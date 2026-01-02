Újra együtt Katy Perry és Orlando Bloom: itt kapták lencsevégre őket– Fotó

Katy Perry és Orlando Bloom öt hónappal a szakításuk után ismét együtt mutatkozott, méghozzá egy kifejezetten meghitt, családi programon. A közös londoni kiruccanás rögtön beindította rajongók fantáziáját.

Katy Perry exével, Orlando Bloommal utazott Londonba

Katy Perry magánélete Katy Perry és Orlando Bloom 2025 júliusában jelentette be, hogy felbontják kilenc évig tartó eljegyzésüket.

Kapcsolatukból született közös gyermekük, az ötéves Daisy Dove Bloom, akit továbbra is közösen nevelnek.

A december 30-i londoni kiruccanáson a volt pár együtt vitte el lányukat a West Endi Paddington: A musicalre.

Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is részt vett az eseményen, aki Miranda Kerrrel kötött házasságából született.

A musical hivatalos Instagram-fotóin Katy Perry és Orlando Bloom külön-külön, valamint csoportképen is pózoltak a szereplőkkel.

Orlando Bloom a The Today Show-ban szeptemberben beszélt a szakításról, hangsúlyozva, hogy hálás az életéért és lánya miatt.

Katy Perry és Orlando Bloom tavaly júliusban váltak külön

Közösen nevelik gyermeküket

A december 30-i londoni program is erről árulkodott. Katy Perry és Orlando Bloom együtt vitte el közös lányukat a West End egyik előadására, a Paddington: A musicalre. Daisy mellett Orlando Bloom 14 éves fia, Flynn is velük tartott, aki a színész Miranda Kerrrel kötött korábbi házasságából született. A közös színházlátogatás egyértelműen azt mutatta, hogy a volt pár továbbra is szoros kapcsolatban maradt a család érdekében – írja a Cosmopolitan.

A musical hivatalos Instagram-oldalán megosztott fotókon külön-külön is látható volt a két sztár: Katy Perry a legendás mackóval pózolt, míg Orlando Bloom az egyik szereplőt ölelte meg. Készült egy csoportkép is, amelyen a produkció szinte teljes szereplőgárdájával együtt álltak a kamerák elé.