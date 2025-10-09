Gavin Casalegno, aki sztárnak született — Minden, amit tudnod kell A nyár, amikor megszépültem szépfiújáról

Gavin Casalegno nevét az utóbbi időben elég nehéz lenne kikerülni, amikor egy olyan világszerte sikeres sorozat egyik főszerepét játssza, mint A nyár, amikor megszépültem. Az alakítása után a texasi színész már nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is egyre nagyobb figyelmet kap. De ki is ő valójában? Mi rejlik a mindössze 26 éves srácban, aki a színpadon és a magánéletében is vonzó, titokzatos személy?

Gavin Casalegno igazi sztár lett A nyár, amikor megszépültem című sorozatnak köszönhetően

Forrás: Getty Images North America

Gavin Casalegno sztárságra született

A színész 1999. szeptember 2-án született Dallasban, Texas államban. Ő a legidősebb gyerek a családban: van egy húga és egy öccse, akik teljesen más pályát választottak. Már egész kicsi korától érdekelte a rivaldafény, több filmben, illetve sorozatban is feltűnt mellékszereplőként, és mi talán észre sem vettük, hogy A nyár, amikor megszépültem Jeremiah Fisherjét láthatjuk.

Jeremiah karaktere eddigi élete legnagyobb alakítása.

Forrás: Getty Images North America

Ő játszotta a fiatal Damon Salvatorét

Ki az, aki legalább egy részt ne látott volna a Vámpírnaplókból? A szexi vámpírtesók története a mai napig lázban tartja a világot és sokan még csak nem is tudják, hogy 2015-ben egy epizód erejéig Gavin Casalegno bújt a fiatal Damon Salvatore bőrébe.

Ez a szerep lehetőséget adott neki, hogy megmutassa, mire is képes, és egy hatalmas löketet adott karrierjének.

Titkos szerelmi élet

Gondoltad volna, hogy már bekötötték a fejét? Casalegno sosem szerette kiteregetni a magánéletét a média elé, így az egész világot lesokkolta tavaly, amikor az egyedülállónak hitt dögös színészről kiderült, hogy nemrégiben megházasodott. A szerencsés lány nem más, mint Cheyanne King, aki egy teljesen átlagos egyetemet végzett ápoló, és aki TikTokon ad betekintést a közös életükbe. A képernyőkön ugyan összetört az álma, hogy elvegye Bellyt, de a valóságban a szerencse mellette áll.

A színész és felesége, Cheyanne King, akit sokan a sorozatban Bellyt alakító Lola Tunghoz hasonlítanak

Forrás: Profimedia

A színészet mellett a divat is kapott helyet a szívében

Már tinédzserként is modellkedett, találkozhattunk az arcával különböző ruhamárkák plakátjain, azonban úgy tűnik a divat világa a mai napig fontos neki. A Kai Lo nevű márkát, amely laza, lezser, hétköznapi ruhákkal foglalkozik — és ami egy újabb ajtót nyitott a színésznek —, a feleségével közösen alapították.