Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata szintet lépett

Idén márciusban hidegzuhanyként érte a rajongókat, hogy Sydney Sweeney és vőlegénye Jonathan Davino lefújták az esküvőjét, majd szakítottak. Ezt követően a színésznőt számtalan férfival hozták hírbe, ám ezekről pletykákról azonban kiderült, hogy csupán a bulvársajtó koholmányai voltak. Szeptember végén azonban a 28 éves Sydney Sweeneyt lencsevégre kapták miközben Scooter Braunnal randevúzott egy Los Angeles-i étteremben. A romantikus találkozóról több fotó is készült, most pedig úgy tudni, kapcsolatuk új szintre lép.
Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata mindössze három hónapja tart, ám a RadarOnline információi szerint a 28 éves színésznő már a következő lépésre készül: összeköltözne a 44 éves zenei menedzserrel. Egy, a párhoz közel álló forrás szerint kapcsolatuk „olyan, mint a tinédzser szerelmeseké.” „Amikor nincsenek együtt, mindig telefonálnak, FaceTime-oznak, és folyamatosan üzengenek egymásnak” – mondta el az ismerősük. Egy barátjuk pedig azt nyilatkozta: „Azt is tervezik, hogy a következő pár hónapon belül összeköltöznek.” A bennfentesek szerint a lépésre az év végén, vagy 2026 elején kerülhet sor.
Sweeney márciusban bontotta fel eljegyzését a 42 éves filmproducerrel, Jonathan Davinóval. Braun 2021 júliusában vált el hét év házasság után feleségétől, Yael Cohentől.
