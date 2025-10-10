Harry Potter-rajongók, figyelem: film készül Hermione és Draco szerelméből

A TikTok első aranykorában hihetetlenül népszerű volt a DracoTok, ami Draco Malfoy karakteréről készített videókból állt. Erre reagálva rengeteg fanfiction készült Hermione Granger és Draco Malfoy kapcsolatáról, az ellenségekből vált szerelmesekről. A leghíresebb történetet SenLinYu írta, melynek címe Manacled volt. Ez a Harry Potter univerzumának egy erotikus, gótikus, felnőtteknek szóló továbbgondolása volt. Nemrégiben érkezett a hír, hogy a történet nemcsak megjelent könyv formájában, de film is készül belőle. Nézd meg, mit tudunk eddig!
Az eredeti Harry Potter-filmek megjelenése óta nagy népszerűségnek örvend a teória Draco Malfoy (Tom Felton) és Hermione Granger (Emma Watson) közötti szerelem kibontakozásáról, a páros a Dramione nevet kapta a Draco+Hermione összevonásából. És hogy miért boronálták össze a két szereplőt a rajongók? Talán minden akkor kezdődött, amikor a két színész évekkel a filmek forgatása után bevallotta, mennyire tetszettek egymásnak tinédzserként. A TikTok platformja csak később került be a képbe, amikor megszületett a DracoTok, ahol szexi videókat, jeleneteket és újragondolt történeteket gyártottak a rajongók. Nem sokkal később, 2023-ban a BookTok, azaz a TikTok könyvmoly közössége felfedezte a Manacled című fanfiction könyvet, amelyet SenLinYu írt. A könyv hamar világszerte ismert lett, megrázó, érzelmes és gyönyörű szerelmi történetével. Ez a Hermione és Draco románcáról is szóló történet a dark romance kategóriába sorolható, hiszen megrázó jeleneteket tartalmaz. A könyvet több mint 10 millióan olvasták, és több mint százezer 5 csillagos értékelést kapott.
A hatalmas népszerűsége miatt SenLinYu történetében a kiadók is láttak fantáziát, azonban a sztori nem maradhatott a Harry Potter univerzumában jogi okokból, ezért a szereplők neveit és egyéb jellegzetességeket átírták, ám a történet ugyanaz maradt, csak kibővített formában. Az új cím Alchemised lett, amelyet szeptember 23-án adtak ki az Egyesült Államokban, és úgy néz ki, hogy 21 nyelvre le is fordítják.
Bár a könyv még csak most került a külföldi olvasók kezeibe a Legendery már a filmes jogokat is megvette, a belső információk alapján több mint 3 millió dollárért, ami a történelem egyik legmagasabb költségvetésű filmes adaptációját jelentené. Ez a keret még az eredeti Harry Potter-filmeket is túlszárnyalja.
SenLinYu nemcsak a Harry Potter univerzumából merített ihletet történetének megírása során, de A szolgálólány meséje című könyv egyes elemei is megtalálhatóak a fanfictionben. A Manacled sztorija szerint Harry Potter meghal a háborúban, és Voldemort veszi át a varázslóvilág felett az uralmat. Hermione pedig fogságba kerül, és rabszolgává válik. A könyvben olvashatunk a Voldemort követői, a Halálfalók és a jó oladon álló varázslók között dúló háborúról, arról, hogyan bontakozott ki Draco és Hermione között a szerelem, és természetesen arról, milyen sors vár rájuk a Sötét Nagyúr teremtette új világban.
Nem ez az első alkalom, hogy egy fanfictionből eredeti történet készül, amely aztán elvarázsolja Hollywoodot. A szürke ötven árnyalata-könyvek alapvetően egy extrém erotikus, drámai feldolgozásai voltak az Alkonyat történetének. Ezt később E. L. James egyedi történetté alakította, és megszületett A szürke ötven árnyalata. A könyvek hatalmas bestsellerekké váltak, a filmek pedig kasszasikernek bizonyultak.
Az Alchemisedból készülő film főszereplői tehát nem Hermione és Draco néven kerülnek a vászonra, de az igazi rajongók tudják, hogy valójában ennek a két karakternek a szerelmét láthatjuk majd kibontakozni. Addig pedig a TikTok rajongói tábora milliónyi tartalommal szolgál. Ezeket a szerkesztett jelenetek tartalmazó videókat több millióan nézik és imádják.
Nézd meg a lenti TikTok-videót, és merülj el Dramione tiltott szerelmében!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.