Újra együtt Katy Perry és Orlando Bloom: itt kapták lencsevégre őket– Fotó

család Katy Perry Orlando Bloom
Rideg Léna
2026.01.02.
Az egykori álompárt Londonban kapták lencsevégre. Katy Perry és Orlando Bloom ezúttal egy családi programon voltak közös kislányukkal.

Katy Perry és Orlando Bloom öt hónappal a szakításuk után ismét együtt mutatkozott, méghozzá egy kifejezetten meghitt, családi programon. A közös londoni kiruccanás rögtön beindította rajongók fantáziáját.

Katy Perry exével, Orlando Bloommal utazott Londonba
Forrás: Getty Images North America

Katy Perry magánélete

  • Katy Perry és Orlando Bloom 2025 júliusában jelentette be, hogy felbontják kilenc évig tartó eljegyzésüket.
  • Kapcsolatukból született közös gyermekük, az ötéves Daisy Dove Bloom, akit továbbra is közösen nevelnek.
  • A december 30-i londoni kiruccanáson a volt pár együtt vitte el lányukat a West Endi Paddington: A musicalre.
  • Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is részt vett az eseményen, aki Miranda Kerrrel kötött házasságából született.
  • A musical hivatalos Instagram-fotóin Katy Perry és Orlando Bloom külön-külön, valamint csoportképen is pózoltak a szereplőkkel.
  • Orlando Bloom a The Today Show-ban szeptemberben beszélt a szakításról, hangsúlyozva, hogy hálás az életéért és lánya miatt.
  • Katy Perry párja Justin Trudeau, Kanada volt miniszterelnöke

Katy Perry és Orlando Bloom tavaly júliusban váltak külön

Az énekesnő és a színész kilenc év együttlét után, 2025 júliusában jelentette be, hogy felbontják az eljegyzésüket. Kapcsolatuk során egy közös gyermekük született, az ötéves Daisy Dove Bloom, akinek nevelését a szakítás ellenére is közösen vállalták. A források szerint mindketten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy békés, kiegyensúlyozott környezetet biztosítsanak a kislányuk számára, aki a legfontosabb az életükben.

Közösen nevelik gyermeküket

A december 30-i londoni program is erről árulkodott. Katy Perry és Orlando Bloom együtt vitte el közös lányukat a West End egyik előadására, a Paddington: A musicalre. Daisy mellett Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is velük tartott, aki a színész Miranda Kerrrel kötött korábbi házasságából született. A közös színházlátogatás egyértelműen azt mutatta, hogy a volt pár továbbra is szoros kapcsolatban maradt a család érdekében – írja a Cosmopolitan.

A musical hivatalos Instagram-oldalán megosztott fotókon külön-külön is látható volt a két sztár: Katy Perry a legendás mackóval pózolt, míg Orlando Bloom az egyik szereplőt ölelte meg. Készült egy csoportkép is, amelyen a produkció szinte teljes szereplőgárdájával együtt álltak a kamerák elé.

Mindketten továbbléptek

A szakítás óta Orlando Bloom nyilvánosan is beszélt arról, hogyan élte meg az elválást. Szeptember 5-én a The Today Show vendégeként Craig Melvin kérdésére őszintén fogalmazott. Elmondása szerint jól van, hálás az életéért, és különösen azért, hogy van egy csodálatos lánya. Úgy fogalmazott: amikor az ember mindent belead valamibe, akkor utólag csak a hála marad.

Katy Perry 2025 ősze óta alkot egy párt Kanada volt miniszterelnökével, Justin Trudeau-val, és a jelek szerint továbblépett a Bloommal való szakításon. De ki tudja, mit hoz a jövő...

