Megrohamozták a műkörmösöket: mindenki 2025 őszi körömtrendje, a chai latte manikűr megszállottja lett

Nyáron a gyümölcsös smoothie, a halacskás és a 3D gyümölcsös körmök hódítottak, idén ősszel a Beetlejuice és a Bambi körmök mellett a chai latte manikűr kerül az érdeklődés középpontjába. Hogy miért? Mert tökéletesen passzol az őszi időszakhoz, kellemes hangulatba hoz, és mert olyanok is választhatják, akik a francia manikűrnél „veszélyesebb” vizekre eddig nem eveztek. Hogy gyorsan megtalálhasd a számodra legszimpatikusabb manikűr-változatot, összegyűjtöttünk 5 chai latte ihlette lakkozást.
A chai latte, ez a sokak által kedvelt meleg ital megidézhető a körmökön francia manikűrrel vagy tejesbarna árnyalatú lakkokkal kombinálva, de remekül működik meleg nude tónussal, tejhabra emlékeztető spirálokkal, vagy krómos, absztraktabb árnyalattal és mintákkal. Lássuk, melyek közül érdemes válogatnod, ha elszántad magad a váltásra.
Habos ombré chai latte manikűr – 2025 köröm trendje
Ez az egyedi ombré stílus a tejesfehértől a fahéjbarna tónusokig terjed. Különleges alkalmakra, munkába, de még a hétköznapokra is tökéletes választás.
Buborékos 3D-s chai latte manikűrfantázia
Ez a manikűrtrend akár a chai bubble tea és a karamellás latte szerelemgyermeke is lehetne. A 3D épített zseléből készült buborékok textúrát és dimenziót adnak a francia körömvégeknek. Hosszú körömformánál érvényesül igazán jól ez a minta. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik mindenben imádják a különlegeset.
Márványos chai latte manikűr – Igazi mestermű
A márványos hatás és a chai latte ihlette színek találkozásából ilyen gyönyörűséges alkotások születhetnek. Kérheted hullámos vagy absztrakt mintával, csakis tőled függ, mennyire szeretnéd hangsúlyossá tenni a körmeidet.
Krómos chai latte manikűr – Ha még egy kis pluszt adnál a megjelenésedhez
Ha a chai latte ihlette körmök közül a futurisztikus stílus áll közel hozzád, ez a szett neked való. A áttetsző színátmenetes alap a chai fűszeres tea színét idézi, az ezüst krómrészletek pedig extra csillogást adnak körmeidnek.
Chai latte manikűr ellenállhatatlan mandulaárnyalattal
Közepes árnyalatú manikűr a visszafogottságot kedvelőknek. Bármilyen körömformán és gyakorlatilag bármilyen motívummal gyönyörűen mutat. A 2025-ös ősz táska- és ruhaszíntrendjei a burgundi, az arany, az olíva és a choco mousse, amelyhez tökéletesen passzol majd a mandulaárnyalatú chai latte manikűröd.
Eszpresszó ihletésű chai latte manikűr
A sötétbarna spirálok és hullámok a tejszínű alapon egyfajta „dirty chai” benyomást keltenek. Az elegáns és játékos műkörömtrend kedvelőinek ajánljuk ezt a manikűrmintát.
Ilyen csodaszép manikűrrel egészen biztosan nem felejtesz el kávézni. Bátran mutogasd őket, és zsebeld be a megérdemelt bókokat!