Sarah Jessica Parker kutyatesttel, Halle Berry hatalmas mellekkel támad: filmek, amelyek nem értjük, hogyan készülhettek el

Tarts velünk azoknak a filmeknek a világába, amik felérnek egy kisebb traumával. Máig érthetetlen, hogyan készülhettek el az olyan alkotások, mint a Movie 43: Botrányfilm, vagy éppen a Támad a Mars! című filmek, de a listának még nincs vége.

Néhány furcsa film felett, mint péládul a Movie 43: Botrányfilm a mai napig nem tudunk napirendre térni. Forrás: Profimedia

Movie 43: Botrányfilm és 4 egyéb alkotás, amit ha nem látunk, nem hisszük el, hogy létezik

Vannak olyan filmalkotások, amik mély mondanivalóval, ragyogó színészi alakítással és bámulatos cselekménnyel büszkélkedhetnek – és vannak azok a szellemi pöcegödrök, amik létezésének relevanciáját évtizedek óta nem értjük.

Összeszedtük hát egy csodás csokorba azokat a filmeket, amiket valószínűleg még gyerekként láttál a moziban, majd 4-5 év terápia után hip-hop el is felejtetted őket, hogy most jöjjünk és megidézzük azokat a traumákat, amiket a csúcsfejű emberek és a hereállú Hugh Jackman okoztak számodra.

1. Csúcsfejek

Az 1993-as sci-fi vígjáték rendezőjének, Steve Barronnak olyan alkotásokat köszönhetünk, mint Michael Jackson Billie Jean vagy Madonna Burnin up című videoklipje, majd gondolt egyet és úgy érezte, kiváló gondolat egy olyan filmet rendezni, ami másfélfejű űrlényekről szól. Nem tudni, hogy a gyerekek iránti ellenszenv hajtotta, vagy egyszerűen csak utálja a pénzt és a sikert, de tény, hogy portfóliójában ott díszeleg ez a csodás alkotás, ami egy kúpfejű földönkívüli családról szól, akik próbálnak beilleszkedni az emberi faj tagjai közé.

Csúcsfejek. Forrás: Northfoto

2. Támad a Mars!

Tim Burtontől megszoktuk a teljesen elszállt ötleteket, de a az 1996-os Támad a Mars! egy olyan kulturális vakfolt, amit még mai fejjel is csak úgy tudnánk megnézni, hogy közben az egyik szemünket eltakarjuk. A leginkább felfoghatatlan pedig az, hogy milyen A-listás sztárokat sikerült megzsarolni, hogy szerepeljenek a produkcióban: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Michael J. Fox és Danny DeVito úgy tűnik, mind Tim Burton markában voltak. A filmben meglehetősen groteszk kinézetű marslakók szállják meg a Földet és egy ponton Sarah Jessica Parker minden kontextus nélkül félig kutyaként jelenik meg. Pompás, nem?