Elárulta születendő kislánya nevét Hosszú Katinka

Augusztus 6-án osztotta meg követőivel Hosszú Katinka, hogy második gyermekével várandós. Az olimpiai bajnok úszónőnek és férjének, Gelencsér Máténak 2023-ban született meg első kislánya, Kamília.
Az úszónő a Facebookon elárulta, milyen nevet választottak a kislánynak. „Nagyon várunk már, Szofi!” − írta Hosszú Katinka a fotóhoz. A képek szerint a boldog édesanya, aki most megmutatta gömbölyödő pocakját, már a harmadik trimeszterben járhat. „Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk” – írta az Instagramon.
„Bejelentem a visszavonulásom. Köszönöm mindenkinek, aki része volt. Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz" - írta az olimpiai bajnok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.