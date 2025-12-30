Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Szilveszterkor fehérbe borulhat a táj: mutatjuk, hol várható havazás

előrejelzés havazás szilveszter
Rideg Léna
2025.12.30.
Télies időjárással búcsúzik az idei év. A hideg, szeles időjárás mellett havazásra is számíthatunk, egyes helyeken vékony hótakaró is kialakulhat.

Északnyugat felől újabb csapadékhullám közelíti meg az országot, amely holnap délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd a középső országrészben hozhat havazást. Mutatjuk, mely országrészekben várható szilveszterkor havazás!

Fehér karácsony helyett fehér szilveszter várható: itt várható havazás
Fehér karácsony helyett fehér szilveszter várható: itt várható havazás
Forrás: Moment RF

Havazással zárul a 2025-ös év

A jelenlegi előrejelzések szerint holnap délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd a középső országrészben számíthatunk havazásra.

A ma reggel, kora délelőtt átvonuló hidegfront több térségben rövid ideig tartó, intenzív hózáporokat hozott, helyenként átmenetileg kifehéredett a táj. A front mögött fagyos, száraz levegő érkezett, ezért holnap délutánig csak elszórtan fordulhat elő újabb hózápor. Ezt követően azonban északnyugat felől egy melegfront felhőzete éri el hazánkat, amely először az északnyugati tájakon, majd egyre nagyobb területen a Dunántúlon és a középső országrészben okozhat gyenge havazást vagy hózáporokat. Kelet- és északkelet-Magyarországon éjfélig nem valószínű számottevő csapadék.

Jelentős hóesésre most sem kell készülni, ugyanakkor az érintett térségekben többfelé kialakulhat vékony hótakaró. A Dunántúl északi felén 1–2 centiméter, a Bakony térségében akár 3–4 centiméter friss hó is összegyűlhet.

Marad a hideg, télies időjárás

Az új év első napján eleinte a középső és délkeleti országrészben hullhat kevés hó, majd fokozatos enyhülés veszi kezdetét. Az óév és az újév fordulója időjárási szempontból mozgalmasnak ígérkezik: a télies jellegű időt hidegfront, hózáporok, élénk, helyenként erős szél és éjszakai fagyok kísérik. A leghidegebb továbbra is az Északi-középhegység térségében várható.

Részletes időjárás-előrejelzésért kattints ide.

Kibékült egymással Kim Kardashian és Kanye West: közösen karácsonyozott a család

Hosszú évek csatározásai után úgy látszik, hogy kibékültek a felek. Sajtóhírek szerint Kim Kardashian és Kanye West együtt töltötték az ünnepeket a közös gyermekeik társaságában.

Kiderült a titok: ezért nem láthatták az emberek Holly Ramsay menyasszonyi ruháját

A hétvégén egy titkos esküvő keretében megházasodott Gordon Ramsay lánya. Holly Ramsay és olimpikon szerelme, Adam Peaty a Bathi apátságban mondták ki a boldogító igent.

Szexi Hamupipőke-sztorival tér vissza A Bridgerton család: íme minden, amit tudnod kell az új évadról

Egy titokzatos idegen, egy rejtélyes szerelem és a Hamupipőke történetének újragondolása. Megérkezett A Bridgerton család 4. évadának előzetese, és első sorozatképei. Íme minden, amit tudnod kell!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu