Az olimpikonok túlvilági lényekké válnak a 101 Hang Depeche Mode-koncerten

tribute Fodor Rajmund Depeche Mode misztikus
Life.hu
2025.10.15.
Két olimpiai bajnok, Szász Emese és Fodor Rajmund átlép a valóság határán, és túlvilági lényként kel életre az MVM Dome színpadán. November 27-én minden megtörténik, ami eddig csak a képzeletben létezett: a Depeche Mode Special Tribute Európa-szinten is páratlan audiovizuális show-val készül.

A monumentális produkcióban Szász Emese és Fodor Rajmund, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai is szerepet kaptak – nem is akármilyet: a kisfilmekben misztikus, túlvilági figurákként jelennek meg, akik a Depeche Mode világát kísérik végig. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ráadásul hatalmas rajongó, így ezúttal szó szerint is „belecsobbanhat” kedvenc zenekara univerzumába. De ez még csak a kezdet. 

Papp Szabi és Petke balázs
Forrás: MVM Dome

101 Hang Depeche Mode: minden idők legnagyobb magyar tribute-produkciója

A show-ban 125 előadóművész, köztük 8 énekes, 2 DJ, 1 karmester, egy 4 fős rockzenekar, 45 fős férfikar, 60 tagú szimfonikus zenekar és 3 táncművész lép színpadra – együtt alkotva minden idők legnagyobb magyar tribute-produkcióját, ami valójában sokkal több annál. A látvány szinte felfoghatatlan: 1000 négyzetméternyi LED-fal a színpad fölött, plusz 400 négyzetméternyi mozgó vizuális felület a közönség között. Ilyen mértékű installáció még soha nem épült az MVM Dome-ban. „Tudomásunk szerint, hasonló koncertre soha nem épült ilyen volumenű LED-fal az MVM-ben – gigantikus mennyiség, ami fantasztikus látvány lesz” – árulta el a projekt operatív vezetője és egyik producere, Sallai György.

Szász Emese misztikus és túlvilági lénnyé válik 
Forrás: MVM Dome

Dave Gahan életének állomásait is bemutatják 

A koncert minden dala külön kisfilmet kapott: filmszerű történetek bontják ki Dave Gahan életének stációit, a dalok érzelmi világát és a korszakok hangulatát. A videókban a zenészek, táncosok, olimpikonok és stábtagok egyaránt feltűnnek – így a show egyben közösségi alkotás is. „Nagy fába vágtuk a fejszénket – letérünk a hagyományos útról, és olyan vizuális világot építünk, amely európai szinten is magasra teszi a lécet” – tette hozzá a rendező, Petke Balázs.

A Depeche Mode Special Tribute tehát több mint koncert: egy audiovizuális időutazás, zenei film és emberi történet – 15 ezer ember előtt, világszínvonalú látvánnyal. 

Fodor Rajmund is átlép a valóság határán 
Forrás: MVM Dome

További információ: www.101hang.hu

 

