, de a közeli ismerősök szerint a házasság komoly opcióként szerepel a jövőképükben.

Hogyan kezdődött Jessica Alba és Danny Ramirez szerelme?

A hírek szerint Jessica Alba és Danny Ramirez közös barátokon keresztül ismerkedtek meg, a vonzalom pedig lassan, fokozatosan alakult ki. 2025 júliusában kezdtek el találgatni a rajongók, amikor Mexikóban, Cancúnban töltött nyaralás után együtt látták őket visszaérkezni Los Angelesbe. Mindez néhány hónappal azután történt, hogy a színésznő 16 év házasság után elvált Cash Warrentől. Akkoriban a kapcsolatot még „nagyon újnak” írták le a források, ám az elmúlt fél évben a helyzet komolyra fordult, mára szinte elválaszthatatlanok. Nemcsak közös mexikói és ausztráliai utazásokon vettek részt, hanem olyan nagyszabású eseményeken is felbukkantak együtt, mint a New York-i US Open teniszverseny. 2025 novemberében végül az Instagramon is hivatalossá tették a kapcsolatukat.

Ki az a Danny Ramirez? 1992-ben született Chicagóban, és sokáig profi sportkarriere készült: az Oglethorpe Egyetem csapatában futballozott, mielőtt egy térdsérülés kettétörte volna ezt az álmát.

Ezután a színészet felé fordult, és a New York University Tisch School of the Arts képzésén tanult tovább.

Filmszínészi pályája 2008-ban indult, első emlékezetes mozis szerepét az Assassination Nation című filmben kapta. Azóta láthattuk a Top Gun: Maverickben, a The Last of Usban és több Marvel-projektben is; karrierje meredeken ível felfelé, egyre gyakrabban emlegetik Hollywood új szívtiprójaként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: