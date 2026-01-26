Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
HBO

Tudjuk, ki lesz „Tudjukki" a Harry Potter-sorozatban: Ralph Fiennes, az egykori Voldemort elszólta magát

Profimedia - United Archives / kpa Publicity Stills
HBO Ralph Fiennes Harry Potter Voldemort
Simon Benedek
2026.01.26.
Ralph Fiennes hosszú évekig játszotta Voldemort Nagyúr szerepét. Nemrég a színész interjút adott, amiben véletlenül elárulta, hogy ki lehet az utódja a Harry Potter-sorozatban.

Kétségtelen, hogy Ralph Fiennes egyik legnépszerűbb szerepe a Harry Potter-filmek Voldemort nagyura volt. Az összes filmben ő játszotta „Tudjukkit", de most át kell adnia a pálcáját egy másik színésznek, aki a Harry Potter-sorozatban fogja megformálni a Sötét nagyurat. Kilétéről éppen Ralph Fiennes rántotta le a leplet egy inetrjúban véletlenül.

Harry Potter-sorozat: Voldemort Ralph Fiennes által életre keltve.
A Harry Potter-sorozatban már nem Ralph Fiennes lesz Lord Voldemort. 
Forrás:  Getty Images
  • Az HBO egy teljesen új sorozatot készít a Harry Potter-könyvekből. 
  • A sorozat számos főszereplőjét bejelentették már, de Voldemort kiléte eddig rejtély maradt. 
  • A filmekben a Sötét nagyurat játszó Ralph Fiennes egy interjúban véletlenül elszólta magát.
  • Mutatjuk, ki játszhatja Voldemortot az új sorozatban.

Így leplezte le a Harry Potter-sorozat negatív főhősét Ralph Fiennes

A Harry Potter-filmek Lord Voldemortja, Ralph Fiennes nemrég egy hatalmasat bakizott, amikor egy interjúban arról faggatták a 63 éves angol színészt, hogy szerinte ki lesz a Harry Potter-sorozat főgonosza. Fiennes úgy válaszolt, hogy az Oscar-díjas Cillian Murphy egyszerűen remek választás, azonban a színész nem feltételes, hanem kijelentő módban tette mindezt, ami arra utal, hogy már biztosan az Oppenheimer sztárja lesz Voldemort nagyúr – írja a Metro.co

„Azt hiszem, már kiválasztották, igaz? Ó, nem tudom, azt hittem, megtették” – mondta kicsit zavarodottan Ralph Fiennes, amikor a riporter visszakérdezett, hogy biztos-e már a választás. 

Már megvannak a Harry Potter-sorozat szereplői

A készülő Harry Potter-sorozat főszereplőit korábban már hivatalosan is bejelentette az HBO. Ez alapján Harry Pottert Dominic McLaughlin, Ron Weasley-t Alastair Stout, míg Hermione Grangert Arabella Stanton alakítja majd. Időközben már arra is fény derült, hogy John Lithgow alakítja a Roxfort igazgatóját, Albus Dumbledore-t, Janet McTeer Minerva McGalagony professzort, míg Paapa Essiedu pedig Perselus Piton bőrébe bújik. A főbb szereplőket tehát már kiválasztották a sorozathoz, de Voldemortról ezidáig nem érkezett hivatalos információ. Azonban úgy tűnik, hoy Ralph Fiennes megtette a bejelentést az HBO helyett. A választásnak egyékbént sok rajongó örül – már ha igaz. 

Ezek is érdekelhetnek a Harry Potter-univerzumból:

Az eredeti Harry Potter széria sztárja is visszatér az új sorozatban

Folyamatosan érkeznek a jobbnál jobb hírek az új sorozatról. Most például kiderült, hogy egy régi kedvencünk is visszatér az új Harry Potter adaptációban.

Bemutatkoztak a Harry Potter új színészcsemetéi − Ezt gondolom róluk régi rajongóként

Végre megismerhettük az új Harry Potter-sorozat főszereplőit. De vajon van helyük a szívünkben a régiek mellett?

Harry Potter: mutatjuk, hogy fest majd John Lithgow Dumbledore szerepében

Minden hónapban kiderül egy-egy újabb információmorzsa a készülő sorozatból. Az új Harry Potter sorozatban John Lithgow bújik Dumbledore bőrébe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu