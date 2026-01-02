Újra együtt Katy Perry és Orlando Bloom: itt kapták lencsevégre őket– Fotó

Katy Perry és Orlando Bloom öt hónappal a szakításuk után ismét együtt mutatkozott, méghozzá egy kifejezetten meghitt, családi programon. A közös londoni kiruccanás rögtön beindította rajongók fantáziáját.
Katy Perry magánélete
- Katy Perry és Orlando Bloom 2025 júliusában jelentette be, hogy felbontják kilenc évig tartó eljegyzésüket.
- Kapcsolatukból született közös gyermekük, az ötéves Daisy Dove Bloom, akit továbbra is közösen nevelnek.
- A december 30-i londoni kiruccanáson a volt pár együtt vitte el lányukat a West Endi Paddington: A musicalre.
- Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is részt vett az eseményen, aki Miranda Kerrrel kötött házasságából született.
- A musical hivatalos Instagram-fotóin Katy Perry és Orlando Bloom külön-külön, valamint csoportképen is pózoltak a szereplőkkel.
- Orlando Bloom a The Today Show-ban szeptemberben beszélt a szakításról, hangsúlyozva, hogy hálás az életéért és lánya miatt.
- Katy Perry párja Justin Trudeau, Kanada volt miniszterelnöke
Katy Perry és Orlando Bloom tavaly júliusban váltak külön
Az énekesnő és a színész kilenc év együttlét után, 2025 júliusában jelentette be, hogy felbontják az eljegyzésüket. Kapcsolatuk során egy közös gyermekük született, az ötéves Daisy Dove Bloom, akinek nevelését a szakítás ellenére is közösen vállalták. A források szerint mindketten nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy békés, kiegyensúlyozott környezetet biztosítsanak a kislányuk számára, aki a legfontosabb az életükben.
Közösen nevelik gyermeküket
A december 30-i londoni program is erről árulkodott. Katy Perry és Orlando Bloom együtt vitte el közös lányukat a West End egyik előadására, a Paddington: A musicalre. Daisy mellett Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is velük tartott, aki a színész Miranda Kerrrel kötött korábbi házasságából született. A közös színházlátogatás egyértelműen azt mutatta, hogy a volt pár továbbra is szoros kapcsolatban maradt a család érdekében – írja a Cosmopolitan.
A musical hivatalos Instagram-oldalán megosztott fotókon külön-külön is látható volt a két sztár: Katy Perry a legendás mackóval pózolt, míg Orlando Bloom az egyik szereplőt ölelte meg. Készült egy csoportkép is, amelyen a produkció szinte teljes szereplőgárdájával együtt álltak a kamerák elé.
Mindketten továbbléptek
A szakítás óta Orlando Bloom nyilvánosan is beszélt arról, hogyan élte meg az elválást. Szeptember 5-én a The Today Show vendégeként Craig Melvin kérdésére őszintén fogalmazott. Elmondása szerint jól van, hálás az életéért, és különösen azért, hogy van egy csodálatos lánya. Úgy fogalmazott: amikor az ember mindent belead valamibe, akkor utólag csak a hála marad.
Katy Perry 2025 ősze óta alkot egy párt Kanada volt miniszterelnökével, Justin Trudeau-val, és a jelek szerint továbblépett a Bloommal való szakításon. De ki tudja, mit hoz a jövő...