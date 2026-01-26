Tudjuk, ki lesz „Tudjukki" a Harry Potter-sorozatban: Ralph Fiennes, az egykori Voldemort elszólta magát

Kétségtelen, hogy Ralph Fiennes egyik legnépszerűbb szerepe a Harry Potter-filmek Voldemort nagyura volt. Az összes filmben ő játszotta „Tudjukkit", de most át kell adnia a pálcáját egy másik színésznek, aki a Harry Potter-sorozatban fogja megformálni a Sötét nagyurat. Kilétéről éppen Ralph Fiennes rántotta le a leplet egy inetrjúban véletlenül.

A Harry Potter-sorozatban már nem Ralph Fiennes lesz Lord Voldemort.

Forrás: Getty Images

Az HBO egy teljesen új sorozatot készít a Harry Potter-könyvekből.

A sorozat számos főszereplőjét bejelentették már, de Voldemort kiléte eddig rejtély maradt.

A filmekben a Sötét nagyurat játszó Ralph Fiennes egy interjúban véletlenül elszólta magát.

Mutatjuk, ki játszhatja Voldemortot az új sorozatban.

Így leplezte le a Harry Potter-sorozat negatív főhősét Ralph Fiennes

A Harry Potter-filmek Lord Voldemortja, Ralph Fiennes nemrég egy hatalmasat bakizott, amikor egy interjúban arról faggatták a 63 éves angol színészt, hogy szerinte ki lesz a Harry Potter-sorozat főgonosza. Fiennes úgy válaszolt, hogy az Oscar-díjas Cillian Murphy egyszerűen remek választás, azonban a színész nem feltételes, hanem kijelentő módban tette mindezt, ami arra utal, hogy már biztosan az Oppenheimer sztárja lesz Voldemort nagyúr – írja a Metro.co.

„Azt hiszem, már kiválasztották, igaz? Ó, nem tudom, azt hittem, megtették” – mondta kicsit zavarodottan Ralph Fiennes, amikor a riporter visszakérdezett, hogy biztos-e már a választás.

Már megvannak a Harry Potter-sorozat szereplői

A készülő Harry Potter-sorozat főszereplőit korábban már hivatalosan is bejelentette az HBO. Ez alapján Harry Pottert Dominic McLaughlin, Ron Weasley-t Alastair Stout, míg Hermione Grangert Arabella Stanton alakítja majd. Időközben már arra is fény derült, hogy John Lithgow alakítja a Roxfort igazgatóját, Albus Dumbledore-t, Janet McTeer Minerva McGalagony professzort, míg Paapa Essiedu pedig Perselus Piton bőrébe bújik. A főbb szereplőket tehát már kiválasztották a sorozathoz, de Voldemortról ezidáig nem érkezett hivatalos információ. Azonban úgy tűnik, hoy Ralph Fiennes megtette a bejelentést az HBO helyett. A választásnak egyékbént sok rajongó örül – már ha igaz.