gyógyíthatatlan betegség ALS Eric Dane
Komáromi Bence
2025.10.01.
Az ALS-betegséggel küzdő sztárról nemrég derült ki, hogy már csak kerekesszék segítségével tud közlekedni. Eric Dane most fontos üzenetet küldött az érte aggódó rajongóinak.

Egyre romlik a Grace Klinika sztárjának állapota. A minap kerekesszékben ülve látták őt Washingtonban, később pedig egy ismerőse azt nyilatkozta, hogy Eric Dane betegsége egyre inkább átveszi az uralmat a teste felett, és sokszor már a beszéd is nehezen megy a számára. Ennek ellenére a színész nem adja fel a küzdelmet, és erre buzdítja a rajongóit is.

Az ALS-betegséggel diagnosztizált Eric Dane a rajongóinak üzent
Az ALS-betegséggel diagnosztizált Eric Dane a rajongóinak üzent 
Forrás: Getty Images North America

Eric Dane szívszorító üzenetet küldött az érte aggódó rajongóinak

A PageSix újságírójának sikerült utolérnie a sztárt a washingtoni repülőtéren és megérdeklődte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az. Eric Dane elmosolyodott, majd olyan választ fogalmazott meg, amitől megszakadt a szívünk:

Bármi történik is, tartsd meg a hited barátom!

 

- üzente dallamos hangján az Eufória sztárja.

@life.hu_official

A saját lánya mentette meg Eric Dane életét Az ALS-es színész élete másodperceken múlt. #life #EricDane #ALS #életveszély

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Kerekesszékbe került Eric Dane: borzalmas állapotban fotózták le halálos kórral küzdő sztárt

Szívszorító híreket közölt az ALS-sel küzdő sztárról az egyik közeli ismerőse. Eric Dane állapota egyre romlik. A színészt a minap kerekesszékben látták Washingtonban, de a bennfentes szerint már a beszéd is nehézséget okoz neki.

Megtörte a csendet Eric Dane felesége: így viseli a család a színész ALS betegségét

Az egész család összetört a színész ALS-diagnózisától. Eric Dane felesége elmondta, a gyerekeik hogy viselik apjuk betegségét.

Eric Dane megtörte a csendet: ezekkel a tünetekkel kezdődött ALS betegsége

Az Eufória és a Grace klinika színésze először beszélt részletesen a betegség korai jeleiről. Eric Dane áprilisban kapta meg a szörnyű diagnózist: ALS-ben szenved.

 

