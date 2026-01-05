Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tragikusan fiatalon meghalt a Wicked sztárja: a jóképű színész csak 46 éves volt

2026.01.05.
Mindössze 46 éves korában meghalt Bret Hanna-Shuford, a Broadway ismert színésze, akit többek között a Wicked és A kis hableány színpadi változatából ismerhetett a közönség. Halálhírét a párja jelentette be. A színésznél hemofagocitikus limfohisztiocitózist (HLH) és T-sejtes limfómát diagnosztizáltak – ezek a betegségek az immunrendszerét támadták meg.

Megható Instagram-bejegyzésben tudatta a színész párja, hogy Bret Hanna-Shuford szombaton, szerettei körében hunyt el. A posztban úgy fogalmazott: szívük megszakadt, de továbbra is azon lesznek, hogy büszkévé tegyék őt. Bret Hanna-Shuford 46 éves volt.

Bret Hanna-Shuford, a Broadway sztárja 46 éves korában hunyt el
Bret Hanna-Shuford, a Broadway sztárja 46 éves korában hunyt el
Forrás: Shutterstock

Bret Hanna-Shuford a texasi Beaumontban született 1979. május 20-án, és nagyon fiatalon, gyerekszínészként került először színpadra. A The Gingerbread Company társulatában kezdett játszani, emellett helyi közösségi színházak produkcióiban, regionális reklámfilmekben és független mozikban is feltűnt.

A Broadway-n a Szépség és a Szörnyeteg című musicalben debütált, ezt követően a Disney Theatrical társulatával dolgozott A kis hableány színpadi változatán. Pályája során számos nagy produkcióban lépett színpadra: játszott a Wickedben, a Chitty Chitty Bang Bang-ben, az A Wonderful Life-ban, az Amazing Grace-ben és a Cirque du Soleil Paramour című show-jában is – írja a Deadline

Bret Hanna-Shufordot több sorozatban is láthattuk

Bret Hanna-Shuford nemcsak a színpadon, a kamerák előtt is aktív volt. A mozivásznon Martin Scorsese A Wall Street farkasa című filmjében láthatta őt a közönség, a televízióban pedig több népszerű sorozat epizódszerepeiben tűnt fel: játszott a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building), az FBI: Most Wanted, A férjem védelmében (The Good Fight) és a Law & Order: Special Victims Unit egyes részeiben is.

Bret Hanna-Shuford halála megrendítette a szakmát, a színészt párja és közös fiuk, Maverick gyászolja. A család megsegítésére és támogatására online adománygyűjtés indult.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nicola Peltz-et hidegen hagyja Beckhamék szenvedése: új frizurával és fogsorral lépett 2026-ba

Tele van a sajtó a Beckham családban dúló viszállyal, de nyilvánvalóan a helyzet egy kicsit sem bántja Nicola Peltzet, Brookly Beckham feleségét: a színésznő inkább saját átalakulására koncentrált. Brooklyn Beckham felesége új hajjal és megváltozott mosollyal köszöntötte 2026-ot.

Egykor szívtipró volt, ma a kilakoltatás fenyegeti – teljesen lepukkant Mickey Rourke

A 73 éves színész egykor Hollywood egyik ikonja volt, mostanra azonban súlyos anyagi gondokkal küzd – amerikai lapok szerint odáig fajult a helyzet, hogy kilakoltatási eljárás indult ellene. Mickey Rourke-ről azt állítják, gyakorlatilag hónapról hónapra él.

Zenésztársai tudták, hogy nagy a baj – Bräutigam Gábort gyászolja a hazai rockszakma

Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz alapító dobosa, a Kiscsillag egykori tagja. Zenésztársai tudták, hogy súlyos betegséggel küzd, a halálhíre mégis mélyen megrázta zenésztársait és a rajongókat.

 

 

 

