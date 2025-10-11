Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata szintet lépett

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat

Még csak három hónapja járnak együtt, de máris úgy érzik, megtalálták az igazit. Sydney Sweeney szeretné, ha együtt élnének és úgy tudni, Scooter Braunnak sincs ezellen kifogása.

Idén márciusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Sydney Sweeney és vőlegénye Jonathan Davino lefújták az esküvőjét, majd szakítottak. Ezt követően a színésznőt számtalan férfival hozták hírbe, ám ezekről pletykákról azonban kiderült, hogy csupán a bulvársajtó koholmányai voltak. Szeptember végén azonban a 28 éves Sydney Sweeneyt lencsevégre kapták miközben Scooter Braunnal randevúzott egy Los Angeles-i étteremben. A romantikus találkozóról több fotó is készült, most pedig úgy tudni, kapcsolatuk új szintre lép. 

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata mindössze három hónapja tart
Forrás: Northfoto

Sydney Sweeney és Scooter Braun az összeköltözést tervezik

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata mindössze három hónapja tart, ám a RadarOnline információi szerint a 28 éves színésznő már a következő lépésre készül: összeköltözne a 44 éves zenei menedzserrel. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint kapcsolatuk „olyan, mint a tinédzser szerelmeseké.”  „Amikor nincsenek együtt, mindig telefonálnak, FaceTime-oznak, és folyamatosan üzengenek egymásnak” – mondta el az ismerősük. Egy barátjuk pedig azt nyilatkozta: „Azt is tervezik, hogy a következő pár hónapon belül összeköltöznek.” A bennfentesek szerint a lépésre az év végén, vagy 2026 elején kerülhet sor.

Sweeney márciusban bontotta fel eljegyzését a 42 éves filmproducerrel, Jonathan Davinóval. Braun 2021 júliusában vált el hét év házasság után feleségétől, Yael Cohentől.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
