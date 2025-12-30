Szilveszterkor fehérbe borulhat a táj: mutatjuk, hol várható havazás

Északnyugat felől újabb csapadékhullám közelíti meg az országot, amely holnap délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd a középső országrészben hozhat havazást. Mutatjuk, mely országrészekben várható szilveszterkor havazás!

Fehér karácsony helyett fehér szilveszter várható: itt várható havazás

Forrás: Moment RF

Havazással zárul a 2025-ös év

A jelenlegi előrejelzések szerint holnap délutántól elsősorban a Dunántúlon, majd a középső országrészben számíthatunk havazásra.

A ma reggel, kora délelőtt átvonuló hidegfront több térségben rövid ideig tartó, intenzív hózáporokat hozott, helyenként átmenetileg kifehéredett a táj. A front mögött fagyos, száraz levegő érkezett, ezért holnap délutánig csak elszórtan fordulhat elő újabb hózápor. Ezt követően azonban északnyugat felől egy melegfront felhőzete éri el hazánkat, amely először az északnyugati tájakon, majd egyre nagyobb területen a Dunántúlon és a középső országrészben okozhat gyenge havazást vagy hózáporokat. Kelet- és északkelet-Magyarországon éjfélig nem valószínű számottevő csapadék.

Jelentős hóesésre most sem kell készülni, ugyanakkor az érintett térségekben többfelé kialakulhat vékony hótakaró. A Dunántúl északi felén 1–2 centiméter, a Bakony térségében akár 3–4 centiméter friss hó is összegyűlhet.

Marad a hideg, télies időjárás

Az új év első napján eleinte a középső és délkeleti országrészben hullhat kevés hó, majd fokozatos enyhülés veszi kezdetét. Az óév és az újév fordulója időjárási szempontból mozgalmasnak ígérkezik: a télies jellegű időt hidegfront, hózáporok, élénk, helyenként erős szél és éjszakai fagyok kísérik. A leghidegebb továbbra is az Északi-középhegység térségében várható.

