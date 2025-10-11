Kellemetlen hüvelyi váladék: mikor baktérium, mikor gomba?

A hüvelyi váladék a hüvely természetes öntisztulási folyamata, amely segít megőrizni a megfelelő baktériumflórát és védi a szervezetet a fertőzésektől. Az állaga, mennyisége és színe a ciklus során változhat, és önmagában nem jelez betegséget. A szakértők szerint az egészséges nők nagy többsége tapasztal a ciklus különböző szakaszaiban eltérő mennyiségű váladékot. A gond ott kezdődik, ha a váladék kellemetlen szagúvá, szokatlan színűvé vagy állagúvá válik, illetve viszketés, égő érzés, fájdalom is társul hozzá.

Mit jelent a kellemetlen hüvelyi váladék?

Forrás: Shutterstock

Mi számít normálisnak?

A szakirodalom és a nőgyógyászati gyakorlat szerint az átlátszó vagy fehéres, szagtalan hüvelyi váladék teljesen természetes. A ciklus közepén, az ovuláció idején a váladék bővebb, nyúlósabb, ami a termékenység jele. Átlagosan napi 1–4 ml váladék normálisnak tekinthető, amely nem jár kellemetlen szaggal vagy irritációval.

Mikor utal bakteriális fertőzésre?

A bakteriális vaginózis a leggyakoribb kóros hüvelyi váladékozással járó állapot. A szakértők szerint a nők 20–30%-a legalább egyszer találkozik vele élete során. Ilyenkor a váladék szürkésfehér, hígabb állagú és jellegzetes, kellemetlen, „halszagú” szag kíséri. Gyakran viszketés vagy erős fájdalom nem társul hozzá, ezért sok nő csak a szag miatt fordul orvoshoz. A bakteriális fertőzés a hüvelyflóra felborulásából adódik, amelyet antibiotikumos vagy helyi készítményekkel lehet kezelni.

Mikor jelezhet gombás fertőzést a hüvelyi váladék?

A hüvelyi gombás fertőzés (leggyakrabban Candida) szintén nagyon elterjedt: a nőgyógyászati rendelők tapasztalatai alapján a nők legalább 70%-a átesik rajta életében. A gombás fertőzésnél a váladék fehéres, túrós állagú, és erős viszketés, égő érzés kíséri. A szeméremtest kipirosodhat, érzékennyé válhat. A panaszok gyakran antibiotikum-kezelést követően, legyengült immunrendszer mellett vagy hormonális változások idején jelentkeznek. A gombaellenes készítmények – krémek, kúpok, szájon át szedhető gyógyszerek – hatékonyan kezelik a problémát.

Hogyan dönthető el a különbség?

A váladék színe, szaga és állaga sokat elárul, de a biztos diagnózist nőgyógyászati vizsgálat és laboreredmény adhatja meg. A szakértők hangsúlyozzák: az öndiagnózis gyakran félrevezető, mert a bakteriális és gombás fertőzés tünetei átfedhetnek. Nem ritka, hogy a kettő egyszerre van jelen. Ezért tartós panasz esetén mindig orvosi vizsgálat javasolt.