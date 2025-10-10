Harry Potter-rajongók, figyelem: film készül Hermione és Draco szerelméből

A TikTok első aranykorában hihetetlenül népszerű volt a DracoTok, ami Draco Malfoy karakteréről készített videókból állt. Erre reagálva rengeteg fanfiction készült Hermione Granger és Draco Malfoy kapcsolatáról, az ellenségekből vált szerelmesekről. A leghíresebb történetet SenLinYu írta, melynek címe Manacled volt. Ez a Harry Potter univerzumának egy erotikus, gótikus, felnőtteknek szóló továbbgondolása volt. Nemrégiben érkezett a hír, hogy a történet nemcsak megjelent könyv formájában, de film is készül belőle. Nézd meg, mit tudunk eddig!

Örülhetnek a Harry Potter fanok, mert új Dramione film érkezik

Forrás: arhív

A Dramione fanklub a Harry Potter rajongói között

Az eredeti Harry Potter-filmek megjelenése óta nagy népszerűségnek örvend a teória Draco Malfoy (Tom Felton) és Hermione Granger (Emma Watson) közötti szerelem kibontakozásáról, a páros a Dramione nevet kapta a Draco+Hermione összevonásából. És hogy miért boronálták össze a két szereplőt a rajongók? Talán minden akkor kezdődött, amikor a két színész évekkel a filmek forgatása után bevallotta, mennyire tetszettek egymásnak tinédzserként. A TikTok platformja csak később került be a képbe, amikor megszületett a DracoTok, ahol szexi videókat, jeleneteket és újragondolt történeteket gyártottak a rajongók. Nem sokkal később, 2023-ban a BookTok, azaz a TikTok könyvmoly közössége felfedezte a Manacled című fanfiction könyvet, amelyet SenLinYu írt. A könyv hamar világszerte ismert lett, megrázó, érzelmes és gyönyörű szerelmi történetével. Ez a Hermione és Draco románcáról is szóló történet a dark romance kategóriába sorolható, hiszen megrázó jeleneteket tartalmaz. A könyvet több mint 10 millióan olvasták, és több mint százezer 5 csillagos értékelést kapott.

Draco Malfoy, a Harry Potter szereplője

Forrás: arhiv

Draco és Hermione szerelmének jövője

A hatalmas népszerűsége miatt SenLinYu történetében a kiadók is láttak fantáziát, azonban a sztori nem maradhatott a Harry Potter univerzumában jogi okokból, ezért a szereplők neveit és egyéb jellegzetességeket átírták, ám a történet ugyanaz maradt, csak kibővített formában. Az új cím Alchemised lett, amelyet szeptember 23-án adtak ki az Egyesült Államokban, és úgy néz ki, hogy 21 nyelvre le is fordítják.