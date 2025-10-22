Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

Megrohamozták a műkörmösöket: mindenki 2025 őszi körömtrendje, a chai latte manikűr megszállottja lett

Jónás Ágnes
2025.10.22.
Szereted a visszafogott eleganciát a manikűrben is? 2025 őszi körömtrendje a chai latte manikűr, mivel mindenki ezt akarja. Érdemes mihamarabb időpontot foglalnod a manikűrösödhöz.

Nyáron a gyümölcsös smoothie, a halacskás és a 3D gyümölcsös körmök hódítottak, idén ősszel a Beetlejuice és a Bambi körmök mellett a chai latte manikűr kerül az érdeklődés középpontjába. Hogy miért? Mert tökéletesen passzol az őszi időszakhoz, kellemes hangulatba hoz, és mert olyanok is választhatják, akik a francia manikűrnél „veszélyesebb” vizekre eddig nem eveztek. Hogy gyorsan megtalálhasd a számodra legszimpatikusabb manikűr-változatot, összegyűjtöttünk 5 chai latte ihlette lakkozást.

chai latte manikűr
Ha valami a kávéra hasonlít, az rossz már nem lehet - A chai lette manikűr is ellenállhatatlan 
Forrás: Shutterstock

A chai latte, ez a sokak által kedvelt meleg ital megidézhető a körmökön francia manikűrrel vagy tejesbarna árnyalatú lakkokkal kombinálva, de remekül működik meleg nude tónussal, tejhabra emlékeztető spirálokkal, vagy krómos, absztraktabb árnyalattal és mintákkal. Lássuk, melyek közül érdemes válogatnod, ha elszántad magad a váltásra.

Habos ombré chai latte manikűr – 2025 köröm trendje

Ez az egyedi ombré stílus a tejesfehértől a fahéjbarna tónusokig terjed. Különleges alkalmakra, munkába, de még a hétköznapokra is tökéletes választás. 

Nem feltűnő, mégis vonzza a tekintetet a habos ombré chai latte manikűr 
Forrás:  Instagram

Buborékos 3D-s chai latte manikűrfantázia

Ez a manikűrtrend akár a chai bubble tea és a karamellás latte szerelemgyermeke is lehetne. A 3D épített zseléből készült buborékok textúrát és dimenziót adnak a francia körömvégeknek. Hosszú körömformánál érvényesül igazán jól ez a minta. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik mindenben imádják a különlegeset.

chai latte manikűr
A chai latte manikűr az ősz legújabb trendje - 3D-s, buborékos változatban az egyik legkedveltebb
Forrás: @angelsnailz / Instagram

Márványos chai latte manikűr – Igazi mestermű

A márványos hatás és a chai latte ihlette színek találkozásából ilyen gyönyörűséges alkotások születhetnek. Kérheted hullámos vagy absztrakt mintával, csakis tőled függ, mennyire szeretnéd hangsúlyossá tenni a körmeidet

chai latte manikűr
Márvány chai latte manikűr minden mennyiségben - Tökéletesen passzol az őszi árnyalatokhoz és minden szettedet feldobja 
Forrás:  Instagram

Krómos chai latte manikűr – Ha még egy kis pluszt adnál a megjelenésedhez

Ha a chai latte ihlette körmök közül a futurisztikus stílus áll közel hozzád, ez a szett neked való. A áttetsző színátmenetes alap a chai fűszeres tea színét idézi, az ezüst krómrészletek pedig extra csillogást adnak körmeidnek. 

chai latte manikűr - 2025 köröm trendje
Amikor azt hinnénk, hogy a manikűrművészet már elérte a csúcsát, jön a krómos chai latte manikűr 
Forrás: @overglowedit / Instagram

Chai latte manikűr ellenállhatatlan mandulaárnyalattal

Közepes árnyalatú manikűr a visszafogottságot kedvelőknek. Bármilyen körömformán és gyakorlatilag bármilyen motívummal gyönyörűen mutat. A 2025-ös ősz táska- és ruhaszíntrendjei a burgundi, az arany, az olíva és a choco mousse, amelyhez tökéletesen passzol majd a mandulaárnyalatú chai latte manikűröd. 

chai latte manikűr
Visszafogott chai latte manikűr, mégis ott van rajta az a bizonyos plusz 
Forrás: @saruhnails / Instagram

Eszpresszó ihletésű chai latte manikűr

A sötétbarna spirálok és hullámok a tejszínű alapon egyfajta „dirty chai” benyomást keltenek. Az elegáns és játékos műkörömtrend kedvelőinek ajánljuk ezt a manikűrmintát.

chai latte manikűr
Az egyik legkreatívabb chai latte manikűr, melyet az eszpresszó és a karamell inspirált 
Forrás: Pinterest/Blouin Marie-Eve

Ilyen csodaszép manikűrrel egészen biztosan nem felejtesz el kávézni. Bátran mutogasd őket, és zsebeld be a megérdemelt bókokat!

Itt a Bambi-manikűr: idén ősszel te is ezt a körömtrendet akarod majd

Ez lesz az ősz kedvenc körömdizájnja!

A Beetlejuice-körömmel rémisztően trendi lehetsz idén ősszel

Vészesen közeledik az ősz, ezzel pedig búcsút mondhatunk a neon, csillogós körmöknek, de aggodalomra semmi ok, mert az új évszak olyan frissítő manikűrtrendekkel vár, hogy öröm nézni! Kezdjük mindjárt a Beetlejuice körömmel, amit mostanában minden it girl kér a körmösétől.

Csokiba mártott ujjpercek: ez lesz az ősz legmenőbb körömtrendje

Képzeld el, hogy minden mozdulatod olyan, mintha épp egy doboz bonbonhoz nyúlnál. Ez az idei ősz beauty-csemegéje. Barna körmök az ősz új sztárja!

 

 

 

