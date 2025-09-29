December 18-án visszatér az Emily Párizsban − Ezeket tudjuk eddig az 5. évadról

Immár ötödik éve merülhetünk el az Emily Párizsban aktuális szerelmi háromszögében. Decemberben folytatódik a sorozat, íme minden, amit eddig tudunk az új évadról.

Folytatódik az Emily Párizsban.

Forrás: arhiv

Hamarosan visszatér az Emily Párizsban

Hivatalosan is lezárult az Emily Párizsban ötödik évadának forgatása, a Netflix pedig már be is jelentette a premier dátumát: december 18-ától követhetjük újra nyomon kedvenc amerikaink agonizálását a szívdöglesztő férfiak miatt, a legjobb hír pedig, hogy a streamingszolgáltató ezúttal szakított bosszantó szokásával és egyszerre dobja ki az ötödik évad összes részét.

A rajongók tűkön ülve várják az új epizódokat, pláne, hogy az előző évad végén Emily Olaszországba költözött, hogy ott vezesse a cég új irodáját.

Az tuti tehát, hogy gyönyörű helyszínekben és romantikus pillanatokban nem lesz hiány, lássuk, hogy mit tudunk még a sorozat ötödik évadáról!

Rómában és Párizsban is játszódik majd az új évad.

Forrás: arhiv