Elárulta születendő kislánya nevét Hosszú Katinka

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő hamarosan kétgyerekes édesanya lesz. Hosszú Katinka megmutatta babapocakját és születendő kislánya nevét sem titkolja tovább.

Augusztus 6-án osztotta meg követőivel Hosszú Katinka, hogy második gyermekével várandós. Az olimpiai bajnok úszónőnek és férjének, Gelencsér Máténak 2023-ban született meg első kislánya, Kamília

Hosszú Katinka kislánya gyönyörű nevet kapott

Az úszónő a Facebookon elárulta, milyen nevet választottak a kislánynak. „Nagyon várunk már, Szofi!” − írta Hosszú Katinka a fotóhoz. A képek szerint a boldog édesanya, aki most megmutatta gömbölyödő pocakját, már a harmadik trimeszterben járhat. „Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk” – írta az Instagramon.

Januárban jelentette be hogy visszavonul

„Bejelentem a visszavonulásom. Köszönöm mindenkinek, aki része volt. Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz" - írta az olimpiai bajnok.

Hosszú Katinka pocakja hatalmasat nőtt - Már nem lehet sok hátra a baba érkezéséig

Hosszú Katinka hamarosan kétgyermekes édesanya lesz: az olimpiai bajnok úszónő és férje, Gelencsér Máté második közös gyermeküket várják. Az úszónő megmutatta, milyen nagy már a pocakja.

Második gyerekét várja Hosszú Katinka: édes családi fotón mutatta meg babapocakját

Az úszónő örömhírt jelentett be az Instagramon. Hosszú Katinka gyereket vár.

Hosszú Katinka megmutatta kislányát: apák napjára posztolt édes fotót

Apák napja alkalmából posztolt édes fotót a sportolónő. Hosszú Katinka megmutatta kislányát és férjét.

 

