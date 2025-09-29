Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
December 18-án visszatér az Emily Párizsban − Ezeket tudjuk eddig az 5. évadról

Netflix Emily Párizsban új évad
Nagy Kata
2025.09.29.
December 18-án végre újra elmerülhetünk a romantika és a divat fellegvárában – mutatjuk, mit tudunk eddig az Emily Párizsban új évadáról!

Immár ötödik éve merülhetünk el az Emily Párizsban aktuális szerelmi háromszögében. Decemberben folytatódik a sorozat, íme minden, amit eddig tudunk az új évadról. 

részlet az Emily Párizsban sorozatból
Folytatódik az Emily Párizsban. 
Forrás: arhiv

Hamarosan visszatér az Emily Párizsban 

Hivatalosan is lezárult az Emily Párizsban ötödik évadának forgatása, a Netflix pedig már be is jelentette a premier dátumát: december 18-ától követhetjük újra nyomon kedvenc amerikaink agonizálását a szívdöglesztő férfiak miatt, a legjobb hír pedig, hogy a streamingszolgáltató ezúttal szakított bosszantó szokásával és egyszerre dobja ki az ötödik évad összes részét. 

A rajongók tűkön ülve várják az új epizódokat, pláne, hogy az előző évad végén Emily Olaszországba költözött, hogy ott vezesse a cég új irodáját.

Az tuti tehát, hogy gyönyörű helyszínekben és romantikus pillanatokban nem lesz hiány, lássuk, hogy mit tudunk még a sorozat ötödik évadáról! 

részlet az Emily Párizsban sorozatból
Rómában és Párizsban is játszódik majd az új évad. 
Forrás: arhiv
  • Camille Razat nem tér vissza: Emily riválisa/barátnője végleg távozott a sorozatból, így nagy bánatunkra az ő történetét már nem követhetjük nyomon.
  • Alfie azonban mindannyiunk örömére szerepelni fog az új évadban, ahogy Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Bruno Gouery (Luc), Samuel Arnold (Julien) és  William Abadie (Antoine) is. 
  • Új szereplőkkel is gazdagodik a csapat: Bryan Greenberg (Jake), Michèle Laroque (Yvette) és Minnie Driver is színre lép, aki Princess Jane-t fogja alakítani. 
  • Emily is kicsit átalakul: Lily Collins a trauma-frufru után egy stílusos, elegáns bobbal tér vissza. 
  • Bár sokan kritizálták, hogy Franciaország teljesen háttérbe szorult, Darren Star megerősítette, hogy Párizs továbbra is aktív szereplője lesz az eseményeknek
  • Az évad egyik fő eseménye az lesz, hogy Gabriel Emily után indul Rómába, miután kiderül, hogy Camille nem terhes – Emily azonban boldog kapcsolatban él olasz szerelmével, Marcelloval

