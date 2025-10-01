Egyre romlik a Grace Klinika sztárjának állapota. A minap kerekesszékben ülve látták őt Washingtonban, később pedig egy ismerőse azt nyilatkozta, hogy Eric Dane betegsége egyre inkább átveszi az uralmat a teste felett, és sokszor már a beszéd is nehezen megy a számára. Ennek ellenére a színész nem adja fel a küzdelmet, és erre buzdítja a rajongóit is.
A PageSix újságírójának sikerült utolérnie a sztárt a washingtoni repülőtéren és megérdeklődte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az. Eric Dane elmosolyodott, majd olyan választ fogalmazott meg, amitől megszakadt a szívünk:
Bármi történik is, tartsd meg a hited barátom!
- üzente dallamos hangján az Eufória sztárja.
