Egyre romlik a Grace Klinika sztárjának állapota. A minap kerekesszékben ülve látták őt Washingtonban, később pedig egy ismerőse azt nyilatkozta, hogy Eric Dane betegsége egyre inkább átveszi az uralmat a teste felett, és sokszor már a beszéd is nehezen megy a számára. Ennek ellenére a színész nem adja fel a küzdelmet, és erre buzdítja a rajongóit is.

Az ALS-betegséggel diagnosztizált Eric Dane a rajongóinak üzent

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane szívszorító üzenetet küldött az érte aggódó rajongóinak

A PageSix újságírójának sikerült utolérnie a sztárt a washingtoni repülőtéren és megérdeklődte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az. Eric Dane elmosolyodott, majd olyan választ fogalmazott meg, amitől megszakadt a szívünk:

Bármi történik is, tartsd meg a hited barátom!

- üzente dallamos hangján az Eufória sztárja.