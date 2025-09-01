Elhunyt a Bud Spencer filmek magyar legendája Joe Bugner, aki még Muhammad Alival is bokszolt - Videó!

Gyászol a filmvilág: 75 éves korában elhunyt Joe Bugner a Bud Spencer filmek sztárja. A színész Kreul József néven született egy Szeged melletti kis faluban Szőregen, majd az 56-os forradalom után külföldre emigrált a családjával, később pedig ökölvívóként és színészként is sikeres karriert futott be. Karrierje során bokszolt Muhammad Alival és Joe Frazierrel is, majd számos Bud Spencer filmben láthattuk őt. Legismertebb szerepe az Én a vízilovakkal vagyok című hazánkban is rendkívül népszerű alkotásban volt.

Elhunyt Joe Bugner világhírű bokszoló és színész a Bud Spencer filmek sztárja

Forrás: IMDb

Joe Bugner már a Bud Spencer filmek előtt is világhírű sportoló volt

Joe Bugner 6 éves korában hagyta el Magyarországot, és a családjával Angliába, majd Ausztráliába költöztek. Itt szerette meg a fiatalember az ökölvívást, ami elindította a pályáját. Joe kétszer nyerte el a brit nemzetközösség nehézsúlyú bajnoki címét, és háromszor volt európai nehézsúlyú bajnok is. A sporttól való visszavonulása után a Bud Spencerhez fűződő barátsága miatt több filmben is megcsillogtathatta a képességeit. A teljesség igénye nélkül: szerepelt A seriff az égből, az Akit Buldózernek hívtak, és az Aranyeső Yuccában című alkotásokban is. Később feltűnt a Street Fighterben is Jean-Claude Van Damme oldalán, és sokáig úgy tűnt, hogy ő lesz Ivan Drago a Rocky 4-ben, de Sylvester Stallone mást választott helyette.