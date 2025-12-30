Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kibékült egymással Kim Kardashian és Kanye West: közösen karácsonyozott a család

Komáromi Bence
2025.12.30.
Hosszú évek csatározásai után úgy látszik, hogy kibékültek a felek. Sajtóhírek szerint Kim Kardashian és Kanye West együtt töltötték az ünnepeket a közös gyermekeik társaságában.

Megdöbbentő családegyesítés híre érkezett Amerikából. Ismerőseik szerint ugyanis megtört a jég Kanye West és a gyermekei anyja, Kim Kardashian között és együtt karácsonyoztak, mint egy boldog család. Az ünnepek alatt velük volt mind a 4 közös gyermekük, North, Saint, Chicago, és Psalm is. 

Kanye West és Kim Kardashian 2022-ben váltak el egymástól
Kanye West és Kim Kardashian 2022-ben váltak el egymástól
Forrás: Getty Images North America

Egy régóta tartó konfliktus záródott le Kim Kardashian és az exférje között

  • Kanye West és Kim Kardashian 2014-ben házasodtak össze, hivatalosan pedig 2022-ben váltak el egymástól.
  • A 8 éves házasságuk alatt 4 gyermekük született és mindkettejük karrierje a csúcsra jutott.
  • Kim Kardashian exférje a válásuk után súlyos vádakkal illette az üzletasszonyt, például azt állította róla, hogy el akarta vetetni az első gyermekét.
  • A valóságshow-sztár később elárulta, hogy a kapcsolatuk alatt érzelmileg és anyagilag is irányította őt a férje és úgy érezte, hogy a gyerekekkel együtt ki kell lépnie ebből a házasságból.
  • A legdurvább állítások azonban csak ezután kezdődtek: 2025-ben Kim azt mondta, hogy az exférje miatt alakult ki az agyi aneurizmája. Ezen kívül a Kardashian sorozatban arra utalt, hogy a volt férje folyamatosan akadályozta a karrierjét és fenyegette őt.
  • Eközben Kanye sorozatosan kritizálta Kim Kardashian gyereknevelési módszereit és többször is kijelentette, hogy túl sokat enged a gyerekeiknek.

Most azonban úgy tűnik, hogy megbeszélték a nézeteltéréseiket. A Page Six információi szerint a korábbi házastársak közösen töltötték az ünnepeket. A lap számára a család egyik ismerőse árult el részleteket a karácsonyozásról:

„Baráti viszonyba kerültek egymással. Jelenleg békében nevelik a gyerekeiket. Kanye rengeteget dolgozik magán és sok időt tölt azzal, hogy jobb édesapává váljon. Karácsony másnapján például elvitte Chicagót Disneylandbe, utána pedig együtt töltötték karácsony utolsó napjait" - idézte forrását a lap.

 

Kim Kardashian karácsonyi dekorációja kiverte a biztosítékot a rajongóinál - Videó

Az üzletasszony idén túltolta a háza feldíszítését. Kim Kardashian házában több tucat karácsonyfa áll és ezen kívül mindenhol izzók, és dekorációk lógnak a falon.

Karmikus sztárszerelmek — Amikor a kapcsolat nem a mennyben köttetik

Vannak szerelmek, amelyek nemcsak lángolnak, hanem erősen meg is égetik a lelket. A sors, mikor két embert karmikus célokkal sodor egymás mellé, a felek már az első pillanattól érzik: ez jóval több, mint egyszerű szerelem.

Kim Kardashian lányának új piercingje egy gyerekorvosnál is kiverte a biztosítékot

Néhány napja magára haragította a követőit a realitysztár, miután megengedte a 12 éves lányának, hogy testékszert csináltasson.

 

