A világ 10 legjobb filmje: alkotások, amelyek darabokra szedik a lelked

Azt szokták mondani, hogy a tömegnek nincs ízlése. Bár igaz, hogy a mozipénztárakat gyakran a látványos, de üres blockbusterek uralják, az emberek milliói által megszavazott toplisták valami egészen mást mutatnak. Kiderült, hogy mélyen belül mindenki a katarzist, a húsba vágó drámát és az agyeldobós csavarokat keresi. Felejtsd el a középszerűséget: íme a világ legjobb filmjeinek 10-es listája az IMDB szerint! Bármelyiket nézed is meg, garantált, hogy órákig csak a sötét képernyőt fogod bámulni az élet értelmén gondolkodva.

A világ legjobb filmje: A remény rajbai minden idők örökös első helyezettje.

A világ legjobb filmjei az IMDB örökranglistája, vagyis a nézők értékelése alapján

Nem a rájuk költött büdzsé, nem a marketing és nem is az Oscar-díjak teszik emlékezetessé ezeket a filmeket, hanem a tartalom. Ez a lista nem a pillanatnyi trendekről szól, hanem azokról a mesterművekről, amelyek évtizedek óta rendíthetetlenül tartják magukat a csúcson sok millió ember értékelése alapján.

1. A remény rabjai (1994)

Szinte már paródiába illik, hogy szinte minden listán ez a film az örökös első helyezett. Stephen King kisregényéből Frank Darabont rendezett mesterművet, amely a látványos akciók helyett az emberi lélek erejével hódította meg a világot. Egy film a szabadságról és a barátságról, amely megmutatja, hogy a remény olyasmi, ami még a börtönfal mögött sem sorvad el.

2. A keresztapa (1972)

A maffiafilmek alfája és ómegája. Francis Ford Coppola alkotása nem csupán egy bűnügyi történet, hanem egy monumentális családi eposz a hatalomról, a lojalitásról és az ártatlanság elvesztéséről. Marlon Brando és Al Pacino (aki idén veszítette el élete szerelmét) ikonikus játéka nem csupán a színészet csúcsa, hanem egy „visszautasíthatatlan ajánlat” minden filmrajongó számára.

3. A sötét lovag (2008)

Christopher Nolan a munkamódszerének hála az egyik legjobb filmrendező Hollywoodban. A sötét lovaggal bebizonyította, hogy egy képregényből is lehet mély, filozofikus drámát csinálni. A film messze túlmutat a szokásos „jó és rossz” harcán, amely Gotham városán keresztül az emberi természet legsötétebb dilemmáit feszegeti. Heath Ledger Jokere minden idők egyik legijesztőbb és legzseniálisabb alakítása.