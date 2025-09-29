Megtörte a csendet Eric Dane felesége: így viseli a család a színész ALS betegségét

Ahogy megírtuk, A Grace klinika és az Eufória színésze megosztotta tavasszal, hogy súlyos betegséget diagnosztizáltak nála. Eric Dane ALS-sel küzd.Most felesége, Rebecca Gayheart mesélt arról, hogy ő és közös lányaik, hogyan próbálnak megküzdeni a súlyos diagnózissal.

Eric Dane áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy ALS-ben szenved

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane ALS-sel való küzdelme a családját is nagyon megviseli

Az amiotrófiás laterális szklerózisban szenvedő Eric Dane felesége elmondta, hogy Eric betegsége mindannyiukat megrendítette. „Ez szívszorító. A lányaim nagyon szenvednek, de próbáljuk elfogadni. Szörnyű látni, ahogy a 15 éves Billie és a 13 éves Georgia min megy keresztül” – nyilatkozta Rebecca a People-nek.

Georgia Dane és Billie Dane, apjukkal, Eric Dane-nel

Forrás: Variety

„Vannak terapeutáink, akik segítenek nekünk”

„Vannak profi terapeutáink, akik segítenek nekünk, és nem tehetünk mást, mint reménykedünk. Az ALS szörnyű betegség, és bárcsak lenne rá gyógymód” – mondta Rebecca.

Rebecca Gayheart nyilatkozott Eric betegségéről

Forrás: Getty Images North America

„ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem van” – tette közzé a színész még áprilisban, amikor megkapta a diagnózist. „Szerencsésnek érzem magam, hogy folytatni tudom a munkát, és alig várom, hogy jövő héten visszatérjek az Eufória forgatására. Arra kérem önöket, hogy ez idő alatt tartsák tiszteletben én és a családom magánéletét!” – nyilatkozta és a betegségéről részleteket is megosztott: „Az egyik karom működik. A domináns oldalam, a bal oldalam működik. A jobb oldalam már nem. ALS: erről a három betűről egy pillanatra sem tudok megfeledkezni. Ahogy felkelek reggel, ez az első, ami eszembe jut” – vallotta Eric.

Eric Dane és a felesége, Rebecca Gayheart 2018-ban adták be a válókeresetet azonban mióta kiderült a férfi betegsége, visszavonták.