Simon Benedek
2026.01.05.
Mindenkinek ismerős lehet az az érzés, amikor reggel felkel és egyáltalán nincs kedve bemenni a munkahelyére. Amikor nincs kedved dolgozni, akkor nehezen találsz motivációt, ami mégis munkára bírna. Ezúttal ebben próbálunk segíteni az alább 5 tippel!

Légy őszinte magadhoz: hányszor jut eszedbe, hogy „ma nincs kedvem dolgozni”? Nem vagy egyedül, ha nem érzed a motivációt reggelente. A munkahelyi motivációhiány gyakori probléma, amellyel szinte mindenkinek szembe kell néznie időről időre – szakmától függetlenül. Akár otthonról, akár az irodában dolgozol, vannak olyan reggelek, amikor kevés az energiád, és egyszerűen nincs kedved dolgozni. Adunk néhány tippet, hogy tudd, mit tegyél, ha épp munkaundorod van.

Nincs kedved dolgozni, egy szomorú nő a laptopja előtt ül a munkahelyén.
Nincs kedved dolgozni? Ezek a tippek segíthetnek!
Forrás:  Getty Images

Nincs kedved dolgozni? Sokan vannak ezzel ugyanígy

  • Vannak olyan napok, amikor egyszerűen nincs kedvünk dolgozni.
  • Ez többféle okból is előfordulhat, de a legáltalánosabb, hogy a motiváció hiányzik.
  • Ezúttal olyan tippeket hoztunk, amelyekkel visszanyerheted a motivációd, hogy ne legyen szenvedés az egész napod. 

Ezek a tippek segíthetnek, ha nincs kedved dolgozni

Minden munkavállaló életében elérkezhetnek azok a napok, amikor úgy érzi, képtelen elindulni a munkahelyére. Ez a reakció időnként teljesen normális is, azonban ha állandóan azt érzed, hogy nincs értelme a munkádnak, akkor valószínűleg motivációhiánnyal küszködsz. Mutatunk néhány tippet, hogyan érdemes ezen felülkerekedni.

Derítsd ki, miért nem akarsz ma dolgozni

Mindig ez az első lépés. Szánj időt arra, hogy átgondold, miért nem szeretnél dolgozni. Ez minden nap így van, vagy csak ma érzed így? Fáradtság, stressz vagy maga a munka, netán a közeg okozza? Az ok feltárása segíthet változtatni és javítani a helyzeten.

Vegyél ki szabadságot

Nem mindig kell erőltetni az irodai munkavégzést. Ha ma nincs kedved dolgozni, akkor egyszerűen vegyél ki szabadságot. Ha fizikailag rosszul vagy, akkor a betegszabadság is indokolt lehet. Ezek persze hosszú távon nem oldanak meg semmit, de ha csak kivételes esetről van szó, akkor sokat javíthat a hangulatodon. 

Kapcsolj „automata-üzemmódba”

Nem nyújthatod mindig a 100 százalékot. Néha szükség van rá, hogy alacsonyabb fordulatszámra kapcsolj. Ha olyan munkakörben tevékenykedsz, ahol hatalmas a pörgés, akkor néha jól teszed, ha kicsit engedsz a gyeplőn. Végezd el az egyszerűbb dolgokat, és tarts egy lazább napot.

Dolgozz másik helyszínről

Ha van rá lehetőséged, próbálj meg máshol dolgozni. Vegyél ki egy nap home office-t, vagy éppen ellekezőleg: kivételesen menj be az irodába. Egy kávézó vagy kint a szabadban szintén jó gondolat lehet. A környezetváltozás mindig felfrissít kicsit. 

Koncentrálj a céljaidra és jutalmazd magad

Mindig emlékeztesd magad, miért dolgozol, és mik a céljaid. Például lakásvásárlás, a család ellátása vagy az életszínvonalad fenntartása mind-mind jó indok lehet. Érdemes nyomon követni az előrejutást a karrieredben és néha jutalmazni magad a teljesítményedért. A jutalom nem kell, hogy drága legyen: egy kávé, séta, filmnézés vagy egy fürdő éppen elég lehet — javasolja a Verywellmind szakembere.

Ha olvasnál még munkahelyi témákról, kattints az alábbi cikkekre:

5 jel, hogy bár nem vallod be magadnak, valójában utálod a munkádat

Az ember életének egyik legfontosabb szegmense a munka, amellyel megkeresi az életviteléhez szükséges pénzt. De mi van, ha utálod a munkádat? Honnan ismered fel, ha így van? Erre keressük a választ!

Vita a munkahelyen? – Kerüld el, amennyire csak tudod!

Vita a munkahelyen? A munkahelyi együttélés komoly konfliktusokat is szülhet.

8 jel, hogy érzelmileg mérgező munkahelyen dolgozol

A munkahelyi légkör alapjaiban határozza meg a mindennapi jólétet. Ha mindez feszültséggel és bizonytalansággal telik, az egész életedre hatással van. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mely jelek segítenek felismerni, hogy toxikus munkahelyed van.

 

 

