Gavin Casalegno, aki sztárnak született — Minden, amit tudnod kell A nyár, amikor megszépültem szépfiújáról

Getty Images South America - John Parra
szívtipró sorozat sztár
Gyüre Bernadett
2025.10.09.
A nyár, amikor megszépültem című sorozat hétről hétre izgalomban tartotta a nézőket, és mentek az online háborúk, hogy melyik Fisher fiú mellett rakják le a voksukat a rajongók: Conrad vagy Jeremiah. Az utóbbi szívtiprót Gavin Casalegno kelti életre, aki egyre nagyobb figyelmet kap világszerte, és mi mégis olyan kevés dolgot tudunk róla.

Gavin Casalegno nevét az utóbbi időben elég nehéz lenne kikerülni, amikor egy olyan világszerte sikeres sorozat egyik főszerepét játssza, mint A nyár, amikor megszépültem. Az alakítása után a texasi színész már nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is egyre nagyobb figyelmet kap. De ki is ő valójában? Mi rejlik a mindössze 26 éves srácban, aki a színpadon és a magánéletében is vonzó, titokzatos személy?

Gavin Casalegno
Gavin Casalegno igazi sztár lett A nyár, amikor megszépültem című sorozatnak köszönhetően
Forrás: Getty Images North America

Gavin Casalegno sztárságra született

A színész 1999. szeptember 2-án született Dallasban, Texas államban. Ő a legidősebb gyerek a családban: van egy húga és egy öccse, akik teljesen más pályát választottak. Már egész kicsi korától érdekelte a rivaldafény, több filmben, illetve sorozatban is feltűnt mellékszereplőként, és mi talán észre sem vettük, hogy A nyár, amikor megszépültem Jeremiah Fisherjét láthatjuk.

CALDWELL, NEW JERSEY: In this photo released on July 29, 2025, Gavin Casalegno shoots for DUNKIN’s Golden Hour Refresher, where he’s crowned “King of Summer,” (Photo by Sara Jaye/Getty Images for Dunkin')
Jeremiah karaktere eddigi élete legnagyobb alakítása.
Forrás: Getty Images North America

Ő játszotta a fiatal Damon Salvatorét

Ki az, aki legalább egy részt ne látott volna a Vámpírnaplókból? A szexi vámpírtesók története a mai napig lázban tartja a világot és sokan még csak nem is tudják, hogy 2015-ben egy epizód erejéig Gavin Casalegno bújt a fiatal Damon Salvatore bőrébe.

Ez a szerep lehetőséget adott neki, hogy megmutassa, mire is képes, és egy hatalmas löketet adott  karrierjének.

Titkos szerelmi élet

Gondoltad volna, hogy már bekötötték a fejét? Casalegno sosem szerette kiteregetni a magánéletét a média elé, így az egész világot lesokkolta tavaly, amikor az egyedülállónak hitt dögös színészről kiderült, hogy nemrégiben megházasodott. A szerencsés lány nem más, mint Cheyanne King, aki egy teljesen átlagos egyetemet végzett ápoló, és aki TikTokon ad betekintést a közös életükbe. A képernyőkön ugyan összetört az álma, hogy elvegye Bellyt, de a valóságban a szerencse mellette áll.

Gavin Casalegno, left, and wife Cheyanne King attend the Christian Siriano Fall/Winter 2025 fashion show at Chelsea Industrial during New York Fashion Week on Thursday, Feb. 6, 2025, in New York.,Image: 960906073, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no, Pictured: Chelsea Industrial,Cheyanne King,Christian Siriano,Gavin Casalegno
A színész és felesége, Cheyanne King, akit sokan a sorozatban Bellyt alakító Lola Tunghoz hasonlítanak
Forrás:  Profimedia

A színészet mellett a divat is kapott helyet a szívében

Már tinédzserként is modellkedett, találkozhattunk az arcával különböző ruhamárkák plakátjain, azonban úgy tűnik a divat világa a mai napig fontos neki. A Kai Lo nevű márkát, amely laza, lezser, hétköznapi ruhákkal foglalkozik — és ami egy újabb ajtót nyitott a színésznek —, a feleségével közösen alapították.

Ebből is látszik, hogy letisztult, mégis figyelemfelkeltő stílusa van, ami különösen megmutatkozik a vörös szőnyeges eseményeken.

Gavin Casalegno és felesége saját divatmárkát hoztak létre
Forrás: Getty Images North America
Forrás: Getty Images North America

Közösségi média és a jövő

A színész sosem oszt meg számára fontos dolgokat a közösségi médiában, hiába van aktív jelenléte a platformokon. Többnyire munkára használja, leginkább a nemrég véget ért sorozattal kapcsolatos dolgokat osztotta meg ott. Biztosan rengeteg lehetőséget fog még kapni a közeljövőben, de egy biztos: a mi szívünkben örökké Jeremiah Fisher marad, aki a saját bátyjával küzd a szeretett lány szívéért.

Már csak egy kérdés maradt: te Jeremiah-nak vagy Conradnak szurkoltál?

