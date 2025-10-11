Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sarah Jessica Parker kutyatesttel, Halle Berry hatalmas mellekkel támad: filmek, amelyek nem értjük, hogyan készülhettek el

Profimedia - IFA Film
mozi groteszk film
Nagy Kata
2025.10.11.
Ha azt mondnám, hogy nézzünk meg együtt egy filmet, amiben Sarah Jessica Parker feje egy csivava testén van, vagy amiben Jeff Goldblum egy szőrös kék űrlényt alakít, bizonyára néznél rám bután, pedig ezek az alkotások valóban elkészültek! Hogy miért, az hatalmas kérdés, de tény, hogy a filmvilág legmélyebb bugyraiban olyan csemegéket találhatunk, mint például a Movie 43: Botrányfilm, ami olyan, mint egy őrült lázálom.

Tarts velünk azoknak a filmeknek a világába, amik felérnek egy kisebb traumával. Máig érthetetlen, hogyan készülhettek el az olyan alkotások, mint a Movie 43: Botrányfilm, vagy éppen a Támad a Mars! című filmek, de a listának még nincs vége.

Néhány furcsa film felett, mint péládul a Movie 43: Botrányfilm a mai napig nem tudunk napirendre térni
Movie 43: Botrányfilm és 4 egyéb alkotás, amit ha nem látunk, nem hisszük el, hogy létezik

Vannak olyan filmalkotások, amik mély mondanivalóval, ragyogó színészi alakítással és bámulatos cselekménnyel büszkélkedhetnek – és vannak azok a szellemi pöcegödrök, amik létezésének relevanciáját évtizedek óta nem értjük. 

Összeszedtük hát egy csodás csokorba azokat a filmeket, amiket valószínűleg még gyerekként láttál a moziban, majd 4-5 év terápia után hip-hop el is felejtetted őket, hogy most jöjjünk és megidézzük azokat a traumákat, amiket a csúcsfejű emberek és a hereállú Hugh Jackman okoztak számodra.

1. Csúcsfejek

Az 1993-as sci-fi vígjáték rendezőjének, Steve Barronnak olyan alkotásokat köszönhetünk, mint Michael Jackson Billie Jean vagy Madonna Burnin up című videoklipje, majd gondolt egyet és úgy érezte, kiváló gondolat egy olyan filmet rendezni, ami másfélfejű űrlényekről szól. Nem tudni, hogy a gyerekek iránti ellenszenv hajtotta, vagy egyszerűen csak utálja a pénzt és a sikert, de tény, hogy portfóliójában ott díszeleg ez a csodás alkotás, ami egy kúpfejű földönkívüli családról szól, akik próbálnak beilleszkedni az emberi faj tagjai közé. 

'Coneheads' by Steve Barron; starring Michelle Burke, Dan Aykroyd, Jane Curtin. Made in USA, 1993.
Csúcsfejek. Forrás: Northfoto

2. Támad a Mars!

Tim Burtontől megszoktuk a teljesen elszállt ötleteket, de a az 1996-os Támad a Mars! egy olyan kulturális vakfolt, amit még mai fejjel is csak úgy tudnánk megnézni, hogy közben az egyik szemünket eltakarjuk. A leginkább felfoghatatlan pedig az, hogy milyen A-listás sztárokat sikerült megzsarolni, hogy szerepeljenek a produkcióban: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Michael J. Fox és Danny DeVito úgy tűnik, mind Tim Burton markában voltak. A filmben meglehetősen groteszk kinézetű marslakók szállják meg a Földet és egy ponton Sarah Jessica Parker minden kontextus nélkül félig kutyaként jelenik meg. Pompás, nem? 

Dec 01, 1996; Hollywood, CA, USA; The sci-fi action comedy 'Mars Attacks' directed by Tim Burton and stars JACK NICHOLSON as President James Dale. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./Entertainment Pictures. (©) Copyright 1996 by Courtesy Warner Bros.
Támad a Mars! Forrás: Northfoto

3. Movie 43: Botrányfilm 

Nem csak a sci-fi műfaj ihlette meg a rendezőket: James Gunn és Elizabeth Banks minősíthetetlen lázálma, a 2013-as Movie 43 vígjáték szeretett volna lenni, de inkább tömegbaleset lett, amiben Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts és Chris Pratt is súlyosan megsérült. A vígjáték-antológia több rövid szkeccsjelenetre épül, amiben Hugh Jackman herével az állán születik, Halle Berry pedig a gigantikus melleivel ver agyon különböző élelmiszereket. 

RELEASE DATE: January 25, 2013 MOVIE TITLE: Movie 43 STUDIO: Relativity Media DIRECTOR: Elizabeth Banks PLOT: A series of interconnected short films follows three kids as they search the depths of the Internet to find the most banned movie in the world PICTURED: SEANN WILLIAM SCOTT, JOHNNY KNOXVILLE, GERARD BUTLER.
Movie 43: Botrányfilm. Forrás: Northfoto

4. A földi lányok csábítóak 

Az 1988-ban bemutatott romantikus sci-fi-vígjáték-musical és még ki tudja mi, Julien Temple számlájára írható, a történet pedig három földönkívüliről szól, akik egy manikűrös medencéjébe zuhannak és próbálnak beilleszkedni az emberek közé. Milyen eredeti, nem? Minden bizonnyal Jim Carrey ezzel a szereppel melegített elő a Grincs megformálására, de Jeff Goldblumtól és Damon Wayanstől még mindig várjuk a magyarázatot. 

Jeff Goldblum, Damon Wayans &amp; Jim Carrey Characters: Mac,Zeebo &amp; Wiploc Film: Earth Girls Are Easy (USA/UK 1988) Director: Julien Temple 09 September 1988 Date: 09 September 1988,Image: 473348257, License: Rights-managed, Restrictions: Please use full Credit line: Mary Evans/AF Archive/Kestrel Films. **Warning** This Photograph is for editorial use only and is the copyright of Kestrel Films and/or the Photographer assigned by the Film or Production Company &amp; can only be reproduced by, Model Release: no
A földi lányok csábítóak. Forrás: Profimedia

5. Macskák 

Gyerekeket és felnőtteket egyaránt lehetne riogatni ezzel a 2019-es musicalnek csúfult akármivel, ami az eredeti mű élőszereplős változataként aposztrofálja magát, de valójában egy olyan botrányos film, ami minimum 12 szöget ütött Hollywood koporsójába, Judy Dench, Idris Elba és Jennifer Hudson pedig árva kisgyerekként asszisztálták a szertartást. 

CATS, Ian McKellen as Gus The Theatre Cat, 2019.,Image: 488656855, License: Rights-managed, Restrictions: null, Model Release: no
Macskák. Forrás: Profimedia

