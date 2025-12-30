Kibékült egymással Kim Kardashian és Kanye West: közösen karácsonyozott a család

Megdöbbentő családegyesítés híre érkezett Amerikából. Ismerőseik szerint ugyanis megtört a jég Kanye West és a gyermekei anyja, Kim Kardashian között és együtt karácsonyoztak, mint egy boldog család. Az ünnepek alatt velük volt mind a 4 közös gyermekük, North, Saint, Chicago, és Psalm is.

Kanye West és Kim Kardashian 2022-ben váltak el egymástól

Forrás: Getty Images North America

Egy régóta tartó konfliktus záródott le Kim Kardashian és az exférje között

Kanye West és Kim Kardashian 2014-ben házasodtak össze, hivatalosan pedig 2022-ben váltak el egymástól.

A 8 éves házasságuk alatt 4 gyermekük született és mindkettejük karrierje a csúcsra jutott.

Kim Kardashian exférje a válásuk után súlyos vádakkal illette az üzletasszonyt, például azt állította róla, hogy el akarta vetetni az első gyermekét.

A valóságshow-sztár később elárulta, hogy a kapcsolatuk alatt érzelmileg és anyagilag is irányította őt a férje és úgy érezte, hogy a gyerekekkel együtt ki kell lépnie ebből a házasságból.

A legdurvább állítások azonban csak ezután kezdődtek: 2025-ben Kim azt mondta, hogy az exférje miatt alakult ki az agyi aneurizmája. Ezen kívül a Kardashian sorozatban arra utalt, hogy a volt férje folyamatosan akadályozta a karrierjét és fenyegette őt.

Eközben Kanye sorozatosan kritizálta Kim Kardashian gyereknevelési módszereit és többször is kijelentette, hogy túl sokat enged a gyerekeiknek.

Most azonban úgy tűnik, hogy megbeszélték a nézeteltéréseiket. A Page Six információi szerint a korábbi házastársak közösen töltötték az ünnepeket. A lap számára a család egyik ismerőse árult el részleteket a karácsonyozásról:

„Baráti viszonyba kerültek egymással. Jelenleg békében nevelik a gyerekeiket. Kanye rengeteget dolgozik magán és sok időt tölt azzal, hogy jobb édesapává váljon. Karácsony másnapján például elvitte Chicagót Disneylandbe, utána pedig együtt töltötték karácsony utolsó napjait" - idézte forrását a lap.