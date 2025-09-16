Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 16., kedd Edit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Macskanő

Halle Berry szerint még mindig ő az "igazi macskanő" − FOTÓ

WireImage - L. Cohen
Macskanő Halle Berry Instagram
Life.hu
2025.09.16.
Készül a legújabb Macskanő? Halle Berry sejtelmes fotókat osztott meg az Instagramján.

Több mint 20 évvel a Macskanő (2004) film után, Halle Berry újra cicázni kezdett. Legalábbis úgy tűnik a legutóbbi Instagram képe alapján. 

Halle Berry visszatér, mint Macskanő?
Halle Berry visszatér, mint Macskanő? 
Forrás: GC Images

Halle Berry „az igazi macskanő”

A vadító Patience Phillips még mindig az emlékeinkben él tökéletes latex ruhás alakjával. Ezért is kavart akkora hírt, mikor Halle Berry - a Macskanőt játszó színésznő - a „Mondtam, hogy én vagyok az igazi Macskanő...” címmel posztolt egy képet az Instagramjára. Talán visszatér?

Sajnos nem egy új Macskanő filmről van szó, hanem egy valós kiscicáról. Berry állítása szerint, folyamatosan macskák látogatják a házát - csak úgy, mint a filmbeli Macskanőnek. A legutóbbi kis jövevény egy 3 hetes tarka kiscica, akit a színésznő örökbe is fogadott. 

Az Emmy-díjátadó eddigi legvillantósabb ruhái: hódítottak a meztelenruhák és a köldökig érő dekoltázsok

Csillogás, elegancia a sztárvilág egyik legnívósabb eseményén. Összegyűjtöttük az Emmy-díjátadók valaha volt legizgalmasabb megjelenéseit.

Halle Berry volt férje elárulta, miért hagyta el a színésznőt — Most a fél világ rajta röhög

Halle Berry és volt férje, David Justice négy évig, 1993 és 1997 között voltak házasok. A férfi elárulta, miért hagyta ott az Oscar-díjas színésznőt, és ezzel sikerült nevetség tárgyává tennie magát.

Megkérte Halle Berry kezét a párja: a színésznő ezért nem mondott még igent

A színésznő hamarosan menyasszony lehet. Halle Berry azonban nem érzi mindenképpen fontosnak a házasságot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu