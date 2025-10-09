Meghalt Tom Cruise egykori partnere

87 éves korában elhunyt Ron Dean amerikai színész, akit a Kockázatos üzlet című film tett ismertté világszerte. Halálhírét élettársa, Maggie Neff erősítette meg a sajtónak.

Ron Dean karakteres színész és remek társ volt

Ron Dean Chicagóban született 1938-ban, és több mint öt évtizedes karrierje során számos ikonikus filmes és televíziós szerepben tűnt fel, a leggyakrabban rendőrtiszteket, katonákat alakított.

Az 1983-as Kockázatos üzlet című filmben nyomozót játszott Tom Cruise oldalán, két évvel később pedig az 1980-as évek egyik kultikus alkotásában, a Reggeliző klubban tűnt fel Mr. Clark szerepébe.

A színész halálhírét partnere, Maggie Neff közölte. „Délután 4 órakor hunyt el, miután szeretett nővérei elbúcsúztak tőle. Aztán kettesben maradtunk, fogtam a kezét és a karjaimban halt meg” – nyilatkozta a Varietynek Maggie Neff. „Rokonlelkek voltunk. Azonnal egymásba szerettünk, és negyven éven át így éreztünk egymás iránt. Ha olykor összevesztünk sem volt soha kérdés, hogy mindig ott leszünk egymásnak – tette hozzá. A színész halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.