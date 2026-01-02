Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségápolás

Viszlát, szem alatti táskák! 5 ok, amiért a gombakávé hatékonyabb a méregdrága krémeknél

Shutterstock - Zu Kamilov
szépségápolás egészség kávé
Pópity Balázs
2026.01.02.
Felejtsd el a fagyasztóba tett hideg kanalat és a háromhavi fizetésedbe kerülő csodakencéket, mert a megoldás a reggeli bögrédben lapul. Ha eddig még nem tetted meg, itt az ideje lecserélni a sima feketét arra a furcsa, földes ízű, de csodatevő főzetre, amitől a fél internet lázban ég: ez a gombakávé.

Ha reggelente te is úgy nézel ki, mint aki egy zombifilm statisztaválogatásáról esett be az irodába, akkor üdv a klubban. A szem alatti táskák makacsabbak, mint egy expasi, aki „véletlenül” lájkolja a kétéves fotóidat, és valljuk be: a méregdrága arckrémek legtöbbször annyit érnek, mint halottnak a csók. De mi van, ha azt mondom, hogy a gombakávé nemcsak a koffeinfüggőségedet enyhíti, hanem a pandamaci-külsőt is leradírozza rólad?

Gombakávé pohárban:igazi barista kinézet.
A gombakávé pont úgy néz ki, mint az igazi, csak gyógygomba van benne.
Forrás: Shutterstock

Amit a gombakévékról tudni kell

  • Gyógyhatású gombák vannak benne
  • ​A leggyakoribb típusok: chaga (hamvaskéreg gomba), süngomba (Lion's mane), pecsétviaszgomba (Reishi), lepketapló (Turkey tail) és kordicepsz
  • Az ízélmény alig különbözik a hagyományos kávétól a fogyasztói visszajelzések szerint
  • Csökkentheti a szorongást és erősítheti az immunrendszert

Mi az a gomba kávé?

Ha most lelki szemeid előtt egy csésze feketében úszkáló csiperkét látsz, szeretnélek megnyugtatni: erről szó sincs. A gombakávé valójában a kávébab és az őrölt gyógygombák párosításából jött létre, amiből egy sötét, selymes és enyhén diós aromájú italt főzhetünk. Olyan gyógyhatású gombák kerülnek bele, mint a süngomba (Lion's mane), a chaga, a pecsétviaszgomba (Reishi), a lepketapló (Turkey tail) vagy a kordicepsz. A legjobb hír pedig, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján az ízélmény alig különbözik a megszokott reggeli feketédtől, cserébe viszont kevesebb szorongást és erősebb immunrendszert kapsz a koffeinadagod mellé. A boltokban általában instant kávéként kapható, azaz csak vízbe kell tenned és kész is.

A gombakávé 5 legnagyobb előnye, ami miatt kisimítja a gyűrött arcod

A gombakávék egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek és egyre többen fogyasztják egészségügyi előnyeik miatt. Számos egészségügyi hatással is rendelkeznek, amiknek pozitív mellékhatása a ragyogóan egészséges arcbőr. A healthline cikke alapján az alábbi 5 előny miatt érdemes fogyasztani.

1. Csökkenti a stresszt

A szem alatti karikák oka nem csak a kialvatlanság, hanem a magas stresszhormonszint is. A túl sok kortizol vizet tart vissza és puffaszt. Míg a sima kávé sokszor csak felpörget és még idegesebbé tesz, a gombakávéban lévő Reishi (pecsétviaszgomba) segít a szervezetednek kezelni a stresszt. Kevesebb stressz, kevesebb kortizol, kisebb táskák – ilyen egyszerű a képlet, és ehhez még csak meditálnod sem kell.​

2. Belsőleg hidratál, amit a krémek csak ígérgetni tudnak

Kenheted magadra a hialuronsavat vödörszámra, ha belülről úgy vagy kiszáradva, mint egy elszáradt kaktusz a Kalahári sivatagban. A gyógygombák, mint például a Tremella vagy a Chaga, tele vannak poliszacharidokkal, amelyek brutálisan jól tartják a nedvességet. Ez a belső hidratálás kisimítja a bőrt és feltölti a szem alatti árkokat.

3. Gyulladáscsökkentő hatás

Ha a szem alatti táskáid vöröses árnyalatban pompáznak, akkor azt jelzik, hogy gyulladás van a szervezetedben. A Chaga gomba (hamvaskéreg gomba) az egyik legerősebb antioxidáns a bolygón, tele melaninnal és gyulladáscsökkentő anyagokkal.

4. Keringésjavító hatás

A koffein szűkíti az ereket, ezért rakják minden szemkrémbe. A sima kávéról kiderült, hogy ugyan képes védeni a szívet védeni, de a hirtelen koffeinlöket után jön az elkerülhetetlen összeomlás, ami a keringésedet is megviseli. Ennek eredményeképp amint kimegy belőled a koffein, máris szürkébb lesz az arcod. A sima kávéval ellentétben a gombakávé nem úgy energizál, hogy blokkolja a fáradsághormonok felvételét, hanem a sejtek energiatermelését növeli. Nincsenek hullámvölgyek, ezért a vérkeringésed (és a szemkörnyéked vérellátása) is stabil marad. ​

5. Javítja az emésztést, ami az arcodon is meglátszik

A hagyományos kávé savassága sokak gyomrát kicsinálja, ami gyulladásokhoz és pattanásokhoz vezet. A gombakávé lúgosító hatású és sokkal kíméletesebb a gyomorhoz, sőt, a benne lévő prebiotikumok még etetik is a jó bacikat. Ha a pocakod boldog, a bőröd is ragyogni fog, és a szemed alatti sötét foltok is elhalványulnak. Ennyit a méregdrága korrektorokról.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nők ezrei esküsznek rá: így égeti a zsírt a szudáni tea

Nem csodaszer, de működik. A szudáni tea természetes módon serkenti az emésztést, fokozza a zsírégetést, közben pedig szépíti a bőrt is.

Ragyogj az ünnepek alatt: íme a 9 legjobb természetes bőrfeszesítő megoldás a konyhádból

Így hozhatod vissza az ünnepekre a ragyogást természetes, otthoni bőrfeszesítő trükkökkel.

A rémálomgyár titkai: embertelen diétákkal sanyargatták a színésznőket Hollywood aranykorában

Hollywood a felszínen a hírnév és csillogás maga, ám a színésznők számára az álomgyár csak rémálmokat hozott. Ugyanis a sztárok fogyásának titka az extrém diétákban rejlett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu