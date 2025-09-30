Hosszú Katinka pocakja hatalmasat nőtt - Már nem lehet sok hátra a baba érkezéséig

Hosszú Katinka 2023 nyarán lett édesanya, akkor világra hozta első gyermekét. A nagy hírt augusztus 6-án osztotta meg követőivel. Kamília nemsokára kistestvér kap, már nem lehet sok hátra a baba érkezéséig.
Ősz elején derült ki, hogy ismét bővül a család: Hosszú Katinka hamarosan kétszeres édesanya lesz. A baba neméről egyelőre nem árultak el részleteket.
A jelek szerint Hosszú Katinka már a harmadik trimeszterben járhat, hiszen a pocakja nagyot nőtt – friss fotóján a kismama sugárzik a boldogságtól.
„Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk” – írta az Instagramon.
