Már tudni, mikor tér vissza az Emily Párizsban: ekkor láthatod az ötödik évadot

December 18-án visszatér az Emily Párizsban a Netflixre. A rajongók tűkön ülve várják az új epizódokat, pláne, hogy az előző évad végén Emily Olaszországba költözött, hogy ott vezesse a cég új irodáját. Mutatjuk, mit tudunk eddig az ötödik szériáról.

Rómában és Párizsban is játszódik majd az Emily Párizsban új évada

Forrás: Netflix

Az Emily Párizsban 5. évada Rómába is elkalauzol bennünket

Az egyik fontos főszereplő, Camille sajnos nem tér vissza, de helyette újra gyönyörködhetünk a sármosabbnál sármosabb férfiakban, mint Gabriel (akinek megformálója, Licas Bravo a való életben is kitűnően főz), Alfie és Marcello. Bár igaz, hogy a Lily Collins alakította Emily hivatalosan is Rómába költözött a munkája miatt, de nem kell aggódni: Párizs továbbra is fontos szerepet játszik majd a történet folytatásában. Úgy tűnik azonban, a francia sikket olasz vagányságra cseréli a főszereplőnk: a korábbi traumafrufru helyett most egy laza, trendi bobfrizurával láthatjuk viszont. Szükség is lesz a lazaságra, ugyanis a történet onnan indul majd, hogy Gabriel Emily után iramodik Rómába, aki viszont már az olasz csődörrel, Marcelloval él párkapcsolatban.

Az ötödik évadot december 18-án mutatja be a Netflix, a legjobb pedig, hogy mind a 10 rész egyszerre kerül fel a streaming szolgáltatóra.