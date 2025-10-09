Gavin Casalegno, aki sztárnak született — Minden, amit tudnod kell A nyár, amikor megszépültem szépfiújáról

Gavin Casalegno nevét az utóbbi időben elég nehéz lenne kikerülni, amikor egy olyan világszerte sikeres sorozat egyik főszerepét játssza, mint A nyár, amikor megszépültem. Az alakítása után a texasi színész már nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is egyre nagyobb figyelmet kap. De ki is ő valójában? Mi rejlik a mindössze 26 éves srácban, aki a színpadon és a magánéletében is vonzó, titokzatos személy?
A színész 1999. szeptember 2-án született Dallasban, Texas államban. Ő a legidősebb gyerek a családban: van egy húga és egy öccse, akik teljesen más pályát választottak. Már egész kicsi korától érdekelte a rivaldafény, több filmben, illetve sorozatban is feltűnt mellékszereplőként, és mi talán észre sem vettük, hogy A nyár, amikor megszépültem Jeremiah Fisherjét láthatjuk.
Ki az, aki legalább egy részt ne látott volna a Vámpírnaplókból? A szexi vámpírtesók története a mai napig lázban tartja a világot és sokan még csak nem is tudják, hogy 2015-ben egy epizód erejéig Gavin Casalegno bújt a fiatal Damon Salvatore bőrébe.
Ez a szerep lehetőséget adott neki, hogy megmutassa, mire is képes, és egy hatalmas löketet adott karrierjének.
Gondoltad volna, hogy már bekötötték a fejét? Casalegno sosem szerette kiteregetni a magánéletét a média elé, így az egész világot lesokkolta tavaly, amikor az egyedülállónak hitt dögös színészről kiderült, hogy nemrégiben megházasodott. A szerencsés lány nem más, mint Cheyanne King, aki egy teljesen átlagos egyetemet végzett ápoló, és aki TikTokon ad betekintést a közös életükbe. A képernyőkön ugyan összetört az álma, hogy elvegye Bellyt, de a valóságban a szerencse mellette áll.
Már tinédzserként is modellkedett, találkozhattunk az arcával különböző ruhamárkák plakátjain, azonban úgy tűnik a divat világa a mai napig fontos neki. A Kai Lo nevű márkát, amely laza, lezser, hétköznapi ruhákkal foglalkozik — és ami egy újabb ajtót nyitott a színésznek —, a feleségével közösen alapították.
Ebből is látszik, hogy letisztult, mégis figyelemfelkeltő stílusa van, ami különösen megmutatkozik a vörös szőnyeges eseményeken.
A színész sosem oszt meg számára fontos dolgokat a közösségi médiában, hiába van aktív jelenléte a platformokon. Többnyire munkára használja, leginkább a nemrég véget ért sorozattal kapcsolatos dolgokat osztotta meg ott. Biztosan rengeteg lehetőséget fog még kapni a közeljövőben, de egy biztos: a mi szívünkben örökké Jeremiah Fisher marad, aki a saját bátyjával küzd a szeretett lány szívéért.
Már csak egy kérdés maradt: te Jeremiah-nak vagy Conradnak szurkoltál?
