Halle Berry szerint még mindig ő az "igazi macskanő" − FOTÓ

Több mint 20 évvel a Macskanő (2004) film után, Halle Berry újra cicázni kezdett. Legalábbis úgy tűnik a legutóbbi Instagram képe alapján.

Halle Berry visszatér, mint Macskanő?

Forrás: GC Images

Halle Berry „az igazi macskanő”

A vadító Patience Phillips még mindig az emlékeinkben él tökéletes latex ruhás alakjával. Ezért is kavart akkora hírt, mikor Halle Berry - a Macskanőt játszó színésznő - a „Mondtam, hogy én vagyok az igazi Macskanő...” címmel posztolt egy képet az Instagramjára. Talán visszatér?

Sajnos nem egy új Macskanő filmről van szó, hanem egy valós kiscicáról. Berry állítása szerint, folyamatosan macskák látogatják a házát - csak úgy, mint a filmbeli Macskanőnek. A legutóbbi kis jövevény egy 3 hetes tarka kiscica, akit a színésznő örökbe is fogadott.