Elhunyt a Bud Spencer filmek magyar legendája Joe Bugner, aki még Muhammad Alival is bokszolt - Videó!

Gyászol a filmvilág: 75 éves korában elhunyt Joe Bugner a Bud Spencer filmek sztárja. A színész Kreul József néven született egy Szeged melletti kis faluban Szőregen, majd az 56-os forradalom után külföldre emigrált a családjával, később pedig ökölvívóként és színészként is sikeres karriert futott be. Karrierje során bokszolt Muhammad Alival és Joe Frazierrel is, majd számos Bud Spencer filmben láthattuk őt. Legismertebb szerepe az Én a vízilovakkal vagyok című hazánkban is rendkívül népszerű alkotásban volt.
Joe Bugner 6 éves korában hagyta el Magyarországot, és a családjával Angliába, majd Ausztráliába költöztek. Itt szerette meg a fiatalember az ökölvívást, ami elindította a pályáját. Joe kétszer nyerte el a brit nemzetközösség nehézsúlyú bajnoki címét, és háromszor volt európai nehézsúlyú bajnok is. A sporttól való visszavonulása után a Bud Spencerhez fűződő barátsága miatt több filmben is megcsillogtathatta a képességeit. A teljesség igénye nélkül: szerepelt A seriff az égből, az Akit Buldózernek hívtak, és az Aranyeső Yuccában című alkotásokban is. Később feltűnt a Street Fighterben is Jean-Claude Van Damme oldalán, és sokáig úgy tűnt, hogy ő lesz Ivan Drago a Rocky 4-ben, de Sylvester Stallone mást választott helyette.
A Guardian beszámolója szerint a színes karrierrel rendelkező Joe élete utolsó éveiben demenciával küzdött és egy brisbane-i idősek otthonában élt, ahol 2025. szeptember elsején életét veszítette. Elvesztése hatalmas űrt hagyott a filmvilágban és az ökölvívás sportágában is.
