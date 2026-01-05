Mickey Rourke a rajongóihoz könyörög: pénzt koldul, hogy elkerülje a kilakoltatást

A gyűjtést Mickey Rourke barátja és a menedzsmentjében is dolgozó Liya-Joelle Jones indította el, a színész beleegyezésével. A „Segíts Mickey Rourke-nak, hogy otthonában maradhasson” című kampány célja 100 ezer dollár összegyűjtése – az indulás utáni első hat órában valamivel több mint 1500 dollár folyt be.

Mickey Rourke a rajongóktól kér pénzt, hogy a lakásában maradhasson

Forrás: Getty Images North America

A leírásban hangsúlyozzák, hogy Mickey Rourke szorult helyzetbe került, veszélyben a lakhatása, a kilakoltatás elkerüléséhez szükséges kiadásokat szeretnék fedezni. Bármilyen kicsi összeg számít, és azt kérik, hogy azok is segítsenek egy megosztással, akik pénzzel nem tudnak hozzájárulni a sikerhez.

Liya-Joelle Jones a Hollywood Reporternek azt nyilatkozta: Mickey Rourke nagyon nehéz időszakon megy keresztül, de nayon meghatódott azon, hogy ennyien törődnek vele, és segíteni akarnak rajta.

Mickey Rourke kilakoltatása – előzmények:

2025. december 18-án a bérbeadó felszólította Mickey Rourke-ot, hogy három napon belül fizesse meg az állítólagos 59 100 dolláros (kb. 20 millió forint) hátralékát, vagy hagyja el az ingatlant.

A felszólítást – mivel a színész nem tartózkodott otthon – kifüggesztették a házánál, és postán is elküldték. A bírósági iratok szerint Mickey Rourke nem teljesítette a fizetési határidőt.

A színész 2025 márciusában kötött bérleti szerződést a három hálószobás, mintegy 150 négyzetméteres házra; a havi bérleti díj eredetileg 5200 dollár (1,7 millió forint) volt, később 7000 dollárra emelték.

A bérbeadó, Eric Goldie nemcsak az elmaradt lakbért, hanem az ügyvédi költségek megtérítését is kéri, valamint a bérleti szerződés megszüntetését.

Mickey Rourke röviddel azután költözött a mostani lakásba, hogy jogi lépéseket kezdeményezett a Celebrity Big Brother UK ellen, miután 2025 áprilisában vitatott körülmények között távozott a műsorból, és állítása szerint nem kapta meg a neki járó gázsit.

A Mickey Rourke GoFundMe-oldalán kiemelik: a cél az, hogy a színész ebben a nehéz időszakban legalább az otthonát megőrizhesse, legyen egy stabil pont, ahonnan rendezni tudja az életét.