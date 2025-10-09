Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghalt Tom Cruise egykori partnere

gyász Kockázatos üzlet színész
Meghalt a népszerű amerikai színész, halálhírét társa is megerősítette. Ron Dean ikonikus mellékszerepekkel írta be magát a filmtörténelembe.

87 éves korában elhunyt Ron Dean amerikai színész, akit a Kockázatos üzlet című film tett ismertté világszerte. Halálhírét élettársa, Maggie Neff erősítette meg a sajtónak.

87 éves korában elhunyt Ron Dean 
87 éves korában elhunyt Ron Dean 
Forrás: Shutterstock

Ron Dean karakteres színész és remek társ volt

Ron Dean Chicagóban született 1938-ban, és több mint öt évtizedes karrierje során számos ikonikus filmes és televíziós szerepben tűnt fel, a leggyakrabban rendőrtiszteket, katonákat alakított.

 Az 1983-as Kockázatos üzlet című filmben nyomozót játszott Tom Cruise oldalán, két évvel később pedig az 1980-as évek egyik kultikus alkotásában, a Reggeliző klubban tűnt fel Mr. Clark szerepébe.

A színész halálhírét partnere, Maggie Neff közölte. „Délután 4 órakor hunyt el, miután szeretett nővérei elbúcsúztak tőle. Aztán kettesben maradtunk, fogtam a kezét és a karjaimban halt meg”   – nyilatkozta a Varietynek Maggie Neff. „Rokonlelkek voltunk. Azonnal egymásba szerettünk, és negyven éven át így éreztünk egymás iránt. Ha olykor összevesztünk sem volt soha kérdés, hogy mindig ott leszünk egymásnak – tette hozzá.  A színész halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

@breaking_news_2025_ Share your favorite Ron Dean moment below, and drop a 🎬 tribute for a true cinematic craftsman. Ron Dean, known for iconic roles in The Breakfast Club, Risky Business, The Dark Knight, and The Fugitive, died on October 5 after a long illness. Over decades he earned acclaim for gritty, grounded performances and collaborations with director Andrew Davis. He is survived by his longtime partner Maggie Neff and his family. #RonDean #hollywood #thedarkknight #thebreakfastclub #breaking_news_2025_ ♬ Overcome - Skott

 

 

