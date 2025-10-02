Kiderült! Ennyit keresnek a Jóbarátok sztárjai az ismétlésekből

Van valami megmagyarázhatatlanul izgalmas abban, amikor a gazdag sztárok bankszámláját próbáljuk felfejteni. Imádunk mások pénztárcájában kutatni és valljuk be, a Jóbarátok szereplőinek gázsija a világ egyik legszexibb titka. Vagy inkább nem is titok. Az NBC és a Warner Bros ugyanis nem aprózta el, amikor arról volt szó, mennyit fizet a hat barátnak azért, hogy még harminc év után is a fél világ velük kávézik a Central Perkben.

Jóbarátok sorozat sztárjai

Forrás: NORTHFOTO

Milliók a semmiért? Döbbenetes, mennyi pénzt kapnak a Jóbarátok színészei minden évben

A sorozat 2004-ben ért véget, de a pénz azóta is ömlik. A Slashfilm szerint az ismétlésekből évente körülbelül 1 milliárd dollár – nagyjából 380 milliárd forint – folyik be a stúdiónak. Ebből a főszereplők – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc és a 2023-ban elhunyt Matthew Perry - mindegyike akár 20 millió dollárt is zsebre tehet egy évben. Forintban? Hát az úgy 7,6 milliárd forint. Csak úgy, hogy semmit nem csinálnak - maximum újranézik a sorozatot a kanapén.

Egyébként nem csak a főszereplők kaptak a nagy tortából. Jane Sibbett, aki Ross exfeleségét, Carolt alakította, szintén boldogan nyilatkozott arról, hogy az ismétlésekből bőven kijött neki a gyereknevelés.

Vincent Ventresca, alias Fun Bobby pedig évente kb. 2000 dollárt (kb. 760 ezer forintot) kapott két epizódért. Ha belegondolsz, ez, jobb esetben , két hónapnyi magyar átlagfizetés - csak úgy, hogy egyszer régen eljátszottad a részeg pasit.

Női fizetések Hollywoodban

Azért a fizetések körül sokszor felmerült a nemek közti különbség is. Hollywoodban rendszeresen téma, hogy a férfi színészek vastagabb csekket kapnak ugyanazért a melóért. A Jóbarátok esetében viszont a főszereplőknek sikerült egységesíteniük a gázsit.

És ha már számok!

Emlékszel, amikor megírtuk, mennyit kaptak a Squid Game szereplői? Ott a koreai sztárok jó, ha a közelébe jutottak annak, amit a Jóbarátok bandája keresett. Aztán ott van Jenna Ortega, aki ugyan még csak a karrierje elején jár, de egyetlen Instagram-posztért akár milliókat is zsebre tesz.