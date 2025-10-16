A legenda, aki még Miss Marple-nél is több gyilkost kapott el – 100 éve született Angela Lansbury, a Gyilkos sorok sztárja

Éppen ma, egy évszázaddal ezelőtt született Angela Lansbury, akinek a leghíresebb szerepe a Gyilkos sorok című krimisorozatban alakított Jessica Fletcher. Angela Lansbury neve ma a sokoldalúság, elegancia, szakmai kitartás szinonimája. Karrierje rekordidőt ölelt fel, 80 évig játszott, díjait tekintve az egyik legelismertebb brit-amerikai színésznő a filmtörténetben, de magánéletében is akadnak meghökkentő érdekességek.

Angela Lansbury élete és karrierje a rekordok története

Kevés olyan színésznő van a filmtörténetben, aki annyi évtizeden és műfajon átívelő karriert tudhat maga mögött, mint Angela Lansbury. Gyakorlatilag végigélte a mozi aranykorát, átalakította a televíziózás női szerepeit, és közben rekordokat döntött a Broadwayen is. Új mércét állított a színészi sokoldalúság, szakmai fegyelem és emberi méltóság terén. Ő volt a díva, aki sosem vált botrányhőssé, a nyomozó, aki sosem hibázott, és a nő, aki 80 évig a reflektorfényben tündökölt.

Nevéhez fűződik Hollywood leggyorsabb felemelkedése

Angela 1925. október 16-án született Londonban, és alig múlt 19 éves, amikor 1944-ben megkapta első filmszerepét a Gázláng című klasszikusban. Olyan színészek mellett játszhatott, mint Ingrid Bergman és Charles Boyer. A bemutatkozása annyira lenyűgözte a közönséget és a kritikusokat, hogy rögtön Oscar-jelölést kapott érte, ami már önmagában rekordnak számít. Pályája innen rakétaként indult: pár év múlva már a Dorian Gray arcképe című filmben játszott, amiért újabb Oscar-jelölést zsebelhetett be.

Angela Lansbury Dorian Gray arcképe című filmben

A díjak királynője

Angela Lansbury karrierje során több mint 40 nagy díjat és elismerést kapott.

• 5 Tony-díjjal büszkélkedhet – ez a Broadway egyik legnagyobb rekordja, amit sokáig egyedül tartott.

• 6 Golden Globe-díjat nyert, ebből négyet a Gyilkos sorok című sorozatért, ami szinte összefonódott a nevével.

• Bár 12 Emmy-díjra jelölték, sosem nyert – de ez is rekord: a legtöbb jelölés díj nélkül egyazon szerepért.

• 2014-ben tiszteletbeli Oscar-díjat vehetett át, életműve elismeréseként.

• 1970-ben megkapta a Brit Birodalom Rendje harmadik legmagasabb fokozatát, 2014-ben II. Erzsébet királynő Dame Commander (DBE) rangra emelte, „lovaggá ütötte”, vagyis Dame Angela Lansbury lett — ez a nőknél a „Sir” női megfelelője.

Magánélete is érdekesen alakult: 1945-ben hozzáment Richard Cromwell színészhez, a házasság azonban csak 11 hónapig tartott. 1949-ben a szintén brit Peter Shaw-nak mondta ki az igent Londonban. Ez a frigy már tartósabbnak bizonyult, 53 évig voltak házasok, a férfi 2003-ban bekövetkezett haláláig. Két gyermekük született, Anthony Peter Shaw (1952) és Deirdre Angela Shaw (1953).

Jessica Fletcher, a tévé ikonja

1984-ben kapta meg Lansbury, azt a szerepet, ami örökre beírta őt emlékezetünkbe: Jessica Fletcher, a nyugdíjas angoltanárból lett krimiírónő, aki minden héten megold egy bűntényt a Gyilkos sorok című sorozatban. A széria 12 éven és 264 epizódon át futott – ezzel elnyerte a leghosszabb ideig futó bűnügyi sorozat címet. Angela Lansbury mind a 12 évadban szerepelt – ami ritkaság ekkora hosszúságú sorozatoknál. A ‘80-as években a CBS egyik legnézettebb műsora volt, a ‘90-es évek elejére több, mint 30 millió nézőt ültetett minden héten a tv-készülék elé az USA-ban. A sorozatnak köszönhetően hamarosan Lansbury vált az egyik legjobban fizetett színésznővé a világon. 1991-ben átvette a sorozat tulajdonjogát, és attól az évadtól egyben vezető producere is lett.

A Gyilkos sorok sorozat fiktív helyszíne, Cabot Cove (Maine) a statisztikák szerint a világ egyik legveszélyesebb városa lenne, ha valóságos lenne: kb. 3900 lakosra több mint 270 gyilkosság jutott a 12 év alatt.

A Gyilkos sorok a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült: a 2000-es évek elejéig a legtöbbet ismételt amerikai sorozatok között szerepelt, és sokáig a legnézettebb női főszereplős sorozat volt.

Jessica Fletcher is Guinness-rekorder: a kitalált karakter szintén bekerült a világrekordokat jegyző szervezet gyűjteményébe. Méghozzá azzal, hogy ő lett minden idők legtermékenyebb amatőr nyomozója. Összesen négy egész estés moziban és 265 epizódban nyomozott, amivel még a „nagy rivális” Miss Marple-t is lekörözte.

Jessica Fletcher halhatatlan maradt, a karakter irodalmi életre is kelt: a sorozat után több tucat regény jelent meg Jessica Fletcher további történeteivel, melyeket Donald Bain írt Lansbury engedélyével. A sorozat kulturális ikon lett, a Gyilkos sorok az 1980-as és 1990-es évek egyik legtöbbet parodizált sorozata volt, többek közt a Family Guy, The Simpsons és a Saturday Night Live is feldolgozta.