Megtörte a csendet Eric Dane felesége: így viseli a család a színész ALS betegségét

eufória sorozat ALS Eric Dane
Az egész család összetört a színész ALS-diagnózisától. Eric Dane felesége elmondta, a gyerekeik hogy viselik apjuk betegségét.

Ahogy megírtuk, A Grace klinika és az Eufória színésze megosztotta tavasszal, hogy súlyos betegséget diagnosztizáltak nála. Eric Dane ALS-sel küzd.Most felesége, Rebecca Gayheart mesélt arról, hogy ő és közös lányaik, hogyan próbálnak megküzdeni a súlyos diagnózissal. 

Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved
 Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved
Forrás: Getty Images North America

Eric Dane ALS-sel való küzdelme a családját is nagyon megviseli

Az amiotrófiás laterális szklerózisban szenvedő Eric Dane felesége elmondta, hogy Eric betegsége mindannyiukat megrendítette. „Ez szívszorító. A lányaim nagyon szenvednek, de próbáljuk elfogadni. Szörnyű látni, ahogy a 15 éves Billie és a 13 éves Georgia min megy keresztül” – nyilatkozta Rebecca a People-nek

Georgia Dane és Billie Dane, apjukkal, Eric Dane-nel
Georgia Dane és Billie Dane, apjukkal, Eric Dane-nel
Forrás: Variety

„Vannak terapeutáink, akik segítenek nekünk”

„Vannak profi terapeutáink, akik segítenek nekünk, és nem tehetünk mást, mint reménykedünk. Az ALS szörnyű betegség, és bárcsak lenne rá gyógymód” – mondta Rebecca. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 26: Actress Rebecca Gayheart attends Step Up's 2025 Inspiration Awards at the Skirball Cultural Center on September 26, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Amanda Edwards/Getty Images)
Rebecca Gayheart nyilatkozott Eric betegségéről
Forrás: Getty Images North America

„ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem van”tette közzé a színész még áprilisban, amikor megkapta a diagnózist. „Szerencsésnek érzem magam, hogy folytatni tudom a munkát, és alig várom, hogy jövő héten visszatérjek az Eufória forgatására. Arra kérem önöket, hogy ez idő alatt tartsák tiszteletben én és a családom magánéletét!” – nyilatkozta és a betegségéről részleteket is megosztott: „Az egyik karom működik. A domináns oldalam, a bal oldalam működik. A jobb oldalam már nem. ALS: erről a három betűről egy pillanatra sem tudok megfeledkezni. Ahogy felkelek reggel, ez az első, ami eszembe jut” vallotta Eric

Eric Dane és a felesége, Rebecca Gayheart 2018-ban adták be a válókeresetet azonban mióta kiderült a férfi betegsége, visszavonták.

