Ez az aranyos hörcsög átveri a legtöbb embert: csak a legnagyobb elmék tudják megoldani ezt az IQ-tesztet

2026.01.05.
Te is a kivételesek közé tartozol? Bizonyítsd az intelligenciádat a képrejtvényes IQ-tesztünkkel! Csak 33 másodperced van megtalálni a 3 hibát.

A különbségkereső képrejtvények megoldása remek módja az agy tornáztatásának. Bár ezek az aranyos rajzok elsőre könnyűnek tűnnek, az emberek többségén még is kifognak. Te a kivételes intelligenciájú emberek közé tartozol? Teszteld magad IQ-tesztünkkel!

Különbségkereső IQ-teszt: csak kevesen tudják megoldani.
Forrás:  jagranjosh.com

IQ- tesztes képrejtvény

A különbségkereső rejtvények tökéletes példái annak, hogy a szórakozás és a koncentráció hogyan ötvözhető egyben. Ezek a rejtvények egyszerűek, de egyben edzésként is szolgálnak az agynak. Amikor először megnézed ezeket a rejtvényeket, a két kép nagyon hasonlónak tűnik, de ha jobban koncentrálsz rájössz, hogy apró különbségek rejtőznek a képeken. 

Nézd meg jól ennek az IQ-tesztnek mindkét képét, amelyeken egy aranyos hörcsög ül egy teáscsészében. Lehet, hogy pontosan ugyanolyanoknak tűnnek, de ne tévesszen meg a látszat. Három rejtett különbség vár rád, hogy megtaláld őket. A csavar az, hogy csak 33 másodperced van a megoldásra. 

Állíts be egy időzítőt 33 másodpercre, és tedd magad próbára!

IQ-tesztes képrejtvény: megtalálod a különbségeket?
Forrás:  jagranjosh.com

Vizsgáld meg a rejtvényt jobbról balra aztán fentről lefelé. Haladj formánként, és figyeld meg a kontúrvonalakat is. Sokszor a háttérben vagy egy-egy árnyékban rejlik a különbség. Összpontosíts és koncentrálj az IQ-teszt képeire. 

IQ-teszt megoldása

Ha megtaláltad a három különbséget 33 másodperc alatt, gratulálunk! Bebizonyítottad, hogy a kivételes intelligenciájú emberek közé tartozol. Kifejezetten jó vagy a részletek megfigyelésében és az oda nem illő dolgok megtalálásában. 

Az IQ-teszt eredménye.
Forrás: jagranjosh.com

Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

A képes IQ-tesztek egyszerre dolgoztatják meg az agyadat és a szemedet. Fejlesztik a megfigyelőképességedet, és megtanítanak a részletek fontosságára. Ha rendszeresen oldasz meg ehhez hasonló teszteket, az növeli a koncentrációs képességedet. Az agytorna lehet szórakozás is, és bármikor növelheted a kihívást rövidebb időkorláttal. 

Töltsd ki további IQ-tesztjeinket is:

IQ-teszt: csak az igazi profik találják meg a cuki pingvines kép 3 különbségét

Szereted az izgalmas és trükkös feladványokat? Akkor ez most a te IQ-teszted. Egy jégtáblán ragadt pingvin körül kell észrevenned a három különbséget.

Te rájössz, hogy mi a feladat megoldása? Ezt az IQ-tesztet csak a zsenik tudják megoldani

Elő a furfangos gondolkodásmóddal! Ezt az IQ-tesztet csak akkor tudod megoldani, ha képes vagy a szokványos kereteken túl gondolkodni. Felkészültél?

Ultra nehéz IQ-teszt: csak a 140 feletti intelligenciával rendelkezők találják meg a cicát

Mennek a képes rejtvények? Ebben az IQ-tesztben most nem különbségeket kell keresgélned, csupán egyetlen macskára kell rálelned. Készülj, mert nem lesz könnyű dolgod!

 

