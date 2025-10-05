Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Már tudni, mikor tér vissza az Emily Párizsban: ekkor láthatod az ötödik évadot

Végre-valahára visszatér a kedvenc amerikai stílusikonunk egy újabb elképesztően romantikus és izgalmas évaddal. Még karárcsony előtt láthatjuk az Emily Párizsban ötödik évadát.

December 18-án visszatér az Emily Párizsban a Netflixre. A rajongók tűkön ülve várják az új epizódokat, pláne, hogy az előző évad végén Emily Olaszországba költözött, hogy ott vezesse a cég új irodáját. Mutatjuk, mit tudunk eddig az ötödik szériáról

Rómában és Párizsban is játszódik majd az Emily Párizsban új évada
Rómában és Párizsban is játszódik majd az Emily Párizsban új évada
Forrás: Netflix

Az Emily Párizsban 5. évada Rómába is elkalauzol bennünket

Az egyik fontos főszereplő, Camille sajnos nem tér vissza, de helyette újra gyönyörködhetünk a sármosabbnál sármosabb férfiakban, mint Gabriel (akinek megformálója, Licas Bravo a való életben is kitűnően főz), Alfie és Marcello. Bár igaz, hogy a Lily Collins alakította Emily hivatalosan is Rómába költözött a munkája miatt, de nem kell aggódni: Párizs továbbra is fontos szerepet játszik majd a történet folytatásában. Úgy tűnik azonban, a francia sikket olasz vagányságra cseréli a főszereplőnk: a korábbi traumafrufru helyett most egy laza, trendi bobfrizurával láthatjuk viszont. Szükség is lesz a lazaságra, ugyanis a történet onnan indul majd, hogy Gabriel Emily után iramodik Rómába, aki viszont már az olasz csődörrel, Marcelloval él párkapcsolatban.

Az ötödik évadot december 18-án mutatja be a Netflix, a legjobb pedig, hogy mind a 10 rész egyszerre kerül fel a streaming szolgáltatóra.

