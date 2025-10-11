Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hormon

Kellemetlen hüvelyi váladék: mikor baktérium, mikor gomba?

hormon hüvely egészség
Zedna Life
2025.10.11.
A hüvelyi váladék természetes jelenség, amely a női intim egészség része. A nőgyógyászok szerint a kellemetlen hüvelyi váladék lehet teljesen ártalmatlan, de utalhat bakteriális vagy gombás fertőzésre is. A tünetek jellege segít megkülönböztetni őket.

A hüvelyi váladék a hüvely természetes öntisztulási folyamata, amely segít megőrizni a megfelelő baktériumflórát és védi a szervezetet a fertőzésektől. Az állaga, mennyisége és színe a ciklus során változhat, és önmagában nem jelez betegséget. A szakértők szerint az egészséges nők nagy többsége tapasztal a ciklus különböző szakaszaiban eltérő mennyiségű váladékot. A gond ott kezdődik, ha a váladék kellemetlen szagúvá, szokatlan színűvé vagy állagúvá válik, illetve viszketés, égő érzés, fájdalom is társul hozzá. 

Mit jelent a kellemetlen hüvelyi váladék?
Mit jelent a kellemetlen hüvelyi váladék?
Forrás: Shutterstock

Mi számít normálisnak? 

A szakirodalom és a nőgyógyászati gyakorlat szerint az átlátszó vagy fehéres, szagtalan hüvelyi váladék teljesen természetes. A ciklus közepén, az ovuláció idején a váladék bővebb, nyúlósabb, ami a termékenység jele. Átlagosan napi 1–4 ml váladék normálisnak tekinthető, amely nem jár kellemetlen szaggal vagy irritációval. 

Mikor utal bakteriális fertőzésre? 

A bakteriális vaginózis a leggyakoribb kóros hüvelyi váladékozással járó állapot. A szakértők szerint a nők 20–30%-a legalább egyszer találkozik vele élete során. Ilyenkor a váladék szürkésfehér, hígabb állagú és jellegzetes, kellemetlen, „halszagú” szag kíséri. Gyakran viszketés vagy erős fájdalom nem társul hozzá, ezért sok nő csak a szag miatt fordul orvoshoz. A bakteriális fertőzés a hüvelyflóra felborulásából adódik, amelyet antibiotikumos vagy helyi készítményekkel lehet kezelni. 

Mikor jelezhet gombás fertőzést a hüvelyi váladék? 

A hüvelyi gombás fertőzés (leggyakrabban Candida) szintén nagyon elterjedt: a nőgyógyászati rendelők tapasztalatai alapján a nők legalább 70%-a átesik rajta életében. A gombás fertőzésnél a váladék fehéres, túrós állagú, és erős viszketés, égő érzés kíséri. A szeméremtest kipirosodhat, érzékennyé válhat. A panaszok gyakran antibiotikum-kezelést követően, legyengült immunrendszer mellett vagy hormonális változások idején jelentkeznek. A gombaellenes készítmények – krémek, kúpok, szájon át szedhető gyógyszerek – hatékonyan kezelik a problémát. 

Hogyan dönthető el a különbség? 

A váladék színe, szaga és állaga sokat elárul, de a biztos diagnózist nőgyógyászati vizsgálat és laboreredmény adhatja meg. A szakértők hangsúlyozzák: az öndiagnózis gyakran félrevezető, mert a bakteriális és gombás fertőzés tünetei átfedhetnek. Nem ritka, hogy a kettő egyszerre van jelen. Ezért tartós panasz esetén mindig orvosi vizsgálat javasolt. 

A kellemetlen hüvelyi váladék tehát lehet teljesen ártalmatlan, de gyakran jelzi, hogy a hüvelyflóra egyensúlya felborult. Az időben felismert és kezelt fertőzés gyorsan gyógyítható, így elkerülhetők a visszatérő panaszok és a szövődmények. A rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés és a tudatos intim higiénia segít a megelőzésben és a női egészség megőrzésében. 

Hüvelyszárazság fiatalkorban: mi állhat a háttérben?

A hüvelyszárazság nemcsak idősebb korban fordul elő. A hüvelyszárazság fiatalkorban is jelentkezhet, amelynek oka lehet hormonális változás vagy fertőzés. A tünet megértése és kezelése segít visszaállítani az intim komfortot.

Ha rendszeresen ez történik veled szex után, azt SEMMIKÉPP ne vedd félvállról: komoly bajt is jelezhet

A szex utáni vérzés ijesztő lehet, de nem mindig utal komoly betegségre. A szex utáni vérzés leggyakoribb okai között szerepelhet a hormonális változás, a fertőzés vagy a méhnyak problémái. A pontos ok feltárása orvosi vizsgálatot igényelhet.

Hiába dögös a tanga, jobb, ha örökre elfelejted − Sejtelmed sincs, milyen veszélynek teszed ki magad

A legrosszabb, amit tehetsz magaddal, ha tangát hordasz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu