Harry Potter-rajongók, figyelem: film készül Hermione és Draco szerelméből

Varázslóvilág Draco film Hermione Harry Potter
Beteljesül a Dramione iránt rajongók álma! A BookTok legnépszerűbb Hermione Granger és Draco Malfoy szerelmi történetét bemutató fanfictionjéből, a Manacledből film készül. Erre még a legnagyobb Harry Potter-fanok sem számítottak, de azért maradéktalan nem lehet az örömük.

A TikTok első aranykorában hihetetlenül népszerű volt a DracoTok, ami Draco Malfoy karakteréről készített videókból állt. Erre reagálva rengeteg fanfiction készült Hermione Granger és Draco Malfoy kapcsolatáról, az ellenségekből vált szerelmesekről. A leghíresebb történetet SenLinYu írta, melynek címe Manacled volt. Ez a Harry Potter univerzumának egy erotikus, gótikus, felnőtteknek szóló továbbgondolása volt. Nemrégiben érkezett a hír, hogy a történet nemcsak megjelent könyv formájában, de film is készül belőle. Nézd meg, mit tudunk eddig!

Harry Potter szereplők, Hermione és Draco
Örülhetnek a Harry Potter fanok, mert új Dramione film érkezik
A Dramione fanklub a Harry Potter rajongói között

Az eredeti Harry Potter-filmek megjelenése óta nagy népszerűségnek örvend a teória Draco Malfoy (Tom Felton) és Hermione Granger (Emma Watson) közötti szerelem kibontakozásáról, a páros a Dramione nevet kapta a Draco+Hermione összevonásából. És hogy miért boronálták össze a két szereplőt a rajongók? Talán minden akkor kezdődött, amikor a két színész évekkel a filmek forgatása után bevallotta, mennyire tetszettek egymásnak tinédzserként. A TikTok platformja csak később került be a képbe, amikor megszületett a DracoTok, ahol szexi videókat, jeleneteket és újragondolt történeteket gyártottak a rajongók. Nem sokkal később, 2023-ban a BookTok, azaz a TikTok könyvmoly közössége felfedezte a Manacled című fanfiction könyvet, amelyet SenLinYu írt. A könyv hamar világszerte ismert lett, megrázó, érzelmes és gyönyörű szerelmi történetével. Ez a Hermione és Draco románcáról is szóló történet a dark romance kategóriába sorolható, hiszen megrázó jeleneteket tartalmaz. A könyvet több mint 10 millióan olvasták, és több mint százezer 5 csillagos értékelést kapott. 

Harry Potter szereplő, Darco Malfoy
Draco Malfoy, a Harry Potter szereplője
Draco és Hermione szerelmének jövője

A hatalmas népszerűsége miatt SenLinYu történetében a kiadók is láttak fantáziát, azonban a sztori nem maradhatott a Harry Potter univerzumában jogi okokból, ezért a szereplők neveit és egyéb jellegzetességeket átírták, ám a történet ugyanaz maradt, csak kibővített formában. Az új cím Alchemised lett, amelyet szeptember 23-án adtak ki az Egyesült Államokban, és úgy néz ki, hogy 21 nyelvre le is fordítják. 

Bár a könyv még csak most került a külföldi olvasók kezeibe a Legendery már a filmes jogokat is megvette, a belső információk alapján több mint 3 millió dollárért, ami a történelem egyik legmagasabb költségvetésű filmes adaptációját jelentené. Ez a keret még az eredeti Harry Potter-filmeket is túlszárnyalja. 

A Manacled története

SenLinYu nemcsak a Harry Potter univerzumából merített ihletet történetének megírása során, de A szolgálólány meséje című könyv egyes elemei is megtalálhatóak a fanfictionben. A Manacled sztorija szerint Harry Potter meghal a háborúban, és Voldemort veszi át a varázslóvilág felett az uralmat. Hermione pedig fogságba kerül, és rabszolgává válik. A könyvben olvashatunk a Voldemort követői, a Halálfalók és a jó oladon álló varázslók között dúló háborúról, arról, hogyan bontakozott ki Draco és Hermione között a szerelem, és természetesen arról, milyen sors vár rájuk a Sötét Nagyúr teremtette új világban. 

Nem ez az első alkalom, hogy egy fanfictionből eredeti történet készül, amely aztán elvarázsolja Hollywoodot. A szürke ötven árnyalata-könyvek alapvetően egy extrém erotikus, drámai feldolgozásai voltak az Alkonyat történetének. Ezt később E. L. James egyedi történetté alakította, és megszületett A szürke ötven árnyalata. A könyvek hatalmas bestsellerekké váltak, a filmek pedig kasszasikernek bizonyultak.

Az Alchemisedból készülő film főszereplői tehát nem Hermione és Draco néven kerülnek a vászonra, de az igazi rajongók tudják, hogy valójában ennek a két karakternek a szerelmét láthatjuk majd kibontakozni. Addig pedig a TikTok rajongói tábora milliónyi tartalommal szolgál. Ezeket a szerkesztett jelenetek tartalmazó videókat több millióan nézik és imádják. 

Nézd meg a lenti TikTok-videót, és merülj el Dramione tiltott szerelmében!

@slytherinsdiary3 Fall in love again and again #dramione#wutheringheights #charliexcx#harrypotter#dramioneedit ♬ original sound - Letterboxd

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
