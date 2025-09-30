Elárulta születendő kislánya nevét Hosszú Katinka

Augusztus 6-án osztotta meg követőivel Hosszú Katinka, hogy második gyermekével várandós. Az olimpiai bajnok úszónőnek és férjének, Gelencsér Máténak 2023-ban született meg első kislánya, Kamília.

Hosszú Katinka elárulta második kislánya nevét

Az úszónő a Facebookon elárulta, milyen nevet választottak a kislánynak. „Nagyon várunk már, Szofi!” − írta Hosszú Katinka a fotóhoz. A képek szerint a boldog édesanya, aki most megmutatta gömbölyödő pocakját, már a harmadik trimeszterben járhat. „Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk” – írta az Instagramon.

Januárban jelentette be hogy visszavonul

„Bejelentem a visszavonulásom. Köszönöm mindenkinek, aki része volt. Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz" - írta az olimpiai bajnok.